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महिलाएं मिटा रहीं गरीबी रेखा... घोर गरीबी से बाहर आए 49 करोड़ लोग, भारत में एक्सट्रीम पाॅवर्टी 2.6% पर सिमटी

वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत ने गरीबी उन्मूलन को लेकर अच्छी प्रगति की है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद. (EB Prime Team) भारत ने देश से गरीबी मिटाने को लेकर अच्छा खासा काम किया है. हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 12 सालों में तकरीबन 49 करोड़ लोगों को विकट गरीबी से बाहर निकाला गया है. रिपोर्ट बताती है कि यह दुनियाभर सबसे तेज गरीबी उन्मूलन है. इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक अगर किसी परिवार में हर दिन प्रत्येक मेंबर की कमाई 3 डाॅलर तक होती है तो उसे घोर गरीबी की सीमारेखा में माना जाएगा.

वैसे वर्ल्ड बैंक ने गरीबी को तीन कैटेगरीज में बांट रखा है- लो इनकम वाले देश जहां हर किसी की 3 डाॅलर तक रोजाना कमाई हो रही है. भारत के करोड़ों लोग इसी वर्ग में आते हैं. दूसरी श्रेणी है-लोवर मिडिल इनकम वाले देश जहां प्रत्येक व्यक्ति की डेली आय कम से कम 4.20 डाॅलर होती है. तीसरी कैटेगरी है- हर आदमी की रोजाना 8.30 डाॅलर की कमाई वाले देश.