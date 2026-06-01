IPL का फाइनल देख रहे मजदूरों पर गिरी लोहे की छत, एक की मौत, 35 घायल
चेन्नई में एक साथ क्रिकेट मैच देखने के दौरान लोहे की छत के गिर जाने से झारखंड के मजदूर की मौत हो गई.
Published : June 1, 2026 at 2:09 PM IST
चेन्नई: चेन्नई में शनिवार रात लोहे की छत गिर जाने से आईपीएल फाइनल मैच देख रहे एक उत्तर भारतीय मजदूर की मौत हो गई, वहीं 35 मजदूर घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.
चेन्नई में रामापुरम के पास शांति नगर मेन रोड पर मौजूद एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन फर्म में उत्तर भारते से बड़ी संख्या में आए प्रवासी मजदूर काम करते हैं.
इन मजदूरों के रहने के लिए आठ लोहे के शेड बनाए गए थे. कल रात (31 मई) इनमें से 35 प्रवासी मजदूर एक साथ बैठकर आईपीएल का फाइनल मैच देख रहे थे.
इसी दौरान अचानक लोहे की छत उन पर गिर गई. इस भयानक हादसे में सभी 35 मजदूरों को गंभीर चोटें आईं हैं. सूचना मिलने पर माउंट पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया.
इसके बाद, सभी 35 घायल मजदूरों को एंबुलेंस से कलैगनार सेंटेनरी हॉस्पिटल और रामचंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया. इनमें से 23 लोगों का अभी कलैगनार अस्पताल में इलाज चल रहा है.
हादसे में झारखंड के मूल निवासी बृजजू मानसी (52) जो इस घटना में सिर में लगी चोट के लिए इलाज करा रहे थे, उनकी मौत हो गई. इसके अलावा, कोलकाता की रहने वाली सुगानी नाम की एक वर्कर की हालत अभी भी गंभीर है.
नंदंबक्कम पुलिस ने इस घटना की जांच कर रही है. पुलिस अभी कई जरूरी बातों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है: क्या प्रवासी मजदूर के रहने की जगह में सही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? लोहे की छत इतनी कमजोर क्यों थी कि वह गिर गई? इस रहने की जगह को बनाने के लिए कौन ठेकेदार जिम्मेदार था? और क्या मजदूरों को काफी सुविधाएं दी गई थीं?
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