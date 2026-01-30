विकसित भारत के लिए युवाओं को करना होगा यह काम, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने बताया फॉर्मूला

ETV Bharat / bharat

भारत को लगभग 12 मिलियन युवाओं को विनिर्माण, कृषि और सेवाओं सहित उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस करना चाहिए.

World Bank President Odisha visit
ओडिशा के सीएम के साथ विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा. (/x.com/CMO_Odisha/)
Published : January 30, 2026 at 5:00 PM IST

भुवनेश्वर: विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने ओडिशा की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (CTTC) भुवनेश्वर का दौरा किया. उन्होंने युवाओं से निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए तैयारी करने का आग्रह किया. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से भी मुलाकात की और राज्य के विकास के रुझान की प्रशंसा करते हुए सतत विकास में सहयोग का वादा किया.

बंगा ने कहा कि CTTC इसलिए सफल है क्योंकि यहां का प्रशिक्षण निजी क्षेत्र की मांग से सीधे जुड़ा हुआ है, न कि केवल किताबी ज्ञान तक सीमित है. उन्होंने कहा कि अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए, भारत को सालाना श्रम बल में प्रवेश करने वाले लगभग 12 मिलियन युवाओं को विनिर्माण, कृषि और सेवाओं सहित उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस करना चाहिए.

World Bank President Odisha visit
विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा व अन्य. (ETV Bharat)

विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा, "वैश्विक व्यापार कुछ ही वर्षों में चौगुना हो गया है. सरकार कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है. व्यावसायिक नीति अच्छी होनी चाहिए, कौशल के साथ घरेलू उद्योग क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, और अधिक अवसर हैं, जिसके लिए सरकार को घरेलू औद्योगिक कंपनियों का समर्थन करने की आवश्यकता है. विशेष रूप से एमएसएमई (MSMEs - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को समर्थन की आवश्यकता है.

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. राज्य में निजी क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के कौशल विकास, दीर्घकालिक विकास, सामाजिक क्षेत्र की वृद्धि और तकनीक-आधारित विकास पर विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया.

मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के सामने बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार की प्रमुख जन-उन्मुख योजनाओं और बदलावों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की. विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने राज्य सरकार के परिवर्तन और विकास प्रयासों की प्रशंसा की है. उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन हेतु मुख्यमंत्री को बधाई भी दी.

विश्व बैंक अध्यक्ष ने विभिन्न नीति निर्माण और परिचालन प्रबंधन में राज्य को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके साथ ही, उन्होंने वादा किया है कि विश्व बैंक ओडिशा में केंद्रीय टूल रूम जैसे केंद्रीय संस्थानों की स्थापना में भी मदद करेगा. उन्होंने अधिक सरकारी-घरेलू उद्यमिता के माध्यम से कौशल विकास पर भी जोर दिया.

World Bank President Odisha visit
विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा व अन्य. (ETV Bharat)

विश्व बैंक के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मोहन माझी ने चर्चा की कि विश्व बैंक के दृष्टिकोण के आधार पर राज्य के महत्वपूर्ण विकास लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है. इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक के अध्यक्ष को राज्य सरकार का विज़न डॉक्यूमेंट भेंट किया, जिसका लक्ष्य 2036 तक 'विकसित ओडिशा' और 2047 तक 'विकसित भारत' बनाना है.

