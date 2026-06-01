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लुधियाना में सीवरेज की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत, कई की हालत नाजुक

लुधियाना की डीप टूल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में सीवरेज सफाई के दौरान जहरीली गैस चढ़ने से 3 मजदूरों की मौत और कई गंभीर.

Sewerage cleaning gas death
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
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लुधियाना (पंजाब): सीवरेज और गटर की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर मासूम मजदूरों की जान पर भारी पड़ गई है. लुधियाना के घोडा कॉलोनी स्थित 'डीप टूल्स प्राइवेट लिमिटेड' फैक्ट्री में तड़के सुबह सीवरेज सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही हैं.

तड़के सुबह हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह जल्दी उस समय हुआ जब फैक्ट्री के सीवरेज की सफाई की जा रही थी. अचानक जहरीली गैस की चपेट में आने से कई मजदूर बेहोश हो गए और कुछ की हालत नाजुक हो गई. पीड़ितों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. दो मजदूरों की स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है और वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. एसीपी (ACP) इंद्रजीत सिंह बोपाराय ने बताया, "हमें तीन लोगों की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची है. फैक्ट्री में जहरीली गैस निकलने के कारण यह हादसा हुआ है, और मामले की गहन जांच की जा रही है."

एसडीएम (SDM) जसलीन भुल्लर ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा, "इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं. लापरवाही कहां हुई, इसकी पूरी जांच की जाएगी."

परिजनों का फूटा गुस्सा

इस घटना के बाद पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने हादसे को छिपाने की कोशिश की. परिवार वालों का आरोप है कि हादसे के बारे में उनलोगों को फोन कर कोई जानकारी नहीं दी गई. अस्पताल पहुंचने पर इस भयावह घटना का पता चला.

हादसे की खबर फैलते ही वामपंथी (लेफ्ट विंग) यूनियन के नेताओं और मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. यूनियन नेताओं ने सीधे तौर पर फैक्ट्री प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए कहा, हादसे को फैक्ट्री मालिकों की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा बताया. यूनियन के नेताओं ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मजदूरों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की.

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