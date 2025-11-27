ETV Bharat / bharat

28 नवंबर से उत्तराखंड में शुरू होगी वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस, कई दिग्गज लेंगे हिस्सा

वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. इस बार यह आयोजन सिल्क्यारा टनल के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को समर्पित है. वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस 28 नवंबर से देहरादून के इनोवेशन सेंटर में आयोजित होगी. यूकाॅस्ट महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने देहरादून में आयोजित होने जा रही 20वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC 2025) की जानकारी दी. उन्होंने बताया उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) इस विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन (WSDM 2025) और 20वें उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC 2025) का आयोजन, 28 से 30 नवम्बर 2025 तक ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे. ये आयोजन हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक संस्थानों, नवोन्मेषकों, युवा नेतृत्व, आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों और समुदाय प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर भारत की वैज्ञानिक प्रणाली और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे. विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन (WSDM 2025) के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. जितेन्द्र सिंह शामिल होंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे. इस सम्मेलन में राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारी, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा. कॉन्फ्रेंस में भारत की विज्ञान-आधारित आपदा प्रबंधन और स्पेस-आधारित प्रौद्योगिकी की भी चर्चाएं होगी.