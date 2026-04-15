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Explainer: सड़कों पर क्यों उतरा 'सस्ता श्रम'? गुड़गांव के बहाने यूपी सरकार से आर-पार की जंग

संवाददाता आशुतोष झा की स्पेशल रिपोर्ट

नोएडा में 'मजदूर क्रांति'
नोएडा में 'मजदूर क्रांति' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 9:38 AM IST

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Updated : April 15, 2026 at 10:16 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के चमकते शीशों वाली फैक्ट्रियों के पीछे का दर्द अचानक सोमवार से सड़कों पर आ गया है. हजारों मजदूर काम छोड़कर बीते दो दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से झड़प भी हुई, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई. लेकिन हवा में एक ही सवाल है जब पड़ोस के गुड़गांव में मजदूरी ज्यादा है, तो नोएडा में हमें कम क्यों? हालांकि मजदूरों के उग्र प्रदर्शन को देख यूपी सरकार ने मंगलवार को नोएडा और गाज़ियाबाद में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया. लेकिन यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच न्यूनतम मजदूरी की उस खाई की कहानी है, जिसने मजदूरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं. आइए, समझते हैं कि नोएडा के मजदूर अचानक सड़कों पर क्यों आ गए और क्या हैं न्यूनतम मजदूरी के नियम.

आइए, समझते हैं कि नोएडा के मजदूर अचानक सड़कों पर क्यों आ गए और क्या हैं न्यूनतम मजदूरी के नियम.

सैलरी को लेकर नोएडा में मजदूरों का विरोध (ETV Bharat)

मामला क्या है? क्यों भड़की मजदूरों की नाराजगी?
दरअसल, हाल ही में हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है. इसके बाद नोएडा की गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने भी मोर्चा खोल दिया. मजदूरों का कहना है कि

"गुड़गांव (हरियाणा) में एक अकुशल मजदूर को नोएडा के मुकाबले 30-40 फीसद अधिक वेतन मिल रहा है. नोएडा के कई मजदूरों का आरोप है कि उन्हें महीने के महज 10,000 से 11,000 रुपये दिए जा रहे हैं. मजदूरों का तर्क है कि दिल्ली-NCR में रहने का खर्च समान है, फिर नोएडा में कम पैसे क्यों?"

वर्तमान में मजदूरों को मिलने वाला वेतन
वर्तमान में मजदूरों को मिलने वाला वेतन (ETV Bharat)


नोएडा में अभी कितना मिलता है वेतन?
उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा नियमों के मुताबिक, राज्य में न्यूनतम मजदूरी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. नोएडा में स्थिति कुछ इस प्रकार है. अनुमानित मासिक मजदूरी अकुशल के लिए 10,500-11,000 लगभग 350-400 रुपये प्रतिदिन. अर्ध-कुशल मजदूरों के लिए 11,500 -12,500, कुशल मजदूरों के लिए 13,000 - 14,500 लगभग 500 - 550 प्रतिदिन. मजदूरों का दावा है कि फैक्ट्रियों में उनसे 300-350 दिहाड़ी पर काम लिया जा रहा है, जबकि गाँवों (देहात) में मनरेगा या निजी निर्माण कार्यों में 500-600 रुपये तक मिल जाते हैं.


गुड़गांव (हरियाणा) का उदाहरण क्यों दे रहे हैं मजदूर?
नोएडा के मजदूरों की मांग के पीछे हरियाणा सरकार का वह फैसला है, जिसने दिल्ली-एनसीआर के लेबर मार्केट में हलचल मचा दी है. हरियाणा में अकुशल मजदूर का न्यूनतम वेतन नोएडा के मुकाबले काफी बेहतर है. वहां यह आंकड़ा 13,000 से ऊपर जा चुका है. नोएडा और गुड़गांव के बीच सिर्फ दिल्ली की सीमा है. मजदूरों का कहना है कि जब काम एक जैसा है, कंपनियां एक जैसी हैं और शहर की महंगाई भी एक जैसी है, तो राज्य की सीमा बदलते ही वेतन क्यों गिर जाता है?

