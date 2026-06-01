ETV Bharat / bharat

लुधियाना में सीवरेज की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत, कई की हालत नाजुक

लुधियाना (पंजाब): सीवरेज और गटर की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर मासूम मजदूरों की जान पर भारी पड़ गई है. लुधियाना के घोडा कॉलोनी स्थित 'डीप टूल्स प्राइवेट लिमिटेड' फैक्ट्री में तड़के सुबह सीवरेज सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही हैं.

तड़के सुबह हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह जल्दी उस समय हुआ जब फैक्ट्री के सीवरेज की सफाई की जा रही थी. अचानक जहरीली गैस की चपेट में आने से कई मजदूर बेहोश हो गए और कुछ की हालत नाजुक हो गई. पीड़ितों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. दो मजदूरों की स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है और वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. एसीपी (ACP) इंद्रजीत सिंह बोपाराय ने बताया, "हमें तीन लोगों की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची है. फैक्ट्री में जहरीली गैस निकलने के कारण यह हादसा हुआ है, और मामले की गहन जांच की जा रही है."