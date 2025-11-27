उत्तराखंड में सेफ री-यूज्ड ट्रीटेड वाटर के कॉन्सेप्ट पर हो रहा काम, जानिए क्या होंगे फायदे?
उत्तराखंड में पेयजल संरक्षण की दिशा में अभिनव पहल, इस्तेमाल किए पानी को ट्रीट कर दोबारा किया जा सकेगा इस्तेमाल, जानिए क्या है यह पहल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2025 at 4:54 PM IST
धीरज सजवाण
देहरादून: उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के तहत अब इस्तेमाल किए गए पानी को एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ट्रीट कर दोबारा से इस्तेमाल करने के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है. इसको लेकर अभी शुरुआती तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में जानते हैं क्या है यह कॉन्सेप्ट? इससे क्या फायदा होगा?
उत्तराखंड में सतही जल और भूजल को बचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत नमामि गंगे योजना प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है. अब तक सड़क और भवनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले फ्रेश वाटर की जगह अब लोगों के इस्तेमाल किए गए पानी को दोबारा से ट्रीट करके इस्तेमाल करने की कवायद शुरू की जा रही है.
नमामि गंगे परियोजना के तहत सभी विभागों के आपसी सामंजस्य से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरने की तैयारी की जा रही है. विभागीय आंकड़ों की मानें तो अब तक इस काम में फ्रेश वाटर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है, जो कि इस प्रोजेक्ट के बाद नहीं होगा. साथ ही ग्राउंड वाटर को लेकर भी इससे लाभ मिलेगा.
क्या हैं कॉन्सेप्ट? नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर विशाल मिश्रा बताते हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले ट्रीट वाटर को लेकर हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सके? इसको लेकर राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार से सेफ री-यूज्ड ऑफ ट्रीटेड वाटर (SRTW) यानी उपचारित जल का सुरक्षित पुनः उपयोग पॉलिसी को लेकर काम चल रहा है.
इस पॉलिसी को लेकर अभी प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. इसके साथ इस योजना से जुड़े सभी विभागों के साथ भी लगातार इस इनिशिएटिव को लेकर चर्चाएं की जा रही है कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतर जा सकता है. अभी इस कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतरने को लेकर पॉलिसी लेवल पर चर्चाएं चल रही है. कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाओं के बाद इसका एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.
ये बदलाव साफ दिखाई देता है:— Namami Gange (@cleanganganmcg) November 26, 2025
जगजीतपुर, हरिद्वार के 68 MLD STP में आने वाला गंदा पानी
और उपचार के बाद निकलने वाला साफ जल…
दोनों तस्वीरें खुद कहानी कह रही हैं।
नदी को गंदगी से बचाने का असली काम
यहीं से शुरू होता है, हर बूंद को साफ करके गंगा तक पहुँचाने से।#NamamiGange #CleanGanga… pic.twitter.com/zn8aYGPUVT
उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के आने के बाद खासकर तौर से ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पर जो प्रेशर है, वो कम होगा, जो कि कमर्शियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल होता है. यह जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.
इस योजना से क्या होगा लाभ?
वाटर सिक्योरिटी (Water Security): स्वच्छ जल की जगह ट्रीटेड यूज्ड वाटर (TUW) के इस्तेमाल से सतही जल (Surface Water) और भूजल (Ground Water) पर दबाव कम होगा.
हेल्थ बेनिफिट (Health Benefits): स्वच्छता के साथ जल गुणवत्ता की गुणवत्ता बढ़ेगी. जिससे जल स्रोतों का प्रदूषण, दूषित जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिम कम होंगे.
एनवायरमेंटल बेनिफिट (Environmental Benefits): पर्यावरण के लिहाज से इसे काफी फायदेमंद माना जा रहा है. ट्रीटेड वॉटर गुणवत्ता सुनिश्चित करने से सतही और भूजल प्रदूषण कम होगा.
सोशल बेनिफिट्स (Social Benefits): सस्टेनेबल (Sustainable) और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित होने से उत्पादकता, सामाजिक सुधार और लोगों की लाइफ स्टाइल में सुधार होगा.
इकोनॉमिक बेनिफिट्स (Economic Benefits): यूज्ड ट्रीटेड वाटर (TUW) के वैल्यू एडिशन और इसकी बिक्री, बायोगैस उत्पादन और सुरक्षित खाद्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होगी. जिससे आय सृजन के अवसर बढ़ेंगे.
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट (Innovation and Technological Advancement): सस्टेनेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों के माध्यम से नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ट्रीटमेंट यानी उपचार की लागत घटेगी और उपचार प्रक्रिया की दक्षता के साथ प्रभावशीलता में सुधार होगा.
ऊर्जा उपयोग में कमी: उपचारित प्रयुक्त जल यानी यूज्ड ट्रीटेड वाटर (TUW) का गैर पीने योग्य इस्तेमाल जैसे निर्माण कार्य, कूलिंग, बागवानी एवं फ्लशिंग में दोबारा कर सकेंगे. पंपिंग योजनाओं से स्वच्छ जल को पंप करने में एनर्जी की आवश्यकता में कमी होगी.
इन क्षेत्रों में है SRTW के री यूज होने की संभावनाएं: उपचारित प्रयुक्त जल यानी यूज्ड ट्रीटेड वाटर (TUW) इस्तेमाल की प्राथमिकताएं तय करने में लचीलेपन की जरूरत है. क्योंकि, उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक विविधता, शहरीकरण, औद्योगीकरण और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां अलग-अलग हैं.इसके कारण क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी है.
