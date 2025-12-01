ETV Bharat / bharat

विश्व एड्स दिवस: झारखंड में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में हैं HIV संक्रमित मरीज

रांची: झारखंड में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 1,139 एचआईवी मरीज चिन्हित हुए हैं. झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर के बीच 1,47,639 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 1,139 लोग एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से 1,095 मरीज को एआरटी (Antiretroviral therapy) सेंटर से जोड़ दिया गया है ताकि नियमित जांच के साथ-साथ दवा उपलब्ध कराई जा सके.

पाकुड़ में नई गर्भवती संक्रमित महिला मरीजों की संख्या अधिक

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अब तक 4,74,831 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई है. इनमें 86 गर्भवती महिलाएं एचआईवी संक्रमित पाई गई हैं. इनमें सबसे ज्यादा पाकुड़ में 13 नई गर्भवती महिलाएं चिन्हित हुई हैं. यहां 15,760 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई थी. दूसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम जिला है. यहां 15,928 स्क्रीनिंग में 10 गर्भवती महिलाएं एचआईवी संक्रमित मिली हैं. जबकि रांची में 32512 की स्क्रीनिंग के आधार पर 7 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं.

HIV संक्रमित नई गर्भवती महिलाओं की संख्या (ETV BHARAT)

राहत की बात है कि चतरा, देवघर, गुमला, गढ़वा और जामताड़ा ऐसे जिले हैं जहां एक भी नई गर्भवती महिला संक्रमित नहीं मिली है. इसकी तुलना में कुल चिन्हित (नई गर्भवती और गर्भवती) महिलाओं में सबसे ज्यादा हजारीबाग में 28, पूर्वी सिंहभूम में 22, रांची में 19, धनबाद और पलामू में 18-18, गिरिडीह और पाकुड़ में 15-15 जबकि गोड्डा में 10 गर्भवती महिलाएं एचआईवी संक्रमित हैं. चतरा एक मात्र ऐसा जिला है जहां एक भी गर्भवती महिला एचआईवी संक्रमित चिन्हित नहीं हुई है.