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विश्व हाथी दिवस पर दुखद घटना: तमिलनाडु-केरल सीमा पर ट्रेन की टक्कर में हथनी और उसके बच्चे की मौत

विश्व हाथी दिवस पर तमिलनाडु-केरल सीमा पर ट्रेन की टक्कर से हथनी और उसके बच्चे की मौत ( ETV Bharat )

इसके अलावा केरल से कोयंबटूर जाने वाली 'बी' ट्रैक की ट्रेन सेवा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और उस रास्ते से गुजरने वाली ट्रेनों को 'ए' ट्रैक पर डायवर्ट कर दिया गया. गौरतलब है कि नवंबर 2021 में, इसी इलाके में मंगलौर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से तीन हाथियों की मौत हो गई थी, जिनमें एक गर्भवती हथिनी भी शामिल थी. केरल वन विभाग और रेलवे विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रेन की रफ़्तार इस दुर्घटना का कारण थी.

रात 11.45 बजे ट्रेन की टक्कर हाथी से हुई और सुबह 4 बजे बोक्कालाइन मशीनों की मदद से माँ और बच्चे के शव निकाले गए. इसके बाद ट्रेन के इंजन की मरम्मत की गई और उसे वहाँ से हटा दिया गया. इस दुर्घटना के कारण, तमिलनाडु और केरल के बीच चलने वाली मुख्य ट्रेन सेवाएँ एक घंटे से ज़्यादा समय तक प्रभावित रहीं.

ट्रेन की चपेट में आने से दो हाथियों की मौत की सूचना मिलने के बाद वालयार वन विभाग और पलक्कड़ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना जांच की. इसके बाद वन विभाग हाथियों के शव बरामद करने के काम में लग गया.

बुधवार रात (12 अगस्त) को पलक्कड़ जिले के वलयार इलाके में जो तमिलनाडु-केरल सीमा पर स्थित है, चार हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. उसी समय, उस इलाके से गुजर रही मैंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में हाथी आ गए. इस हादसे में ट्रेन के इंजन के पहियों की चपेट में आने से दो हाथियों एक मादा और उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई.

कोयंबटूर: तमिलनाडु-केरल बॉर्डर पर वालयार के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक हथिनी और उसके बच्चे की मौत हो गई. वन विभाग के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रेन की तेज रफ़्तार इन मौतों की वजह बनी.

विश्व हाथी दिवस पर ट्रेन की टक्कर से एक हथिनी और उसके बच्चे की मौत से वन्यजीव कार्यकर्ताओं में बहुत दुख है. वन्यजीव कार्यकर्ताओं का कहना है, 'तमिलनाडु के जंगलों में एआई कैमरों का इस्तेमाल करके हाथियों पर नजर रखी जा रही है. जब वे जंगल से बाहर आते हैं, तो उन्हें वापस जंगल में भेज दिया जाता है. जब हाथी रेलवे ट्रैक पार करते हैं, तो चेतावनी दी जाती है, जिससे उन्हें ट्रेन की टक्कर से बचाया जा सके. उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि केरल के जंगलों में भी ऐसा ही सिस्टम लागू किया जाना चाहिए.'

हादसे वाली जगह से तमिलनाडु की सीमा लगभग 300 मीटर दूर है. जहाँ तक तमिलनाडु के वन क्षेत्र की बात है, यहाँ ट्रेन की टक्कर से हाथियों की मौत के मामले बहुत कम हैं, क्योंकि मदुक्कराई वन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 16 करोड़ रुपये की लागत से एआई कैमरों और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

तमिलनाडु में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं

कोयंबटूर से केरल जाने वाली ट्रेनें पोदानूर (पोथानूर) और वालयार होते हुए मदुक्कराई के जंगल वाले इलाके से गुजरती है. इस रास्ते पर ट्रेनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए दो रेलवे लाइनें, ए और बी, बनाई गई हैं. इनमें से जंगल वाले इलाके के अंदर रेलवे लाइन ए की लंबाई 2.9 किलोमीटर और रेलवे लाइन बी की लंबाई 4.15 किलोमीटर है. इसी तरह केरल राज्य में वालयार से कांजिकोड तक जाने वाली रेलवे लाइनें भी जंगल वाले इलाके से गुजरती है.

इस वजह से रेलवे ट्रैक पर आने वाले जंगली हाथी ट्रेनों की चपेट में आकर मारे गए हैं. पिछले 20 सालों में मदुक्कराई से कांजिकोड के बीच के इलाके में ट्रेनों से 35 जंगली हाथियों की मौत हुई है. पलक्कड़ रेलवे प्रशासन और वन विभाग मिलकर इसे रोकने के लिए कई उपाय कर रहे हैं.

मडुक्कराई बी रेलवे लाइन पर वलयारु और एट्टीमडाई के बीच दो जगहों पर सुरंगें बनाई गई हैं, ताकि जंगली हाथी वहां से गुजर सकें. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरों की मदद से 24 घंटे जंगली हाथियों की आवाजाही का पता लगाने और चेतावनी देने का इंतजाम भी किया गया है.

इसके लिए 12 टावर लगाए गए हैं और 24 एआई कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं. इनके जरिए 7.05 किलोमीटर की दूरी पर नजर रखी जा रही है. इसकी वजह से तमिलनाडु के जंगल में ट्रेन की टक्कर से हाथियों की मौत को पूरी तरह से रोका जा सका है. हालांकि, पास के केरल के जंगल में हाथियों पर नजर रखने के लिए ऐसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए वहां ट्रेन की टक्कर से हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है.