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उत्तराखंड के गदरपुर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक, एक मजदूर की तड़प-तड़प कर मौत

अमोनिया गैस रिसाव से मजदूर की मौत ( फोटो- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में आइस बनाने वाली फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि अमोनिया गैस लीक होने के कारण मजदूर की मौत हुई है. इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मचा हुआ है. भारी पुलिस बल, जिला प्रशासन और एनडीआरफ टीम भी मौके पर मौजूद है. गैस के संपर्क में आते ही तड़पने लगा मजदूर: जानकारी के मुताबिक, फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर नियमित कार्य के दौरान एक नेट या वाल्व संबंधी उपकरण को खोल रहा था. इसी दौरान अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. गैस की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से प्रभावित हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो गैस के संपर्क में आते ही वो तड़पने लगा और उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई. बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मजदूर की मौ (वीडियो- ETV Bharat) मजदूर की गई जान: वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री में मौजूद अन्य कर्मचारी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. आनन-फानन में उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित मुंडा पांडे क्षेत्र निवासी एक मजूदर की मौत हुई है.