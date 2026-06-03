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Explainer: नीतीश कुमार की 'साइकिल' ने बिहार में कर दी 'खामोश क्रांति', जानिए कैसे?

नीतीश कुमार की साइकिल योजना ने बिहार की छात्राओं की जिंदगी बदल दी. शिक्षा और सरकारी नौकरियों के नए रास्ते खोले.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 12:19 PM IST

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पटना/गया/नालंदा: भारत 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन बिहार की बेटियों को यह आजादी 2006 में मिली, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी. विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पढिये बिहार की इस क्रांति की खबर..

संघर्ष और सफलता की कहानी: गया जिले के तिलौया गांव की रहने वाली रीता कुमारी आज सिविल कोर्ट में सहायक के पद पर काम कर रही हैं. इन्हें करीब एक दशक पहले 9वीं कक्षा में साइकिल मिली थी. उस समय रीता को साइकिल चलाना नहीं आता था. पिता ने हाथ पकड़ कर ट्रेनिंग दी थी. इसी साइकिल से रीता ने मैट्रिक की परीक्षा पास की. इसके बाद 12वीं और फिर उच्च शिक्षा हासिल की. आज सिविल कोर्ट में काम कर वह खुद पर गर्व महसूस कर रही हैं.

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नालंदा में स्कूल में साइकिल चलाती छात्रा (ETV Bharat)

साइकिल योजना बदलाव: रीता कहती हैं कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लागू की गयी साइकिल योजना देश भर में मिसाल बनी. लड़कियों ने जब सुदूर गांव में साइकिल की हैंडल थामी, उसी समय से बदलाव की शुरुआत हो गयी थी. "आज बिहार की लड़कियां साइकिल ही नहीं बल्कि स्कूटी और फोर व्हीलर चला रही हैं."

"समाज में बदलाव की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी. आज मैं सिविल कोर्ट में सहायक के पद पर कार्यरत हूं. साइकिल योजना के माध्यम से ही इस मुकाम तक पहुंची हूं." - रीता कुमारी, सहायक, सिविल कोर्ट, गया

लाखों छात्राओं की सफलता: रीता अकेले इस बदलाव की कहानी का हिस्सा नहीं हैं. बिहार की लाखों छात्राएं हैं, जो आज इस योजना के माध्यम से अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल रही हैं. ईटीवी भारत की टीम गया जिले के बांकेबाजार प्रखंड के आजमगढ़ और सैफगंज जैसे गांवों में पहुंची, जहां की 25-30 लड़कियां आज सरकारी नौकरी में देश के अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं.

जनता दरबार से शुरुआत: दरअसल, इस ऐतिहासिक बदलाव की कहानी साल 2005-06 में नीतीश कुमार के जनता दरबार से शुरू हुई थी. तत्कालीन सीएम के जनता दरबार में सूबे के सुदूर क्षेत्रों की छात्राएं भी पहुंची थीं. इस दौरान छात्राओं ने नीतीश कुमार के सामने अपनी पीड़ा रखी थी. 'गांव में हाई स्कूल नहीं है. पढ़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता है. रास्ते सुनसान हैं, आने-जाने का कोई साधन नहीं है. परिवार स्कूल जाने से मना करते हैं.'

साइकिल योजना का ऐतिहासिक फैसला: जनता दरबार में छात्राओं की इस पीड़ा ने नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए प्रेरित किया. नालंदा जिले के जाने-माने शिक्षाविद् राकेश बिहारी शर्मा बताते हैं कि इस मुलाकात के बाद बिहार सरकार ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की. बिहार की बेटियों को पढ़ाना नीतीश कुमार का सपना हो गया था. इसलिए साइकिल योजना शुरू की गयी.

योजना को जमीन पर उतारने वाले आईएएस: राकेश बिहारी शर्मा बताते हैं कि नीतीश कुमार के इस सपने को जमीन पर उतारने में एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी ने अहम भूमिका निभाई. 1977 बैच के आईएएस अधिकारी उस समय बिहार सरकार में मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव थे. मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले मदन मोहन झा ने इस योजना को लागू करने के लिए दिन-रात एक कर दिए. उन्होंने एक मजबूत रोडमैप तैयार किया, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया.

