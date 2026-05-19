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दुनिया में 280 करोड़ लोग बेघर, जानिए भारत में कितने? 17% शहरी भारतीय झुग्गी-झोपड़ी में रहते, इकोनॉमी पर लग रहा बड़ा डेंट

Homeless People in India: रोटी-कपड़ा और मकान...ये तीन ऐसी चीजें हैं, जिनके लिए इंसान जी-तोड़ मेहनत करता है. क्योंकि, ये उसके जीवन की बुनियादी जरूरते हैं. दरअसल, एक अच्छे जीवन के लिए भरपेट भोजन, अच्छा रहन सहन और रहने के लिए एक सम्मानजनक आवास को ही जरूरी बताया जाता है. लेकिन, दुनिया में 280 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास (मकान) नहीं.

इसमें करीब 110 करोड़ लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं. इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास कार्यक्रम (UN Habitat) ने चिंता जताई है. भारत में भी बेघर लोगों की संख्या काफी है. आईए, जानते हैं जब इंसान की बुनियादी पूरी नहीं होती हैं तो इसका देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और संस्कृति पर क्या असर होता है.

दुनिया में कितने लोग बेघर: UN-Habitat और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (SDG संकेतक) के अनुसार, वैश्विक आवास सुरक्षा की चुनौती बहुआयामी है, जो अक्सर पूर्ण बेघरपन, अपर्याप्त आवास और अनौपचारिक बस्तियों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में 280 लोग बेघर हैं. इनमें 110 करोड़ से ज्यादा लोग झुग्गियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं. यह दुनिया की कुल शहरी आबादी का लगभग 24.8% (लगभग एक-चौथाई) हिस्सा है.

तेज शहरीकरण ला सकता है भयावह स्थिति: UN का कहना है कि तेजी से शहरीकरण और आर्थिक झटकों की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है. अगर मौजूदा रुझान ऐसे ही बने रहे, तो 2030 तक 200 करोड़ और लोग इसी तरह की स्थितियों में रहने को मजबूर हो सकते हैं. जहां 110 करोड़ शहरी झुग्गियों या झोपड़ियों में रहते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसी स्थितियों में रहता है, जहां रहने की बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी होती है. जैसे घर की बनावट का सुरक्षित न होना, साफ पानी या सफाई की कमी, या बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी, जहां घर का खर्च उनकी महीने की कमाई का 30% से ज्यादा हिस्सा ले लेता है.

किस देश में बेघर लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है: ग्लोबल ट्रैकिंग पैमानों के आधार पर, नाइजीरिया को अक्सर उन देशों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां सबसे ज्यादा लोग बिना किसी पक्के या औपचारिक घर के रहते हैं. इसकी मुख्य वजह देश के अंदर ही लोगों का पलायन है. 'वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू' जैसी ग्लोबल ट्रैकिंग संस्थाएं नाइजीरिया को इस सूची में सबसे ऊपर रखती हैं.

इनके मुताबिक, अनुमानित 2 करोड़ 44 लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं. नाइजीरियन सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिले डेटा के अनुसार, नाइजीरिया में 37 लाख 11 हजार 314 ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर ही विस्थापित हुए हैं. ये क्षेत्रीय संघर्षों, डकैती और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण अपने घरों से पूरी तरह बेघर हो गए हैं.

भारत में कितने लोग बेघर. (Photo Credit; ETV Bharat)

गृह युद्ध ने सीरिया में लोगों को किया बेघर: सीरिया इसके बाद आता है, जहां अनुमानित 62 लाख लोग अपने ही देश की सीमाओं के भीतर एक दशक से भी ज्यादा समय से चले आ रहे गृह-युद्ध के कारण विस्थापित हुए हैं. इनमें 14 लाख लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश (50 लाख) और फिलीपींस (45 लाख) में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो साफ तौर पर बिना किसी छत के या शहरों की सड़कों पर बने अस्थायी ठिकानों में रह रहे हैं.

किस देश में 100% लोगों के पास अपना मकान: आवास के मामले में 100% स्वामित्व और 0% झुग्गियां असल में कहीं भी मौजूद नहीं हैं. फिर भी, दुनिया के दो देशों सिंगापुर और कजाकिस्तान ने बिल्कुल विपरीत आर्थिक रणनीतियों का इस्तेमाल करके शहरी झुग्गियों को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है. लगभग सभी नागरिकों के लिए आवास सुरक्षा सुनिश्चित की है. एक ने सरकारी सार्वजनिक आवास योजना के जरिए तो दूसरे ने निजीकरण के जरिए किया है.

सिंगापुर में झुग्गी-झोपड़ियां न के बराबर: सिंगापुर को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा व्यापक रूप से एक ऐसे देश के तौर पर मान्यता मिली है, जो झुग्गी-झोपड़ियों को पूरी तरह से खत्म करने और लगभग सभी लोगों के लिए आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में सबसे करीब पहुंचा है. 1960 के दशक में, सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया की कुछ सबसे बड़ी और बीमारियों से भरी अनधिकृत बस्तियों का घर था. सरकार ने इसके जवाब में 'आवास और विकास बोर्ड' (HDB) का गठन किया. 99-वर्षीय लीजहोल्ड प्रणाली के जरिए लोग सीधे सरकार से घर खरीदते हैं.