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मजदूरों का आंदोलन: ट्रेड यूनियनों ने 16 अप्रैल को देश भर में विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान

व्यापार समूह ने ट्रेड यूनियनों के साथ तुरंत तीन-तरफा बातचीत की मांग की है.

Workers agitation trade unions call for nationwide protest on april 16
सोमवार को नोएडा में एक कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया (13 अप्रैल की तस्वीर) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 7:32 PM IST

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गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में मजदूरों की बढ़ती नाराजगी के बीच, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ने गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसमें मजदूरों से अपील की गई है कि वे इंडस्ट्रियल एरिया और फैक्ट्री इकाइयों में चल रही हड़तालों के साथ एकजुटता दिखाएं.

ट्रेड यूनियन का यह आह्वान ऐसे समय में आया है जब मजदूरों की हालत, मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, और कई मजदूर ग्रुप पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं.

बुधवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए, ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि इस मिलकर किए गए विरोध प्रदर्शन का मकसद मजदूरों की आवाज को बुलंद करना और अधिकारियों से तुरंत दखल देने की मांग करना है. इससे यह चिंता बढ़ गई है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज हो सकता है.

सीआईटीयू के महासचिव एलामाराम करीम ने बुधवार को ईटीवी भारत से कहा, "सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में मजदूरों के अचानक संघर्ष पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकारों द्वारा किए गए क्रूर दमन की निंदा करता है."

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक औद्योगिक विवाद नहीं है. यह सीधे वर्ग टकराव की एक बहादुरी भरी अभिव्यक्ति है, जहां राज्य मशीनरी मज़दूरों के अधिकारों को दबाकर कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए खुलेआम काम कर रही है."

मजदूरों की मांग
ट्रेड बॉडी ने ट्रेड यूनियनों के साथ तुरंत तीन-तरफा बातचीत, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को तुरंत बुलाने, और सभी कानूनी फायदों के साथ 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन लागू करने, 8 घंटे का सख़्त काम का दिन, डबल ओवरटाइम पेमेंट, काम की जगह पर पक्की सुरक्षा, कॉन्ट्रैक्ट मज़दूरों के साथ समान बर्ताव, सस्ती एलपीजी, और रेगुलराइजेशन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को खत्म करने की मांग की है.

अभी की अशांति
सोमवार को नोएडा में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का बड़ा आंदोलन हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिसवालों पर पत्थर फेंके. हालांकि यह घटना नोएडा के फेज 2 से शुरू हुई, जहां कई फैक्ट्री हैं, लेकिन बाद में यह जंगल की आग की तरह दूसरी जगहों पर भी फैल गई.

कई औद्योगिक इकाइयों के मजदूर वेतन बढ़ाने और दूसरे फायदों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुग्राम में हुई इसी तरह की हिंसा से प्रदर्शन और भड़क गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने अनस्किल्ड वर्कर्स (अकुशल श्रमिक) के लिए न्यूनतम वेज में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, इसे 11,274 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया गया.

हरियाणा में अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी 12,430.18 रुपये से बढ़ाकर 16,780.74 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है. कुशल और उच्च कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम सैलरी में भी 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

क्या हिंसा बाहरी मदद से हो रही है?
करीम ने कहा कि मजदूरों के संघर्ष को गलत साबित करने के लिए आंदोलन को बाहरी या देश-विरोधी बताकर एक गलत इरादे वाला कैंपेन चलाया जा रहा है. करीम के मुताबिक, चिंता दूर करने के बजाय, भाजपा सरकारों ने दमन और बदनामी को चुना है.

करीम ने कहा, "300-400 से ज़्यादा मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मज़दूरों के घरों और गांवों में छापे मारे हैं, और परिवारों को डराया-धमकाया गया है. नोएडा के CITU नेताओं समेत ट्रेड यूनियन नेताओं को गैर-कानूनी तरीके से कैद किया गया है."

उन्होंने कहा, "महिला मजदूरों पर बेरहमी से हमला हुआ है, और कानूनी मदद को भी निशाना बनाया गया है. साथ ही, मजदूरों के संघर्ष को गलत साबित करने के लिए आंदोलन को बाहरी या देश-विरोधी बताकर एक गलत इरादे वाला कैंपेन चलाया जा रहा है."

सुरक्षा बलों की निगरानी में आंदोलन
जैसे ही विरोध हिंसक हुआ, सुरक्षा बलों ने हिस्सा लेने वालों को इकट्ठा करने के लिए वाट्सऐप ग्रुप के जरिए काम कर रहे एक संभावित संगठित नेटवर्क को फ्लैग किया. पुलिस ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई ग्रुप बनाए गए, जिनमें QR कोड का इस्तेमाल करके सदस्य जोड़े गए और ग्रुप लिंक मजदूरों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर किए गए.

उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्ण ने कहा, "हमारी शुरुआती जांच से पता चला है कि कुछ लोगों और ग्रुप्स ने हिंसा भड़काई. हमने घटनाओं के CCTV फुटेज समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा किए हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं."

देश भर में विरोध
इस बढ़ते हमले के सामने, CITU सभी तरह के मजदूरों, खासकर औद्योगिक मजदूरों से अपील करता है कि वे हड़ताल कर रहे मजदूरों के साथ मजबूती से खड़े हों और 16 अप्रैल को सभी औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्री गेट्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर बड़े पैमाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन करें, और अपनी-अपनी जगहों पर इन जायज मांगों को उठाएं.

उन्होंने कहा, "NCR, हरियाणा (मानेसर, पानीपत, सोनीपत), राजस्थान (भिवाड़ी, नीमराना, अलवर), गुजरात (सूरत, हजीरा), बिहार (बरौनी) और दूसरे इंडस्ट्रियल सेंटर्स के मज़दूरों को पक्की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम, भुखमरी वाली तनख्वाह, काम करने के अमानवीय हालात, मज़दूर-विरोधी लेबर कोड और बदनाम सरकारी दमन के खिलाफ मिलकर प्रदर्शन, गेट मीटिंग और दूसरे तरह की एकजुटता वाली कार्रवाई में एकजुट होना चाहिए."

करीम के मुताबिक, मौजूदा उभार 9 अप्रैल को नोएडा फेज-II में शुरू हुआ था, जो तेज़ी से इंडस्ट्रियल बेल्ट में फैल गया है, जिसमें अकेले नोएडा में लगभग 40 हजार से 50 हजार वर्कर शामिल हैं और यह NCR में 6-8 बड़े क्लस्टर और 15 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इलाकों में फैल गया है.

यह बरौनी और पानीपत से लेकर सूरत और मानेसर तक संघर्षों की एक बड़ी नेशनल लहर का हिस्सा है, जो 12 फरवरी की ऐतिहासिक आम हड़ताल की रफ़्तार को जारी रखे हुए है. उन्होंने कहा कि इसी बढ़ती एकता ने उत्तर प्रदेश सरकार को जल्दबाजी में सैलरी रिविजन की घोषणा करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि सिर्फ संघर्ष से ही नतीजा मिलता है.

आंदोलन कर रहे वर्करों को सपोर्ट दिया गया
एनसीआर में वर्करों पर कथित दमन की निंदा करते हुए, अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने भी 16 अप्रैल के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है. AIKS के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा, "बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, मजदूरों के घरों और गांवों पर पुलिस की छापेमारी, ट्रेड यूनियन नेताओं को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेना, और महिला मजदूरों पर हिंसक हमले, इन सरकारों के मजदूर-विरोधी, कॉर्पोरेट-समर्थक चरित्र को दिखाते हैं.

मजदूरों की गुजारे लायक मज़दूरी, काम करने के अच्छे हालात और कानूनी अधिकारों की जायज मांगों को पूरा करने के बजाय, सरकारी मशीनरी को उनके संघर्ष को कुचलने और कॉर्पोरेट हितों की रक्षा करने के लिए लगाया गया है."

अखिल भारतीय किसान सभा ने मजदूर-विरोधी लेबर कोड को तुरंत वापस लेने की भी मांग की है. ट्रेड यूनियनों ने दावा किया है कि नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों की कीमत पर मालिकों के पक्ष में पलड़ा झुकाते हैं. उन्होंने कहा कि ये कोड कंपनियों के लिए मज़दूरों को नौकरी पर रखना और निकालना आसान बनाते हैं, क्योंकि ये लेऑफ और छंटनी के लिए सरकारी मंजूरी की सीमा बढ़ाते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा कमजोर होती है.

वेतन-गुजारे लायक होने के स्तर से बहुत नीचे
उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मजदूरों को दिल्ली की तुलना में काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, जबकि रहने का खर्च एक जैसा है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए, हर महीने 26,000 रुपये की न्यूनतम मजदूरी की मांग जरूरी नहीं है.

करीम ने कहा, "उन्हें हर महीने 10 हजार से 12 हजार रुपये मिलते हैं, 10 से 13 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, डबल ओवरटाइम, हर हफ्ते आराम, ईएसआई, पीएफ, बोनस, जॉब सिक्योरिटी और यहां तक कि बुनियादी सुरक्षा भी नहीं दी जाती, उनके साथ बेकार श्रमिक जैसा बर्ताव किया जाता है.

करीम ने कहा, "हम सभी गिरफ्तार मजदूरों और कार्यकर्ताओं की तुरंत और बिना शर्त रिहाई, सभी झूठे केस वापस लेने, जुल्म खत्म करने और सभी गैर-कानूनी हिरासत हटाने की मांग करते हैं."

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