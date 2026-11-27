आपदाओं से घिरे देशों में केवल 5% बीमा कवरेज; छोटी कंपनियों में 12% बढ़ा रोजगार, मुनाफे में भी इजाफा
Credit Gap : विश्व बैंक की रिपोर्ट, आपदा नुकसान का 40% बोझ झेल रहे विकासशील देशों के पास वैश्विक बीमा पूंजी का केवल 13.2% हिस्सा.
Published : November 27, 2026 at 4:36 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Loans Boost Msme Jobs : जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. संयुक्त राष्ट्र समेत दुनियाभर की संस्थाएं इसे लेकर तमाम तरह की चेतावनी दे रहीं हैं. वहीं विश्व बैंक की ताजा ‘फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026’ रिपोर्ट के अनुसार जो गरीब-विकासशील देश प्राकृतिक आपदाओं की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं, वहां कुल नुकसान का 95% हिस्सा बिना किसी बीमा कवरेज के है. यानी ऐसे देशों में कुदरती कहर से होने वाले केवल 5% नुकसान की ही भरपाई हो पाती है.
विश्व बैंक की ओर से हाल ही में जारी 'फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026' रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में एमएसएमई यानी छोटी कंपनियों को लोन मिलने से वहां रोजगार के मौके 12% तक बढ़े हैं. इसके अलावा इन छोटी कंपनियों का मुनाफा भी 18% तक बढ़ गया है. वहीं मिडिल ईस्ट के देशों में चल रहा संघर्ष विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और उनकी बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गया है. इन देशों के पास पहले से इससे निपटने के लिए पहले से ही इमरजेंसी बचत कम है.
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुस्ती के बावजूद ज्यादातर विकासशील देशों की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में मजबूती देखने को मिली है. हालांकि कुछ गरीब देशों पर अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है. मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से पहले ही कई विकासशील देशों में वित्तीय जोखिम बढ़े हुए थे. इन देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कम इनकम वाले देश शामिल हैं. रिपोर्ट में रोजगार, साइबर सुरक्षा और AI, डिजिटल भुगतान और फ्रॉड आदि के बारे में जानकारी दी गई है.
नुकसान का बड़ा हिस्सा बीमा के दायरे से बाहर : रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को कमजोर बना रहीं हैं. बाढ़, सूखा और तूफान जैसी घटनाएं पहले से ज्यादा और खतरनाक रूप से हो रहीं हैं. कई देशों में आपदाओं से होने वाले कुल नुकसान का 80% से भी ज्यादा हिस्सा बीमा के दायरे से बाहर है. यानी उसकी कोई भरपाई नहीं होती. इस संकट की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ती है. उनके पास बीमा जैसी सुरक्षाएं भी काफी कम होती हैं.
पूरी दुनिया में आपदा से 58% नुकसान का कोई क्लेम नहीं : विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 साल में दुनियाभर में प्राकृतिक आपदाओं में होने 58% नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो पाई. सबसे खराब स्थिति एशिया (चीन और जापान को छोड़कर) की रही. यहां बाढ़, तूफान और सूखे जैसी आपदाओं से हुए 90% नुकसान का कोई बीमा क्लेम नहीं मिला. लैटिन अमेरिका में यह आंकड़ा 81% रहा. यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (बड़े यूरोपीय देशों को छोड़कर) में 80% नुकसान की भरपाई नहीं हुई.
ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 78% नुकसान की भरपाई : रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में पिछले 10 साल में आपदा से होने वाले 42% नुकसान की भरपाई की गई. ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 78% नुकसान की भरपाई हुई. इसके बाद उत्तरी अमेरिका में 57% और ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर) में 41% नुकसान की भरपाई हुई. विकासशील क्षेत्रों की स्थिति बेहद कमजोर रही. मिडिल ईस्ट व अफ्रीका में केवल 20%, लैटिन अमेरिका में 19% और एशिया (चीन व जापान को छोड़कर) में महज 10% की ही नुकसान की भरपाई हो पाई.
गरीब देशों में 95% नुकसान की कोई भरपाई नहीं : विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदा बीमा के जरिए कुल नुकसान के एक बहुत छोटे हिस्से की ही भरपाई हो पाती है. जैसे-जैसे आपदाएं बढ़ रहीं हैं उसी तरह बीमा की किस्तें (प्रीमियम) भी महंगी होती जा रही हैं. गरीब और आपदाओं से घिरे संवेदनशील देशों में तो हालात और भी खराब हैं. वहां प्राकतिक आपदाओं से होने वाले 95% नुकसान की भरपााई नहीं हो पाती है. यानी केवल 5% ही बीमा कवरेज है. अहम बात ये है कि दुनिया के आपदा नुकसान का 40% बोझ झेल रहे विकासशील देशों के पास वैश्विक बीमा पूंजी का केवल 13.2% हिस्सा है.
लोन मिलने से छोटी कंपनियों में बढ़ीं नौकरियां : विकासशील देशों के सामने ज्यादा और अच्छी सैलरी वाली नौकरियों के मौके पैदा करना बड़ी चुनौती है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटी और मझोली कंपनियों (MSMEs) को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना जरूरी है. कम और मध्यम आय वाले देशों में कुल रोजगार का 80 से 90% हिस्सा इन्हीं छोटी कंपनियों से आता है. वहीं जिन छोटी कंपनियों को बैंकों या संस्थानों से लोन मिला, उनमें रोजगार के मौके 12% तक बढ़ गए. इतना ही नहीं इन कंपनियों का मुनाफा भी 18% बढ़ गया.