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शिक्षाविद् राकेश बिहारी शर्मा (ETV Bharat)

"2007 में मदन मोहन झा का निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए गए रोडमैप ने आज बिहार की लाखों बेटियों की जिंदगी में क्रांति लाने का काम किया है. आज बिहार की लड़कियां अपना सपना पूरा कर रही हैं." - राकेश बिहारी शर्मा, शिक्षाविद्, नालंदा

रिमझिम कुमारी की कहानी: गया की रहने वाली रिमझिम इंटरमीडिएट की छात्रा हैं. इनकी बड़ी बहन आज बिहार पुलिस में काम कर रही हैं. पुराने दिनों को याद कर रिमझिम बताती हैं कि 2009 के पहले गांव में किसी भी लड़की को साइकिल चलाना नहीं आता था. समाज के लोग इसे अपराध की नजर से देखते थे. लोगों को लगता था कि लड़की साइकिल लेकर सड़क पर निकलेगी तो बदनामी होगी, लेकिन सरकार की इस योजना ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि लोगों का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया.

"साइकिल चलाने वाली लड़कियों को लोग गंदी नजर से देखते थे. जब साइकिल योजना ने रफ्तार पकड़ी तो लड़कियों ने हर बंदिश को तोड़कर सड़क पर पैडल मारना शुरू किया. धीरे-धीरे समाज का नजरिया भी बदलने लगा." - रिमझिम कुमारी, इंटर की छात्रा

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गया की छात्रा रिमझिम भारती (ETV Bharat)

योजना आने से शिक्षा की स्थिति: बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग में मंत्री सुनील कुमार इस योजना को लेकर विशेष जानकारी देते हैं. उन्होंने पिछली सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त शिक्षा की स्थिति बेहद खराब थी. इसलिए जरूरी हो गया था कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए.

"2003 में बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 34 प्रतिशत थी. 2023 के व्यापक सर्वे में पता चला कि बिहार में साक्षरता दर 74 प्रतिशत हो गयी है. वर्तमान में यह आंकड़ा काफी आगे निकल चुका है. यह एक बड़ी सफलता है." - सुनील कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या का रिकॉर्ड: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सुनील कुमार बताते हैं कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का सबसे बड़ा कमाल बिहार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला. साल 2005 में जहां राज्य में मात्र 1.87 lakh छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, वहीं 2026 में यह आंकड़ा 6 लाख से ज्यादा दर्ज किया गया. मैट्रिक परीक्षा 2025-26 में 6,34,353 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थीं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

साइकिल योजना की वैश्विक गूंज: इस योजना की सफलता सिर्फ बिहार में ही देखने को नहीं मिल रही है. इसकी गूंज दुनिया तक पहुंची. सुनील कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के इस मॉडल को लागू करने के लिए अन्य देश भी आगे आए. यूनाइटेड नेशन्स के एक प्रोफेसर ने बिहार आकर साइकिल योजना के बारे में अध्ययन किया. इसके बाद यूएस (US) की विशेष सिफारिश पर कई अफ्रीकी देशों ने लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए इस मॉडल को अपनाया.

जाम्बिया और अफ्रीकी देशों में बिहार मॉडल: मंत्री ने बताया कि जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दक्षिण अफ्रीका के देश जाम्बिया ने बिहार की साइकिल योजना को अपने देश में लागू किया और महज एक साल के अंदर देश में लड़कियों की अनुपस्थिति में 27 प्रतिशत की कमी आयी. इस योजना ने वहां की लड़कियों के गणित विषय की परीक्षा के परिणाम में बड़ा बदलाव किया. गरीब और अश्वेत लड़कियों को मजबूती मिली. इस कामयाबी को देख अफ्रीका के 6 अन्य देशों ने भी इस मॉडल को लागू किया.

योजना का विस्तार: साल 2006 में बिहार की छात्राओं के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी. उस वक्त 2000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती थी. लड़कों की भारी डिमांड के कारण सरकार ने छात्र-छात्राओं दोनों के लिए इस योजना को लागू कर दिया. इसके साथ सरकार ने बाजार की कीमतों को देखते हुए 2000 की राशि को बढ़ाकर 3000 कर दी. छात्र-छात्राओं दोनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है.

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ग्रामीण कार्य विभाग में मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)

योजना के बजट में ऐतिहासिक उछाल: जिस समय इस योजना की शुरुआत हुई थी, उसके अगले साल 2007 में इस योजना का बजट 32.60 करोड़ रुपये था. धीरे-धीरे साल 2020 में इसे बढ़ाकर 174 करोड़ कर दिया गया. साल 2021 में यह 288.35 करोड़ का हो गया. वर्तमान की बात करें तो बजट 2025-26 के आंकड़ों को देखते हुए सरकार हर साल 450 करोड़ से अधिक की राशि साइकिल योजना पर खर्च कर रही है.

लाभार्थियों की संख्या और डीबीटी व्यवस्था: 1.15 करोड़ छात्राएं वर्तमान में इस योजना का लाभ ले रही हैं. राज्य सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार इस योजना से हर साल 8-10 लाख छात्राएं जुड़ रही हैं. हालांकि इस दौरान इस योजना में कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आयीं. इसके बाद सरकार डीबीटी (DBT) के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खाते में राशि भेजने लगी है. इसको लेकर कुछ नियम भी निर्धारित किए गए.

