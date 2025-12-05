ETV Bharat / bharat

CM नीतीश कुमार ने रचा इतिहास तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया विशेष सम्मान

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का जश्न सिर्फ बिहार तक सिमित नहीं है. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी विशेष सम्मान दिया है. पढ़ें खबर

CM नीतीश कुमार
CM नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 2:30 PM IST

पटना : वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने नीतीश कुमार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है. इससे जेडीयू के नेता भी गदगद हैं.

''यह देश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1947 से लेकर 2025 तक, आप देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एकअद्वितीय उपलब्धि है. यह असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का आप पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है.''- वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स

'पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण' : वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पत्र के माध्यम से कहा है कि, ''लगातार दस बार राज्य का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है. यह न केवल एक उल्लेखनीय व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण भी है. शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता के प्रति आपका यह निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा.''

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कहा है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में औपचारिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम अपनी प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल कर आपको आधिकारिक प्रमाण पत्र समर्पित करने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा. दरअसल, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक अग्रणी वैश्विक संस्था है जो असाधारण विश्व रिकॉर्डों और उल्लेखनीय समावेशनों को मान्यता देने और पंजीकृत करने के लिए समर्पित है. यह संस्था दुनिया भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और योगदानों का सम्मान करता है.

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश को दी बधाई : राज्यसभा सांसद व जेडीयू नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, ''यह बताते हुए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस असाधारण उपलब्धि को मान्यता दी है, जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में सचमुच एक दुर्लभ उपलब्धि है.''

'नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों का भरोसा' : उन्होंने आगे बताया कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से संगठन की तारीफ में कहा गया है कि यह शानदार उपलब्धि उनकी अटूट सेवा, स्थिर शासन और बिहार के लोगों द्वारा उन पर जताए गए अटूट भरोसे को दिखाती है. 10 बार से किसी प्रदेश का नेतृत्व करना सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक पल है और यह लोकतांत्रिक ताकत का सबूत है.

'बिहार के लिए यह गर्व का पल' : संजय झा ने कहा कि, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस बेमिसाल उपलब्धि का सम्मान करने के लिए नीतीश कुमार का नाम अपनी प्रतिष्ठित ग्लोबल लिस्टिंग में औपचारिक रूप से शामिल करने का अपना इरादा भी बताया है. बिहार के लिए यह गर्व का पल है.

