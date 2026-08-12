ओडिशा : कालाहांडी में ग्रामीण 8 किलोमीटर तक कंधे पर ढोकर ले गए शव
मृतक हैदराबाद में काम करता था और उसके शव को एम्बुलेंस से उसके पैतृक गांव नहीं ले जाया जा सका. अजीत सिंह की रिपोर्ट...
Published : August 12, 2026 at 10:45 PM IST
भवानीपटना (ओडिशा) : पूरे ओडिशा में अंतिम छोर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के सरकारी दावों के बावजूद, राज्य के कई दूर-दराज इलाके ऐसे हैं जहां पैदल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. एक और ऐसी ही घटना में, बीमारी से मरने वाले एक व्यक्ति का परिवार उसके शव को कंधे पर उठाकर गांव ले गया. और यह दूरी आठ किलोमीटर थी. यह घटना कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर ब्लॉक की पाडेपादर पंचायत के अंतर्गत आने वाले भाटीफास गांव से सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, गांव के शिव माझी करीब छह महीने पहले मजदूरी करने के लिए हैदराबाद गए थे.
हाल ही में काम की जगह पर बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई. उनका शव हैदराबाद से वापस लाया गया. लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से उनके गांव नहीं भेजा जा सका, क्योंकि एम्बुलेंस को दुरेशपादर गांव के पास डुमुनिनाला के पास ही रुकना पड़ा. आगे का रास्ता ऐसा नहीं था कि उस पर गाड़ी चल सके.
देर शाम हो जाने के कारण, शिव के परिवार वालों और गांव के अन्य लोगों ने एक नाले के पास ही रुकने का फैसला किया. बुधवार को सूरज उगने पर एक खाट का इंतजाम किया गया, जिस पर शिव का शव रखा गया. इसके बाद शिव के परिवार वाले और गांव वाले उस खाट को पैदल ही भाटीफास ले गए.
यह यात्रा बहुत मुश्किल थी क्योंकि बारिश की वजह से गांव का रास्ता कीचड़ से भर गया था. कुछ जगहों पर कीचड़ लगभग घुटनों तक पहुंच गया था. आखिरकार शिव का शव उनके गांव पहुंचा, जहां स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया.
भाटीफास के निवासियों का कहना है कि मानसून के दौरान गांव तक जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब हो जाती है. उन्होंने बताया कि मानसून के महीनों में मरीज़ों को अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से एक अच्छी पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है.
थुआमूल रामपुर के बीडीओ ध्रुब चरण मुदुली ने कहा कि सरकार की एक विशेष योजना के तहत फंड मिलने के बाद गांव तक सड़क बनाई जाएगी. हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह खास योजना क्या थी, लेकिन उन्होंने शिव के परिवार वालों को सरकारी मदद का भरोसा दिलाया.
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