ETV Bharat / bharat

2045 तक देश में नए कैंसर मामलों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 24.5 लाख सालाना होने का अनुमान, समय पर जांच से ही बचेंगी जिंदगियां

Intro:बाइट आईडी पर रेणुका प्रसाद सचिव इंडियन कैंसर सोसायटी दिल्लीविश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी

कैंसर की समय पर जांच से ही बचेंगी जिंदगियां
कैंसर की समय पर जांच से ही बचेंगी जिंदगियां (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 4, 2026 at 7:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत में हर साल सामने आने वाले नए कैंसर मामलों की संख्या 2045 तक बढ़कर 24.5 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा 15 लाख के करीब है. ऐसे में कैंसर से निपटने की देश की रणनीति में समय से जांच और रोकथाम को केंद्र में रखना बेहद जरूरी है. यह बात इंडियन कैंसर सोसाइटी (आसीएस) की ओर से कही गई है.

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय बजट 2026–27 में कैंसर उपचार की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अहम कदमों की घोषणा की गई है, जिनमें चुनिंदा कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट और घरेलू बायोफार्मा उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है. सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बजट के इन कदमों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही आगाह किया कि केवल उपचार पर ध्यान देना भारत में तेजी से बढ़ते कैंसर बोझ से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा. उपचार के साथ रोकथाम और शुरुआती पहचान पर भी समान जोर जरूरी है.

कैंसर मरीजों के लिए इस तरह काम कर रही है कैंसर सोसायटी (ETV Bharat)

नए बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती होने से कम होगा इलाज का बोझ
इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली शाखा ने इन मुद्दों को मंगलवार को प्रमुखता से उठाया. इस दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कैंसर से जूझ चुके लोगों ने भारत में कैंसर के उभरते रुझानों, मरीजों की जांच की व्यवस्था में मौजूद खामियों और बीमारी की रोकथाम की मजबूत रणनीतियों की जरूरत पर चर्चा की.

आईसीएस दिल्ली शाखा की चेयरपर्सन ज्योत्सना गोविल ने कहा कि 2026 के बजट ने किफायती इलाज को कुछ हद तक आसान किया है, लेकिन आईसीएस का फोकस इस बात पर है कि मरीज उस स्थिति तक ही न पहुंचें जहां ऐसा महंगा इलाज ही उनका आखिरी सहारा बन जाए. उन्होंने बताया कि 1983 से दिल्ली शाखा सामुदायिक स्तर पर काम करते हुए नीतियों और जमीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने में सक्रिय है. विशेषज्ञों ने इस संवाद के दौरान बायोफार्मा शक्ति ढांचे का प्रभावी उपयोग करने और सार्वजनिक–निजी भागीदारी को और मजबूत करने की अपील की गई, ताकि स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक सुविधाएं उन वंचित आबादी तक पहुंच सकें, जिनके साथ आईसीएस पिछले 70 वर्षों से काम कर रही है.

कैंसर मरीजों के लिए इस तरह काम कर रही है कैंसर सोसायटी
ज्योत्सना गोविल ने आगे कहा कि मिथकों को तोड़ना, समय पर जांच को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. मुख्य आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सीनियर डायरेक्टर (ऑन्कोलॉजी), फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल डॉ. नितेश रोहतगी ने भारत में कैंसर की घटनाओं और रुझानों पर प्रकाश डाला. उन्होंने उम्र के अनुसार रोकथाम के उपाय, शुरुआती स्क्रीनिंग और नई डायग्नोस्टिक तकनीकों के महत्व पर जोर दिया, जो इलाज के परिणाम बेहतर बनाने और लागत कम करने में मदद कर सकती हैं. आईसीएस दिल्ली की सचिव और खुद कैंसर से उबर चुकी रेणुका प्रसाद ने एक कैंसर मरीज के अनुभव को साझा किया. उन्होंने कैंसर के भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक प्रभावों को भी रेखांकित किया.

उन्होंने आईसीएस दिल्ली की सामुदायिक पहल की भी जानकारी दी, जिनमें ‘प्रशांति’ नाम से चलाए जा रहे पुनर्वास केंद्र, बड़े स्तर पर चलाए जा रहे स्क्रीनिंग अभियान, ‘राइज अगेंस्ट कैंसर’ ऐप और बैंकिंग संस्थान एचडीएफसी के साथ सहयोग से चलाए जा रहे मरीज सहायता कार्यक्रम शामिल हैं.

पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट और पूर्व डब्ल्यूएचओ अधिकारी डॉ. मोनिका पुरी ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा के तहत कैंसर रोकथाम पर जोर दिया. उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों में रोकथाम, स्क्रीनिंग और निरंतर देखभाल को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही कहा कि वंचित आबादी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है.

ये भी पढ़ें- इस राज्य की सरकार ने कैंसर कंट्रोल के लिए बनाया रोडमैप, लॉन्च किया Cancer Atlas, जानिए कैसे यह करता है काम

ये भी पढ़ें- Health Budget 2026: हेल्थ और फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं, विशेषज्ञ बोले- कैंसर की 17 दवाइयां होंगी सस्ती

TAGGED:

INDIAN CANCER SOCIETY
WORLD CANCERR DAY
4 FEB WORLD CANCER DAY
CANCER PATIENTS IN INDIA
WORLD CANCER DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.