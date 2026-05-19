दुनिया में 280 करोड़ लोग बेघर, जानिए भारत में कितने? 17% शहरी भारतीय झुग्गी-झोपड़ी में रहते, इकोनॉमी पर लग रहा बड़ा डेंट
UN की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 110 करोड़ लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं.
Published : May 19, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 3:55 PM IST
Homeless People in India: रोटी-कपड़ा और मकान...ये तीन ऐसी चीजें हैं, जिनके लिए इंसान जी-तोड़ मेहनत करता है. क्योंकि, ये उसके जीवन की बुनियादी जरूरते हैं. दरअसल, एक अच्छे जीवन के लिए भरपेट भोजन, अच्छा रहन सहन और रहने के लिए एक सम्मानजनक आवास को ही जरूरी बताया जाता है. लेकिन, दुनिया में 280 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास (मकान) नहीं.
इसमें करीब 110 करोड़ लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं. इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास कार्यक्रम (UN Habitat) ने चिंता जताई है. भारत में भी बेघर लोगों की संख्या काफी है. आईए, जानते हैं जब इंसान की बुनियादी पूरी नहीं होती हैं तो इसका देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और संस्कृति पर क्या असर होता है.
दुनिया में कितने लोग बेघर: UN-Habitat और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (SDG संकेतक) के अनुसार, वैश्विक आवास सुरक्षा की चुनौती बहुआयामी है, जो अक्सर पूर्ण बेघरपन, अपर्याप्त आवास और अनौपचारिक बस्तियों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में 280 लोग बेघर हैं. इनमें 110 करोड़ से ज्यादा लोग झुग्गियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं. यह दुनिया की कुल शहरी आबादी का लगभग 24.8% (लगभग एक-चौथाई) हिस्सा है.
तेज शहरीकरण ला सकता है भयावह स्थिति: UN का कहना है कि तेजी से शहरीकरण और आर्थिक झटकों की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है. अगर मौजूदा रुझान ऐसे ही बने रहे, तो 2030 तक 200 करोड़ और लोग इसी तरह की स्थितियों में रहने को मजबूर हो सकते हैं. जहां 110 करोड़ शहरी झुग्गियों या झोपड़ियों में रहते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसी स्थितियों में रहता है, जहां रहने की बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी होती है. जैसे घर की बनावट का सुरक्षित न होना, साफ पानी या सफाई की कमी, या बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी, जहां घर का खर्च उनकी महीने की कमाई का 30% से ज्यादा हिस्सा ले लेता है.
किस देश में बेघर लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है: ग्लोबल ट्रैकिंग पैमानों के आधार पर, नाइजीरिया को अक्सर उन देशों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां सबसे ज्यादा लोग बिना किसी पक्के या औपचारिक घर के रहते हैं. इसकी मुख्य वजह देश के अंदर ही लोगों का पलायन है. 'वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू' जैसी ग्लोबल ट्रैकिंग संस्थाएं नाइजीरिया को इस सूची में सबसे ऊपर रखती हैं.
इनके मुताबिक, अनुमानित 2 करोड़ 44 लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं. नाइजीरियन सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिले डेटा के अनुसार, नाइजीरिया में 37 लाख 11 हजार 314 ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर ही विस्थापित हुए हैं. ये क्षेत्रीय संघर्षों, डकैती और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण अपने घरों से पूरी तरह बेघर हो गए हैं.
गृह युद्ध ने सीरिया में लोगों को किया बेघर: सीरिया इसके बाद आता है, जहां अनुमानित 62 लाख लोग अपने ही देश की सीमाओं के भीतर एक दशक से भी ज्यादा समय से चले आ रहे गृह-युद्ध के कारण विस्थापित हुए हैं. इनमें 14 लाख लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश (50 लाख) और फिलीपींस (45 लाख) में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो साफ तौर पर बिना किसी छत के या शहरों की सड़कों पर बने अस्थायी ठिकानों में रह रहे हैं.
किस देश में 100% लोगों के पास अपना मकान: आवास के मामले में 100% स्वामित्व और 0% झुग्गियां असल में कहीं भी मौजूद नहीं हैं. फिर भी, दुनिया के दो देशों सिंगापुर और कजाकिस्तान ने बिल्कुल विपरीत आर्थिक रणनीतियों का इस्तेमाल करके शहरी झुग्गियों को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है. लगभग सभी नागरिकों के लिए आवास सुरक्षा सुनिश्चित की है. एक ने सरकारी सार्वजनिक आवास योजना के जरिए तो दूसरे ने निजीकरण के जरिए किया है.
सिंगापुर में झुग्गी-झोपड़ियां न के बराबर: सिंगापुर को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा व्यापक रूप से एक ऐसे देश के तौर पर मान्यता मिली है, जो झुग्गी-झोपड़ियों को पूरी तरह से खत्म करने और लगभग सभी लोगों के लिए आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में सबसे करीब पहुंचा है. 1960 के दशक में, सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया की कुछ सबसे बड़ी और बीमारियों से भरी अनधिकृत बस्तियों का घर था. सरकार ने इसके जवाब में 'आवास और विकास बोर्ड' (HDB) का गठन किया. 99-वर्षीय लीजहोल्ड प्रणाली के जरिए लोग सीधे सरकार से घर खरीदते हैं.
