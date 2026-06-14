World Blood Donor Day 2026: 91 बार रक्तदान कर बचाई अनगिनत जिंदगियां, कौशिक बने हजारों लोगों की उम्मीद
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बीबी त्यागी के मुताबिक रक्तदान केवल जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदाई नहीं है. देखिए शहजाद आबिद की येरिपोर्ट
Published : June 14, 2026 at 7:05 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं. गाजियाबाद के वसुंधरा के रहने वाले आवास विकास परिषद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद से सेवानिवृत हो चुके 64 वर्षीय एम बी कौशिक ऐसे ही व्यक्तित्व है. उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रक्तदान और समाज सेवक को समर्पित किया है.
अब तक 91 बार रक्तदान कर चुके कौशिक न केवल स्वयं रक्तदान करते हैं, बल्कि हजारों लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर चुके हैं. विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है.
एम बी कौशिक की रक्तदान यात्रा की शुरुआत किसी अभियान से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव से हुई. साल 1976 में उनकी उम्र लगभग 14 साल थी. इसी दौरान उनकी माता को रक्त की आवश्यकता पड़ी. परिवार ने कई लोगों से रक्तदान की अपील की लेकिन अधिकांश लोगों ने विभिन्न कारणों से मना कर दिया. काफी प्रयासों के बाद रक्त का इंतजाम हो पाया. इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला. उन्हें महसूस हुआ कि यदि उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती तो वह स्वयं अपनी मां के लिए रक्तदान कर सकते थे. उसी दिन उन्होंने मन में संकल्प लिया कि जैसे ही रक्तदान की योग्य आयु प्राप्त करेंगे, नियमित रूप से रक्तदान करना शुरू कर देंगे. वही संकल्प आगे चलकर उनकी जीवन का मिशन बन गया.
19 साल की उम्र में किया पहले रक्तदान
अपने बचपन के संकल्प को निभाते हुए कौशिक ने 19 साल की उम्र में पहली बार रक्तदान किया. यह केवल एक औपचारिक रक्तदान नहीं था, बल्कि किसी की जान बचाने का प्रयास था. रक्तदान के बाद उन्हें जो आत्म संतोष मिला, उससे उनके भीतर समाज सेवा की भावना को और मजबूत कर दिया. उस समय शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले सालों में सैकड़ों लोगों के लिए वह आशा की किरण बनेंगे और रक्तदान के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेंगे.
बुलंदशहर की घटना बनी महत्वपूर्ण मोड़
1981 में बुलंदशहर में एक सड़क दुर्घटना हुई थी. कौशिक उस दौरान वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर ने बताया कि युवक की जान को बचाने के लिए तत्काल रक्त की आवश्यकता है. अस्पताल में मौजूद लोगों से रक्तदान की अपील की गई, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया. ऐसे समय में कौशिक ने रक्तदान किया. जिसके बाद युवक का उपचार संभव हो सका. कौशिक बताते हैं कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि रक्तदान वास्तव में किसी व्यक्ति को नए जीवन देने जैसा है. यही घटना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई. इसके बाद उन्होंने रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाया.
जरूरतमंदों की मदद का सफर
1976 से लेकर 2003 तक कौशिक जब भी किसी जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता होने की सूचना मिलती तो वह आगे बढ़कर रक्तदान करते थे. उस समय रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता कम थी और कई लोग इसे डरते थे. ऐसे माहौल में कौशिक ने न केवल रक्तदान किया, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का कार्य किया. कौशिक का मानना है कि समाज में बदलाव लाने के लिए पहले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है.
2003 के बाद शुरू हुआ नियमित रक्तदान अभियान
साल 2003 के बाद कौशिक ने रक्तदान को और अधिक व्यवस्थित रूप से अपनाया. उन्होंने नियमित अंतराल पर रक्तदान करना शुरू किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया. आज स्थिति यह है कि कौशिक 91 बार रक्तदान कर चुके हैं. यह संख्या केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन असंख्य लोगों की जिंदगी का प्रतीक है, जिन्हें समय पर रक्त उपलब्ध होने से नया जीवन मिला. प्रत्येक रक्तदान के पीछे किसी परिवार की खुशी, किसी मां की मुस्कान और किसी मरीज को नई उम्मीद जुड़ी हुई है.
रक्तदान से मिला बेहतर स्वास्थ्य
समाज में अक्सर यह भ्रम देखने को मिलता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है. कौशिक का अनुभव इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करता है. कौशिक बताते हैं कि नियमित रक्तदान के कारण उनका स्वास्थ्य बेहतर बना हुआ है. 64 वर्ष की आयु में भी उन्हें ना तो हृदय संबंधी कोई समस्या है ना ही ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियां है. वह स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं और थकान जैसी समस्या भी नहीं होती है. कौशिक का मानना है कि नियमित रक्तदान शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय बनाए रखना है. जिससे व्यक्ति स्वयं भी स्वस्थ रहता है और दूसरों की मदद भी कर पता है.
गाजियाबाद की ब्लड डोनेशन एम्बेसडर
कौशिक के निरंतर योगदान को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें जिले का ब्लड डोनेशन एंबेसडर नियुक्त किया है. यह सम्मान केवल उनके द्वारा किए गए रक्तदानों की संख्या के कारण नहीं मिला, बल्कि रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए प्रदान किया गया है. एक एंबेसडर के रूप में कौशिक विभिन्न कार्यक्रमों शिविरों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक और प्रेरित करते हैं.
मिल चुके हैं कई पुरस्कार
कौशिक का योगदान केवल रक्तदान तक सीमित नहीं है, उन्हें कई बार प्लाज्मा दान किया है. प्लाज्मा दान विशेष परिस्थितियों में गंभीर मरीजों को उपचार के लिए महत्वपूर्ण होता है. उन्होंने समय पर प्लाज्मा दान करके भी लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह उनकी सेवा, भावना और सामाजिक जिम्मेदारियां का प्रमाण है कि वह हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं.
जरूरतमंदों के लिए बनाया रक्तदाताओं का नेटवर्क
कौशिक बताते हैं कि उनके पास प्रतिदिन दो से तीन फोन कॉल ऐसे आते हैं, जिसमें लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीमित संख्या में ही रक्तदान कर सकता है, इसलिए उन्होंने एक छोटा लेकिन प्रभावी रक्तदाता ग्रुप बना रखा है. जब भी किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है तो वह अपने ग्रुप के सदस्यों से संपर्क करते हैं और जरूरत के अनुसार रक्तदाता उपलब्ध कराते हैं. इस ग्रुप की मदद से अनेकों मरीजों को समय पर रक्त मिल पाता है.
सर्जरी के बाद भी नहीं ठहरा संकल्प
हाल ही में कौशिक की किडनी स्टोन से संबंधित सर्जरी हुई. इसके बाद भी उन्होंने अपने रक्तदान मिशन को नहीं छोड़ा. जब वह रक्तदान करने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे तो जांच में उनके हीमोग्लोबिन का स्तर कम पाया गया. डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी के पहले हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य करें. उसके बाद ही रक्तदान करें. कौशिक ने सलाह का पालन किया और अपने को बेहतर बनाया और फिर से रक्तदान शुरू कर दिया.
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बीबी त्यागी के मुताबिक, रक्तदान केवल जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदाई नहीं है बल्कि रक्तदाता के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है. एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक तीन महीने में रक्तदान कर सकता है. रक्तदान व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी करता है. क्योंकि उसके द्वारा दिया गया रक्त किसी की जान बचाने में सहायक बन सकता है.
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