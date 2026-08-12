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ओडिशा : कालाहांडी में ग्रामीण 8 किलोमीटर तक कंधे पर ढोकर ले गए शव

भवानीपटना (ओडिशा) : पूरे ओडिशा में अंतिम छोर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के सरकारी दावों के बावजूद, राज्य के कई दूर-दराज इलाके ऐसे हैं जहां पैदल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. एक और ऐसी ही घटना में, बीमारी से मरने वाले एक व्यक्ति का परिवार उसके शव को कंधे पर उठाकर गांव ले गया. और यह दूरी आठ किलोमीटर थी. यह घटना कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर ब्लॉक की पाडेपादर पंचायत के अंतर्गत आने वाले भाटीफास गांव से सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, गांव के शिव माझी करीब छह महीने पहले मजदूरी करने के लिए हैदराबाद गए थे.

हाल ही में काम की जगह पर बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई. उनका शव हैदराबाद से वापस लाया गया. लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से उनके गांव नहीं भेजा जा सका, क्योंकि एम्बुलेंस को दुरेशपादर गांव के पास डुमुनिनाला के पास ही रुकना पड़ा. आगे का रास्ता ऐसा नहीं था कि उस पर गाड़ी चल सके.

देर शाम हो जाने के कारण, शिव के परिवार वालों और गांव के अन्य लोगों ने एक नाले के पास ही रुकने का फैसला किया. बुधवार को सूरज उगने पर एक खाट का इंतजाम किया गया, जिस पर शिव का शव रखा गया. इसके बाद शिव के परिवार वाले और गांव वाले उस खाट को पैदल ही भाटीफास ले गए.