साइकिल योजना के लिए अनिवार्य शर्तें: इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं. लाभ पाने वाले छात्र-छात्राओं का बिहार का स्थानीय निवासी होना जरूरी है. वे राज्य सरकार द्वारा संचालित या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों. कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत हाजिरी होना अनिवार्य है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

रागिनी कुमारी की सफलता और संघर्ष: आज इस योजना ने कई लड़कियों की तकदीर बदल दी. गया जिले के सैफगंज की रहने वाली रागिनी कुमारी ग्रेजुएशन कर चुकी हैं. दो साल पहले शादी हो चुकी है. फिलहाल वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं. रागिनी बताती हैं कि उन्हें साल 2013 में साइकिल योजना का लाभ मिला था. साइकिल मिलने के बाद वह रोजाना 7 किमी दूर बांकेबाजार हाई स्कूल जाती थीं. इसी के माध्यम से उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल और फिर कॉलेज का सफर तय किया.

बदलते दौर में साइकिल का महत्व: रागिनी पुराने दिनों को याद कर बताती हैं कि अब तो गांव में सड़क बन गयी है. सड़कों के साथ गाड़ियां भी हैं, लेकिन 2010 के दशक में सैफगंज गांव में आने-जाने के लिए सड़कें नहीं थीं. घर से स्कूल की दूरी ज्यादा थी. इसलिए इस खराब रास्ते पर लड़कियों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल था. ऐसे समय में मिली साइकिल ने जिंदगी बदल दी. आज वह कामयाबी की कहानी लिख रही हैं.

"2013 में मुझे साइकिल मिली थी. इसी के माध्यम से स्कूल जाते थे. मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई इसी साइकिल से पूरी की. आज ग्रेजुएट हो गयी हूं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूं." - रागिनी कुमारी, छात्रा

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अपने परिवार के साथ रागिनी कुमारी (ETV Bharat)

सरकारी नौकरियों की झड़ी: इस योजना का सबसे ज्यादा असर गया जिले के आजमगढ़ में देखने को मिला. इस गांव में साल 2009-10 में जिन लड़कियों को साइकिल मिली थी, उनमें से 5 लड़कियां सरकारी नौकरी कर रही हैं. ये सभी शादीशुदा हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही हैं. गांव के विनोद प्रसाद बताते हैं कि इस गांव में 30 से अधिक लड़कियां अच्छी जगह नौकरी कर रही हैं.

"स्कूल और कॉलेज में उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह योजना संजीवनी का काम कर गई. पहले ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की भारी कमी थी. लड़कियों में पढ़ाई को लेकर जागरूकता की कमी थी, लेकिन इस योजना ने लड़कियों को पंख दिया." - विनोद कुमार, आजमगढ़ निवासी, गया

कामयाबी की नई तस्वीर: गया के सैफगंज की रहने वाली सरोज देवी गांव की उन लड़कियों को उंगलियों पर गिनवाती हैं, जो आज कामयाब हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इससे पहले लड़कियों के अंदर पढ़ने की ललक नहीं देखी थी. साइकिल योजना आने के बाद लड़कियों में जागरूकता आयी. सरोज बताती हैं कि गांव के अजय कुमार की बेटी अंजलि कुमारी आज बिहार पुलिस में हैं. इसके अलावा अन्य लड़कियां भी सरकारी नौकरी में हैं.

"गांव की शोभा कुमारी बिहार पुलिस में सेवा दे रही हैं. इसके साथ ही प्रतिमा कुमारी स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं और शांति कुमारी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. ये वो लड़कियां हैं जिन्हें शुरुआती दौर में साइकिल मिली थी." - सरोज देवी, सैफगंज, गया

उच्च शिक्षा का सपना: आजमगढ़ की रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा सुरभि भारती को बैंक खाते में साइकिल की राशि मिली थी. वह बताती हैं कि इस योजना ने उनकी किस्मत बदल दी. बड़े ही गर्व के साथ वह कहती हैं कि अगर उस समय इस योजना को लागू नहीं किया जाता, तो आज हमारे गांव की 30 से अधिक लड़कियां सरकारी नौकरी नहीं कर रही होतीं. वह भी आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगी और एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगी.