सिंगापुर में 87.9% लोगों के पास अपना पक्का मकान: घरेलू व्यय सर्वेक्षण 2023 के अनुसार सिंगापुर की 87.9% निवासी आबादी अपने घरों की मालिक है. शेष आबादी भारी सब्सिडी वाले सरकारी किराए के घरों में रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोगों को सुरक्षित आवास मिले हैं. UN-Habitat की निगरानी के अनुसार, सिंगापुर ने व्यवस्थित रूप से सभी अनधिकृत बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों को हटा दिया है. शहरी नियमों के कड़ाई से पालन और सरकारी सुरक्षा तंत्रों के कारण, घटिया आवास या अनधिकृत बस्तियां अब व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं हैं.
कजाकिस्तान में 95% लोगों के पास अपना पक्का मकान: कजाकिस्तान में 95% से ज्यादा लोगों के पास अपना मकान है. ये निजीकरण का सीधा नतीजा है. सरकारी अपार्टमेंट्स को उनमें रहने वाले किरायेदारों को लगभग मुफ्त में देकर, कजाकिस्तान ने रातों-रात दुनिया में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की सबसे ऊंची दर को हासिल किया है.
राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, कजाकिस्तान के घरों के क्षेत्र पर लगभग पूरी तरह से आम लोगों का ही कब्जा है. देश की कुल रिहायशी प्रॉपर्टी में सरकार का हिस्सा बहुत ही कम है, जो न के बराबर है. पूरे देश में 447.3 मिलियन वर्ग मीटर का कुल आवासीय क्षेत्र है. जिसमें 437.1 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र आधिकारिक तौर पर निजी स्वामित्व (व्यक्तियों या गैर-सरकारी कानूनी संस्थाओं के स्वामित्व में) का है. देश में कुल 25,94,614 आवासीय इकाइयां हैं. इनमें 22,95,016 इकाइयां एकल-परिवार वाले स्वतंत्र घर हैं (जो निजी तौर पर बनाए गए या विरासत में मिले हैं). केवल 2,99,598 इकाइयां बहु-इकाई वाले अपार्टमेंट हैं.
झुग्गी-झोपड़ियां क्या अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति पर असर डालती हैं: आवास असुरक्षा एक ऐसी व्यवस्थागत समस्या है जो राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के हर स्तंभ को कमजोर करती है. जब स्थायी आश्रय समाप्त हो जाते हैं, तो व्यक्तिगत संकट बढ़कर राष्ट्रीय घाटे में तब्दील हो जाता है. संयुक्त राष्ट्र आवास संगठन (यूएन-हैबिटेट), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के अनुसार, अपर्याप्त आवास के काफी दुष्परिणाम हैं.
- अर्थव्यवस्था: बेघर होना लोगों को औपचारिक नौकरियों से बाहर रखकर कार्यबल की उत्पादकता को पंगु बना देती है. GDP बढ़ाने के बजाय, सरकारों को महंगे आपातकालीन बुनियादी ढांचे, जैसे प्रतिक्रियाशील स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक सुरक्षा उपाय, पर भारी खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
- स्वास्थ्य: घटिया आवास और बेघर होना पुरानी बीमारियों का मुख्य कारण बनते हैं. भीड़भाड़ वाली स्थितियां संक्रामक रोगों के प्रसार को तेज करती हैं. साथ ही जीवन प्रत्याशा 5 से 10 साल कम हो जाती है.
- शिक्षा: आवास की अस्थिरता का सामना करने वाले बच्चों को गंभीर संज्ञानात्मक और शैक्षणिक झटके लगते हैं. वे अपने साथियों से पूरे एक स्कूली वर्ष पीछे रह जाते हैं. लगातार जगह बदलना और घर का तनावपूर्ण माहौल स्कूल छोड़ने की दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे भविष्य के कौशल सीमित हो जाते हैं.
- संस्कृति: यह किसी समुदाय के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देती है. लोगों को बाहरी झुग्गियों या सड़कों पर बेघर होने की स्थिति से सामाजिक अलगाव पैदा होता है. इससे उनकी नागरिक भूमिका छिन जाती है और उनमें सामाजिक बहिष्कार की एक गहरी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली भावना पैदा हो जाती है.
भारत में कितने लोगों के पास मकान नहीं: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में बेघर लोगों की संख्या 17 लाख 73 हजार 040 थी, जिसमें शहरी इलाकों से 9 लाख 38 हजार 348 और ग्रामीण इलाकों से 8 लाख 34 हजार 692 लोग शामिल थे. बात राज्यों की करें तो उत्तर प्रदेश में बेघर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा (3 लाख 29 हजार 125) है. यूपी के बाद महाराष्ट्र (2 लाख 10 हजार 908) और राजस्थान (1 लाख 81 हजार 544) का स्थान आता है. नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, देश में अभी भी लगभग 41.3% आबादी के पास अपना पक्का मकान नहीं है.
भारत में कितने लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं: भारत की कुल आबादी का लगभग 5.4% और देश की कुल शहरी आबादी का 17.4% हिस्सा झुग्गी-झोपड़ी या कच्ची बस्तियों में रहता है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, करीब 6.55 करोड़ (65.5 मिलियन) लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं. झुग्गी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र (विशेष रूप से मुंबई) और आंध्र प्रदेश में है. लोगों को आवास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना चला रही हैं.
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