छोटी कंपनियों का 47% तक कर्ज चुका पाना मुश्किल : विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में छोटी कंपनियों (एक हजार से कम कर्मियों वाली) को लिए गए कुल कर्ज का करीब 47% हिस्सा चुकाने में मुश्किल आ रही है. निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी कंपनियों (जैसे ऊर्जा, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) को कुल कर्ज का 42% हिस्सा चुकाने में मुश्किल आ रही है. एक हजार से ज्यादा कर्मियों वाली बड़ी कंपनियों में यह स्तर 33% ही है. यानी इतने कर्च को चुकाने में उन्हें दिक्कत आ रही है.
बड़ी और घरेलू सेवा कंपनियां आसानी से चुका रहीं कर्ज : रिपोर्ट के अनुसार कर्ज चुकाने के मामले में घरेलू सेवा क्षेत्र के अलावा बड़ी कंपनियों की स्थिति बेहतर है. हेल्थकेयर, रियल एस्टेट और टेलीकॉम जैसी घरेलू सेवा देने वाली कंपनियां अपने कुल कर्ज का 68% हिस्सा आसानी से चुका दे रहीं हैं. बड़ी कंपनियों के मामले में यह आंकड़ा 67% है. वहीं, निर्यात और व्यापार से जुड़ी कंपनियों 58% तक कर्ज आसानी से चुका दे रहीं हैं. जबकि छोटी कंपनियों में यह आंकड़ा 53% है.
बैंकिंग सेवाओं में तेजी से बढ़ रहा AI का इस्तेमाल : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में डिजिटल पैसे, आधुनिक पेमेंट तरीकों और बैंकिंग सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा हैं. इसका नतीजा ये रहा कि अकेले 2023 में ही इन देशों में डिजिटल पेमेंट का दायरा 29% तक बढ़ गया. यूपीआई, ओपन फाइनेंस, स्टेबलकॉइन और टोकनाइजेशन जैसी नई तकनीकें बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को पहले से ज्यादा तेज बना सकती हैं.
कई देशों में साइबर हमलों से निपटने की तैयारियां नाकाफी : विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ ऑनलाइन ठगी और साइबर हमलों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है. इनसे निपटने की तैयारियां अभी नाकाफी हैं. अहम बात ये है कि आर्थिक जोखिम से जूझ रहे 77% विकासशील देशों का साइबर सुरक्षा तंत्र कमजोर कमजोर है. यानी जिन देशों की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था पहले से ही नाजुक है, ऐसे देशों में बचाव की तैयारियां बेहद कम हैं.
48% अमीर देशों में मजबूत साइबर सुरक्षा : रिपोर्ट के मुताबिक 48% अमीर देशों में साइबर हमलों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र है. वहीं विकासशील देशों में जिन देशों की बैंकिंग व्यवस्था सुरक्षित है, उनमें से 38% देशों के पास मजबूत साइबर सुरक्षा है. जैसे-जैसे बैंकों पर आर्थिक खतरा बढ़ता है साइबर हमले के चांस भी बढ़ते जाते हैं. सामान्य बैंकिंग खतरे वाले विकासशील देशों में केवल 19% जबकि सबसे ज्यादा बैंकिंग खतरे वाले विकासशील देशों में केवल 9% के पास ही मजबूत साइबर सुरक्षा है.
विकासशील देशों की छोटी कंपनियों के पास फंड की कमी : विकासशील देशों में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के पास फंड की कमी है. उनके पास लोन और निवेश की भारी कमी है. इससे उनका कारोबार बढ़ नहीं पा रहा है. साल 2023 तक इन छोटी कंपनियों को उनकी जरूरत का 72% कर्ज नहीं मिल पाया. यह करीब 330.25 लाख करोड़ रुपये बैठता है. इसके कारण उनकी तरक्की में रुकावट आई. नए रोजगार के मौके भी नहीं बन पाए.
वैश्विक निवेश का सिर्फ 1% हिस्सा बदल सकता है तस्वीर : विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर के बड़े निवेशकों और पेंशन फंड्स के पास कुल 100 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है. इनमें से अगर 1% हिस्सा भी आने वाले समय में विकासशील देशों पर खर्च कर दिया जाए तो इससे उनकी तस्वीर बदल सकती है. एक ट्रिलियन डॉलर से लोगों तक साफ पानी पहुंच सकता है, स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है, रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं. इससे विकासशील देशों को तीन तरफ से फायदे पहुंच सकते हैं.
1.2 अरब युवाओं के लिए होंगी सिर्फ 40 करोड़ नौकरियां : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 से 15 सालों में विकासशील देशों के करीब 1.2 अरब युवा नौकरी के लायक हो जाएंगे. हालांकि इन देशों में इस दौरान तक केवल 40 करोड़ ही नई नौकरियां पैदा हो पाएंगी. यानी करीब 80 करोड़ युवाओं को कोई काम नहीं मिल पाएगा. इससे गरीब बढ़ने के साथ पलायन के ग्राफ में भी इजाफा हो सकता है. हालांकि, अगर इन युवाओं को सही अवसर और माहौल मिले तो ये युवा आर्थिक तरक्की और खुशहाली का जरिया बन सकते हैं.
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