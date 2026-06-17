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उत्तराखंड के गदरपुर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक, एक मजदूर की तड़प-तड़प कर मौत

उधम सिंह नगर के गदरपुर की बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मजदूर की मौत, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात

Worker Dies After Ammonia Gas Leak
अमोनिया गैस रिसाव से मजदूर की मौत (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 9:53 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 10:07 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में आइस बनाने वाली फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि अमोनिया गैस लीक होने के कारण मजदूर की मौत हुई है. इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मचा हुआ है. भारी पुलिस बल, जिला प्रशासन और एनडीआरफ टीम भी मौके पर मौजूद है.

गैस के संपर्क में आते ही तड़पने लगा मजदूर: जानकारी के मुताबिक, फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर नियमित कार्य के दौरान एक नेट या वाल्व संबंधी उपकरण को खोल रहा था. इसी दौरान अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. गैस की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से प्रभावित हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो गैस के संपर्क में आते ही वो तड़पने लगा और उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई.

बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मजदूर की मौ (वीडियो- ETV Bharat)

मजदूर की गई जान: वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री में मौजूद अन्य कर्मचारी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. आनन-फानन में उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित मुंडा पांडे क्षेत्र निवासी एक मजूदर की मौत हुई है.

Worker Dies After Ammonia Gas Leak
फैक्ट्री में गैस लीक (फोटो- ETV Bharat)

गैस रिसाव की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास: उधर, घटना की सूचना मिलने पर गदरपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और गैस रिसाव की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू किए.

"फैक्ट्री को सुरक्षित करने और गैस रिसाव के कारणों की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है."- ऋचा सिंह उप जिला अधिकारी गदरपुर

क्या बोली पुलिस? वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों समेत एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. उधर, गैस की चपेट में आने से मजदूर की मौत के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घनी आबादी वाले क्षेत्र में है फैक्ट्री: यह हादसा इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है. क्योंकि, संबंधित फैक्ट्री घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है. स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल उठाए हैं. फिलहाल, मौके पर पुलिस बल और एनडीआरएफ की टीम तैनात है व पूरे मामले की जांच जारी है.

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Last Updated : June 17, 2026 at 10:07 PM IST

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