ये कैसी चापलूसी ! विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को देखकर बोले पाकिस्तानी, 'मेरा पिया घर आया'
विश्व बैंक कुछ कर्ज दे दे, इसके लिए पाकिस्तानियों ने अजय बंगा को लेकर पढ़े कसीदे.
Published : February 4, 2026 at 1:48 PM IST
नई दिल्ली : विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा इस समय पाकिस्तान में हैं. वह चार दिवसीय यात्रा पर आए थे. आज उनकी यात्रा का आखिरी दिन है. पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे विश्व बैंक से "राहत" मिल जाए. हालांकि, आधिकारिक रूप से बताया गया है कि वह निजी यात्रा पर हैं. फिर भी पाकिस्तान अजय बंगा को खुश करने में लगा है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, वह बहुत ही दिलचस्प हैं.
दरअसल, अजय बंगा मूलरूप से भारतीय हैं. विभाजन के समय पाकिस्तानियों ने उनके परिवार को लाहौर से भगा दिया था. उसके बाद अजय बंगा का परिवार भारत आ गया. उनके पिता हरभजन सिंह बंगा भारतीय सेना के अधिकारी रह चुके हैं. अब जबकि बंगा पाकिस्तान के दौरे पर हैं, तो पाकिस्तान उनकी खातिरदारी में लगा हुआ है. उनके स्वागत में "मेरा पिया घर आया" जैसे गाने बजा रहा है. उन्हें पाकिस्तान का "भूमिपुत्र" तक बता दिया.
World Bank President Ajay Banga visits his parental home in Khushab Pakistan pic.twitter.com/IPdIeVjWwT— Zahid Gishkori (@ZahidGishkori) February 3, 2026
सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, जिनके परिवार को खुद वहां के लोगों ने भगा दिया, अब उन्हें "पिया" कहकर पाकिस्तानी तलवे चाट रहा है. वह उनके सामने "भीख का कटोरा" लेकर खड़ा है.
सोशल मीडिया पर उनके स्वागत की गई तस्वीरें सामने आई हैं. उनमें देखा जा सकता है कि बैंड वाले किसी बारात की तरह अजय बंगा के आगे-आगे चल रहे हैं. आगे-आगे घोड़े दौड़ रहे हैं. बैंड वाले दौड़ रहे हैं. सड़क के दोनों किनारों को सजा दिया गया. घेरे बना दिए गए हैं, ताकि गंदे इलाकों पर उनकी नजर न पड़े. यह सब देखकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्पणी की जा रही है. किसी ने लिखा, "पैंसों की खातिर क्या-क्या करेगा पाकिस्तान", किसी ने कहा "कंगाल पाकिस्तान", तो किसी ने लिखा "ख्वाहिशें ज्यादा, औकात कम". एक यूजर ने लिखा, "मनी द अल्टीमेट फॉर दिस गाईज."
विश्व बैंक के भारतीय मूल के अमेरिकी अध्यक्ष अजय बंगा मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे थे. वह पंजाब सूबे में स्थित अपने पुश्तैनी घर पहुंचे. वहां पर उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका. बंगा अपने पूर्वजों के घरों को देखने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर गए थे. इस्लामाबाद से लाहौर की दूरी 250 किलोमीटर है. वहां पर खुशब एक जगह है, जहां पर वह पहुंचे थे. खुशब के स्थानीय सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया, जिसमें उनके पूर्वजों के नाम दर्ज हैं.
Ajay Singh Banga, President World Bank, meets Pak PM Shehbaz Sharif while on a visit to Pakistan. pic.twitter.com/LW55u52A2c— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) February 2, 2026
गुरुद्वारे की देखरेख करने वालों ने वहां पर बहुत सारी जानकारियां दीं. पाकिस्तानी अधिकारियों ने बंगा को विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान में सिख धर्मों के गुरुद्वारों की विशेष रूप से देखभाल की जाती है.
ईटीपीबी के अध्यक्ष कमर जमां ने कहा कि देखभाल करने वाला बोर्ड धार्मिक विरासत की रक्षा करने और सिख तीर्थयात्रियों के लिए आतिथ्य और धार्मिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपाय कर रहा है.
As Khushab in Pakistan quietly prepares to welcome one of its own, large billboards are coming up across its narrow lanes and busy streets.— Ravinder Singh Robin (@rsrobin1) February 2, 2026
The posters carry the image of Ajay Banga, President of @worldbankgroup, alongside Pakistan Punjab Chief Minister @MaryamNSharif and Pak X… https://t.co/oVz4VEC5Wl pic.twitter.com/4SjTeakWy2
अजय बंगा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ. उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से डिग्री प्राप्त की. उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से पीजी किया. 2007 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली. अजय बंगा ने दो जून, 2023 को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाली. उनका कार्यकाल पांच साल का है.