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छात्रा सुरभि भारती (ETV Bharat)

गरीब अभिभावकों के लिए बड़ी राहत: गांव के ही रहने वाले रवींद्र बताते हैं कि साइकिल मिलने के बाद गांव के कई माता-पिता ने अपनी लड़कियों के भीतर एक गजब का सकारात्मक बदलाव देखा. यह बदलाव गरीब अभिभावकों को बहुत भा रहा था, क्योंकि उनके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे. साइकिल मिलने से उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाने लगे और घर के काम भी समय पर हो जाते थे.

सफर और गांव का बदलाव: रवींद्र बताते हैं कि उनकी बहन को भी साइकिल मिली थी, तब पूरा परिवार बहुत खुश था. उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी बहन को नई साइकिल खरीदकर दे सकें. सरकार ने साइकिल दी तो वह उसी से रोज पढ़ने के लिए जाती थीं. सिर्फ उनकी बहन ही नहीं, बल्कि गांव की बहुत सी लड़कियां पढ़ने जाने लगीं. 'आज मेरे अकेले गांव की लगभग 25 लड़कियां सरकारी नौकरी में अपनी सेवा दे रही हैं.'

छात्राओं के जमीनी अनुभव: इस योजना को गहराई से जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा भी पहुंची. ईटीवी भारत से बातचीत में छात्राओं ने अपने बेहद निजी और दिल छू लेने वाले जमीनी अनुभवों को साझा किया. कासिमचक गांव की रहने वाली और हायर सेकेंडरी स्कूल की एक होनहार छात्रा रीमा कुमारी ने बताया कि एक छोटी सी साइकिल ने उनके बड़े सपनों को नई और ऊंची उड़ान दे दी है.

पैदल सफर की परेशानी: रीमा कुमारी बताती हैं कि पहले स्कूल जाने के लिए कोई साधन नहीं था. रोजाना स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. पैदल चलने के कारण स्कूल पहुंचने में देर हो जाती थी. इस कारण शिक्षकों के द्वारा सजा भी दी जाती थी, जिससे मन छोटा हो जाता था और उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था. रोज स्कूल लेट होने का डर बना रहता था.

"मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था. बड़े भाई की साइकिल से छुप-छुपकर चलाना सीखा था. इसके बाद सरकार की ओर से साइकिल दी गयी. अब स्कूल पहुंचने में कोई समस्या नहीं होती है." - रीमा कुमारी, छात्रा, नालंदा

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छात्रा रीमा कुमारी (ETV Bharat)

रिक्शा चालक की बेटी का हौसला: नालंदा के महानंदपुर हाई स्कूल में नौवीं की छात्रा अर्चना कुमारी की कहानी प्रेरणादायक है. अर्चना एक गरीब परिवार से आती हैं. उनके पिता एक रिक्शा चालक हैं, जो रोज मेहनत करके किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करते हैं. जब से इन्हें साइकिल मिली है, मानो तब से पंख लग गए हों. अब पढ़ाई में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है. अर्चना का सपना है कि वह आगे जाकर वकील बनें और समाज के लिए लड़ें.

"साइकिल से स्कूल समय पर पहुंचने के कारण पढ़ाई में बहुत फायदा हो रहा है. मैं पढ़-लिखकर वकील बनना चाहती हूं. सरकार से मेरी यही मांग है कि भविष्य में भी गरीब बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता रहे." - अर्चना कुमारी, छात्रा, नालंदा

पुलिस अफसर बनने का लक्ष्य: महानंदपुर की ही रहने वाली 9वीं की छात्रा सुमन कुमारी रोज दो किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल आती हैं. उन्होंने 8वीं कक्षा में अपने भाई से साइकिल चलाना सीखा था. सुमन कहती हैं कि अब साइकिल चलाने में सड़क पर डर नहीं लगता और स्कूल जल्दी पहुंच जाती हूं. मेरा लक्ष्य पुलिस अफसर बनना है.

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छात्रा सुमन कुमारी (ETV Bharat)

डॉक्टर बनना रिया का सपना: डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रिया कुमारी का कहना है कि दो साल पहले उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था. "साइकिल चलाकर स्कूल आना अच्छा लगता है. मेरी मांग है कि मेरे जैसे सभी गरीब बच्चों को आगे भी इसका लाभ मिले ताकि वे पढ़-लिखकर कुछ बन सकें."

साइकिल योजना से आयी क्रांति: इस योजना का सबसे शानदार और ऐतिहासिक पहलू यह है कि दो दशक पहले जिन लड़कियों ने पहली बार इस योजना के तहत साइकिल का हैंडल थामा था, वे आज समाज के सर्वोच्च पदों पर बैठी हैं. वे आज बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में अपनी सेवाएं दे रही हैं. नीतीश कुमार की इस योजना ने डेढ़ दशक में सामाजिक बदलाव की दिशा में खामोश क्रांति कर दी.

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