कुछ जिलों जल संकट की समस्याएं हैं. जबकि, बाकी जगहों पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. जिन जिलों में पानी की कमी है, वे ज्यादा जल उपलब्धता वाले जिलों की तुलना में एसआरटीडब्ल्यू (री-यूज्ड ऑफ ट्रीटेड वाटर) के जरिए स्वच्छ जल के स्रोतों को बढ़ाने को प्राथमिकता देंगे.
हालांकि, एसआरटीडब्ल्यू के फायदे केवल पानी की मात्रा बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं. एसआरटीडब्ल्यू यानी री-यूज्ड ऑफ ट्रीटेड वाटर से कई फायदे होंगे. जैसे पर्यावरण प्रदूषण में कमी, जन स्वास्थ्य में सुधार और एसटीपी (STP) की वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित राजस्व स्रोत आदि.
ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में गंगा किनारे तेज़ी से बन रहा है 3 MLD का नया STP ताकि हर बूँद गंदे पानी की हो सही तरीके से उपचारित और माँ गंगा की धारा रहे अविरल और निर्मल।— Namami Gange (@cleanganganmcg) July 2, 2025
यह सिर्फ एक STP नहीं, ये माँ गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। pic.twitter.com/zaPD66poMm
एसआरटीडब्ल्यू (SRTW) के क्रियान्वयन के विकल्प-
कृषि सिंचाई (Agricultural Irrigation): मैदानी क्षेत्रों में कृषि सिंचाई में उपचारित प्रयुक्त जल (TUW) के दोबारा इस्तेमाल की काफी संभावनाएं है. इसके लिए कम रोगाणु और पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी. आमतौर पर इसके लिए तृतीयक उपचार (Tertiary Treatment) पर्याप्त होगा.
औद्योगिक उपयोग (Industrial Use): इस पानी का इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों में किया जा सकता है. कूलिंग टावर, बॉयलर या सफाई कार्यों के लिए उन्नत निस्पंदन (Advanced Filtration) या कीटाणुशोधन (Disinfection) जैसे तृतीयक उपचार की जरूरत होगी. ऐसे में औद्योगिक क्लस्टरों एवं एसटीपी (STPs) की निकटता का मानचित्रण कर इसकी फिजिबिलिटी जांची जाएगी.
निर्माण उद्योग (Construction Industry): राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण से निर्माण गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे उपचारित प्रयुक्त जल (TUW) के दोबारा इस्तेमाल की मांग भी बढ़ रही है. यह एसआरटीडब्ल्यू पहलों के क्रियान्वयन के लिए टॉप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है.
उद्यान और पार्क (Gardening and Parks): शहरी स्थानीय निकाय/नगर प्रशासन की ओर से रखरखाव किए जाने वाले उद्यानों एवं पार्कों में सिंचाई के लिए उपचारित प्रयुक्त जल (TUW) का तृतीयक उपचार के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है.
अग्निशमन (Firefighting): शुष्क मौसम में वनाग्नि से निपटने के लिए एसआरटीडब्ल्यू यानी री-यूज्ड ऑफ ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल कारगर साबित होगा.
ग्रीन बैरियर्स-नए वन क्षेत्र (Green Barriers-New Forests): उपचारित प्रयुक्त जल (TUW) से सिंचाई कर नए वन क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं. जिससे हरियाली बढ़ाने में मदद मिलेगी.
सड़क निर्माण (Road Construction): इस पानी का इस्तेमाल सड़कों पर छिड़काव किया जा सकेगा. जिससे सड़कों से उड़ने वाले धूल को रोकने में मदद मिलेगी. साथ ही सड़क निर्माण या फिर मिट्टी से जुड़े कामों में इस पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा.
स्टोन क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग यूनिट्स (Stone Crushing and Screening Units): स्टोन क्रसिंग या स्क्रीनिंग यूनिट्स में प्रोसेसिंग के दौरान जल की सीमित आवश्यकता होती है, लेकिन धूल नियंत्रण के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है. ऐसे में इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है.
धूल नियंत्रण (Dust Suppression): औद्योगिक क्षेत्रों में काफी धूल उड़ती है. जिसे इस ट्रीटेट पानी के इस्तेमाल से नियंत्रित किया जा सकता है.
ठोस अपशिष्ट धुलाई (Solid Waste Washing): नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste-MSW) उपचार संयंत्रों में रिसायकल योग्य पदार्थ (जैसे प्लास्टिक, कांच) की सफाई के काफी पानी की जरुरत होती है. ऐसे में इस पानी का इस्तेमाल इन्हें धोने एवं साफ करने में किया जा सकता है. जिससे प्रदूषण घटेगा और पुनर्चक्रण की गुणवत्ता बढ़ेगी. हालांकि, इस धुलाई के अपशिष्ट जल को दोबारे इस्तेमाल/निपटान से पहले उचित उपचारित करना जरूरी है.
वाहन धुलाई (Vehicle Washing): वाहनों की धुलाई के लिए उपचारित प्रयुक्त जल (TUW) का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा. ताकि, स्वच्छ जल पर निर्भरता कम की जा सके.
अतिरिक्त इस्तेमाल (Additional Reuse Applications): मत्स्य पालन, जल निकायों का विकास और रखरखाव, मनोरंजन उपयोग, सड़क किनारे हरियाली, सजावटी बागवानी और ग्रीन बेल्ट निर्माण जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपचारित प्रयुक्त जल (TUW) के इस्तेमाल पर विचार किया जा सकता है.
