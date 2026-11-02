महिलाएं मिटा रहीं गरीबी रेखा... घोर गरीबी से बाहर आए 49 करोड़ लोग, भारत में एक्सट्रीम पाॅवर्टी 2.6% पर सिमटी
World Bank Report: उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल की बेल्ट में सबसे ज्यादा गरीब आबादी रह रही, यहीं फोकस की जरुरत
Published : November 2, 2026 at 6:21 PM IST
हैदराबाद. (EB Prime Team) भारत ने देश से गरीबी मिटाने को लेकर अच्छा खासा काम किया है. हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 12 सालों में तकरीबन 49 करोड़ लोगों को विकट गरीबी से बाहर निकाला गया है. रिपोर्ट बताती है कि यह दुनियाभर सबसे तेज गरीबी उन्मूलन है. इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक अगर किसी परिवार में हर दिन प्रत्येक मेंबर की कमाई 3 डाॅलर तक होती है तो उसे घोर गरीबी की सीमारेखा में माना जाएगा.
वैसे वर्ल्ड बैंक ने गरीबी को तीन कैटेगरीज में बांट रखा है- लो इनकम वाले देश जहां हर किसी की 3 डाॅलर तक रोजाना कमाई हो रही है. भारत के करोड़ों लोग इसी वर्ग में आते हैं. दूसरी श्रेणी है-लोवर मिडिल इनकम वाले देश जहां प्रत्येक व्यक्ति की डेली आय कम से कम 4.20 डाॅलर होती है. तीसरी कैटेगरी है- हर आदमी की रोजाना 8.30 डाॅलर की कमाई वाले देश.
रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2023 को बीच भारत में जो पाॅपुलेशन लोवल मिडिल इनकम कंट्री लाइन के नीचे जीवन यापन कर रही थी, वो 57.7 से घटकर 16.1 प्रतिशत तक आ गई है. इस तरह से तकरीबन 49.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए. यही नहीं, घोर गरीबी(प्रति व्यक्ति की रोजाना कमाई 3 डाॅलर तक) भी गिरकर 27.1 से गिरकर 2.6 फीसद पर आ गई है. वर्ल्ड बैंक(डब्ल्यूबी) आगे भी उम्मीद जताता है कि भारत में गरीबी और तेजी से घटेगी.
देश में गरीबों की स्थिति में सुधार के पीछे जो वजह सामने आई है, वो काफी अहमियत रखती हैं. डब्ल्यूबी के अनुसार भारत ऐसा सुधार इसलिए हो पाया क्योंकि महिलाओं के लिए कमाई, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़े हैं. रिपोर्ट यह भी मानती है कि मजबूत कंजम्पशन ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे फैक्टर्स भी अहम रहे हैंं, लेकिन इस बड़े बदलाव में सोशल ट्रांसफर स्कीम, स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार के मौके, फूड सब्सिडी जैसी सहूलियतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है.
शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुधार: एक और जो बात अहम मानी जा सकती है, वो है कि आय और रोजगार के अवसरों का शहरी और ग्रामीण इलाकों का गैप भी तेजी से कम हो रहा है. रिपोर्ट बताती है कि देश में सकारात्मक बदलावों का फायदा दोनों क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को मिल रहा है. फिर भी देहात के इलाकों में इसका अधिक असर देखने को मिल रहा है. महिलाओं के लिए कामकाज-आर्थिक तरक्की के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुलने से हर परिवार में कमाने वालों की संख्या बढ़ती है. यही देश में गरीबी को खत्म करने में सबसे बड़ा मददगार है.
भारत में गरीबी एक विशेष क्षेत्र में पसरी: गरीबी के फैलाव को लेकर रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत में इसका फैलाव एक खास एरिया में देखने को मिल रहा है. वर्ल्ड बैंक का मानना है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल वाली बेल्ट में गरीबी की मार सबसे अधिक देखी जा सकती है. इस बेल्ट में ही 57 फीसदी के आसपास गरीबों की आबादी बसती है. इन राज्यों में सरकारें रोजगार को लेकर और अधिक फोकस करें तो हालात बहुत तेजी से बदलेंगे.
अब जानिए-आखिर देश में कितनी महिलाओं को मिला रोजगार: प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक 2023-24 तक देश में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40 फीसदी के ऊपर पहुंच गया है. रिलीज कहती है कि 2047 तक इसे 70 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है. खासबात यह कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में 96% तक की बढ़ोतरी देखी गई है. अर्बन एरियाज में यही वृद्धि 43 प्रतिशत के आसपास रही है. हालांकि वर्ल्ड बैंक यह चिंता भी जताता है कि भारत में अभी भी महिलाओं-पुरुषों के लिए रोजगार के सामान अवसर, बराबर वेतन जैसे मुद्दों पर काफी काम करने की जरूरत है.
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