हरियाणा सरकार ने मजदूरों को दिया तोहफा
हरियाणा सरकार ने मजदूरों को दिया तोहफा (ETV Bharat)

हरियाणा में मज़दूरों के लिए बड़ा तोहफ़ा!

बता दें कि 9 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने मज़दूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी की दरों में बढ़ोतरी करके उन्हें एक तोहफ़ा दिया है, और यह मज़दूरी बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी. राज्य में सभी श्रेणियों के मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी में लगभग 35% की बढ़ोतरी की गई है

श्रम मंत्री अनिल विज
श्रम मंत्री अनिल विज (ETV Bharat)


काम के दौरान शोषण के गंभीर आरोप
सड़कों पर उतरे मजदूरों ने केवल कम वेतन का ही मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि फैक्ट्रियों के भीतर की भी पोल खोली है. मजदूरों का आरोप है कि फ्लोर मैनेजर उनसे गाली-गलौज कर बात करते हैं. महिला श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें घंटों तक सीट से उठने नहीं दिया जाता. पानी पीने या टॉयलेट ब्रेक के लिए भी कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ता है. कई जगहों पर तय 8 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है, लेकिन उसका भुगतान 'सिंगल रेट' पर होता है, जबकि नियम 'डबल रेट' का है.

मजदूरों की मांगें
मजदूरों की मांगें (ETV Bharat)

मजदूरों की प्रमुख मांगें

नोएडा में मजदूरों की मांग है कि वर्तमान 10-13 हजार रुपये के वेतन को बढ़ाकर 20,000 से 25,000 रुपये प्रति माह करने की मांग. इसके साथ ही प्रतिदिन 10-12 घंटे के बजाय केवल 8 घंटे का कार्य निर्धारित किया जाए. ओवरटाइम का डबल रेट (दोगुना पैसा) दिया जाए. काम के दौरान सुरक्षा, उचित बोनस, दिया जाए. न्यूनतम वेतन नियम के तहत सरकारी न्यूनतम वेतन (अकुशल के लिए ₹783+ प्रति दिन) का पालन हो.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (ETV Bharat)



क्या हैं न्यूनतम मजदूरी के नियम? (Minimum Wages Act, 1948)

भारत में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बनाय इसके मुख्य बिंदु

निर्धारण का आधारसरकार रहने का खर्च, भोजन, कपड़ा और शिक्षा जैसे मानकों के आधार पर 'न्यूनतम मजदूरी' तय करती है.
VDA (Variable Dearness Allowance)महंगाई के हिसाब से साल में दो बार (अप्रैल और अक्टूबर) मजदूरी में महंगाई भत्ते का समायोजन होना चाहिए.
8 घंटे का नियमन्यूनतम मजदूरी 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए तय होती है. इससे अधिक काम कराने पर 'ओवरटाइम' देना अनिवार्य है.
समान कार्य, समान वेतन केंद्र सरकार के कोड ऑन वेजेस (2019) के तहत लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता



केंद्र सरकार का मानक क्या है?
मजदूरों का दावा है कि उन्हें मिल रहा वेतन केंद्र सरकार के मानकों से भी कम है. हालांकि, भारत में 'नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज' का प्रावधान है, लेकिन यह राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है. विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली एनसीआर जैसे मेट्रो क्षेत्रों में एक परिवार के सम्मानजनक गुजारे के लिए कम से कम 18,000 से 21,000 प्रति माह की जरूरत होती है. नोएडा के मजदूर इसी 'लिविंग वेज' की मांग की ओर बढ़ रहे हैं.

