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आपदाओं से घिरे देशों में केवल 5% बीमा कवरेज; छोटी कंपनियों में 12% बढ़ा रोजगार, मुनाफे में भी इजाफा

प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान ज्यादा, लेकिन भरपाई कम. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Loans Boost Msme Jobs : जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. संयुक्त राष्ट्र समेत दुनियाभर की संस्थाएं इसे लेकर तमाम तरह की चेतावनी दे रहीं हैं. वहीं विश्व बैंक की ताजा ‘फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026’ रिपोर्ट के अनुसार जो गरीब-विकासशील देश प्राकृतिक आपदाओं की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं, वहां कुल नुकसान का 95% हिस्सा बिना किसी बीमा कवरेज के है. यानी ऐसे देशों में कुदरती कहर से होने वाले केवल 5% नुकसान की ही भरपाई हो पाती है.

विश्व बैंक की ओर से हाल ही में जारी 'फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026' रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में एमएसएमई यानी छोटी कंपनियों को लोन मिलने से वहां रोजगार के मौके 12% तक बढ़े हैं. इसके अलावा इन छोटी कंपनियों का मुनाफा भी 18% तक बढ़ गया है. वहीं मिडिल ईस्ट के देशों में चल रहा संघर्ष विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और उनकी बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गया है. इन देशों के पास पहले से इससे निपटने के लिए पहले से ही इमरजेंसी बचत कम है.