यूपी सरकार की और से अंतरिम वेतन वृद्धि
यूपी सरकार की और से अंतरिम वेतन वृद्धि (ETV Bharat)

विरोध के बाद जागी योगी सरकार

नोएडा में हुए भारी विवाद के बाद यूपी की योगी सरकार ने हरकत में आई और निर्देश पर गठित कमिटी की सिफारिश पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि का ऐलान किया है. इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है. सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए देय मजदूरी 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 कर दिया है. इसमें 2377 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 12,445 रुपये से बढ़ाकर 15,059 कर दिया है. वहीं, कुशल श्रमिकों के लिए 13,940 से बढ़ाकर 16,868 कर दिया है. अंतरिम वेतनवृद्धि एक अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा.

पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी
पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी (ETV Bharat)

कम वेतन मानवाधिकारों का गंभीर मुद्दा

नोएडा में मजदूरों को कम वेतन मिलने पर पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी ने श्रमिकों के समर्थन में अपनी बात रखी और इसे मानवाधिकारों का गंभीर मुद्दा बताया. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर श्रमिक अहिंसक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना संभव नहीं है और अंततः उनकी जीत होगी. अंत में उन्होंने श्रमिकों को सलाह दी कि वे अपनी शिकायतें प्रशासन के समक्ष दर्ज कराएं. जिला अधिकारी और लेबर विभाग में शिकायत करने के साथ-साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी अपील कर सकते हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि सही प्रक्रिया अपनाने पर श्रमिकों को न्याय मिलेगा.

विरोध प्रदर्शन करते मजदूर
विरोध प्रदर्शन करते मजदूर (ETV Bharat)

अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मंगलवार को श्रमिक असंतोष की जांच से जुड़े अहम खुलासे साझा किए. उन्होंने संकेत दिया कि हिंसा भड़काने और कानून-व्यवस्था बाधित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए. अब तक इस मामले में सात एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने करीब 50 सोशल मीडिया हैंडल की भी पहचान की है, जो कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाने और मजदूरों को उकसाने में शामिल थे. पुलिस कमिश्नर के अनुसार, इस तरह का बड़ा प्रदर्शन अचानक नहीं होता. इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है. जांच में बाहरी एंगल की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस को शक है कि नोएडा में प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पहले उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसी तरह के आंदोलनों में शामिल रह चुके हैं, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में संगठित नेटवर्क की आशंका बढ़ गई है. प्रदर्शन की फंडिंग को लेकर भी जांच जारी है.

आइए जानते है कि देश भर में राज्यों में क्या स्थिति है


राज्यवार न्यूनत्तम मजदूरी
राज्यवार न्यूनत्तम मजदूरी (ETV Bharat)

मुख्य बिंदु (Key Points)

  • क्षेत्र के अनुसार भिन्नता: मजदूरी में अंतर क्षेत्र ए (मेट्रो), क्षेत्र बी (बड़े शहर) और क्षेत्र सी (ग्रामीण/अन्य क्षेत्रों) के आधार पर होता है.
  • सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी: अकुशल श्रमिकों के लिए दिल्ली सबसे आगे है, जहां ₹673/दिन (लगभग ₹17,494/माह) की दर है.
  • राष्ट्रीय आधार मजदूरी (National Floor Wage): मजदूरी संहिता, 2019 के तहत न्यूनतम आधार मजदूरी ₹4,628/माह (लगभग ₹178/दिन) है, लेकिन अधिकांश राज्य इससे अधिक दरें तय करते हैं.
  • क्षेत्र-विशिष्ट दरें: कृषि, खनन, निर्माण, सफाई और चौकीदारी (वॉच एंड वार्ड) के लिए केंद्रीय अधिसूचनाओं के तहत अलग से दरें निर्धारित हैं.
  • साल में दो बार अपडेट: अधिकांश राज्य महंगाई दर (मुद्रास्फीति सूचकांक) से जुड़ी हुई मजदूरी का संशोधन अप्रैल और अक्टूबर में करते हैं.
  • दरों का दायरा (Range): जहां मजदूरी में रेंज दी गई है (जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु), वह मेट्रो शहरों और छोटे शहरों के बीच के अंतर को दर्शाती है.

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Last Updated : April 15, 2026 at 10:16 AM IST

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