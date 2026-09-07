'दिन-रात काम करें…', CJI ने अरावली समिति को 6 महीने का विस्तार देने से मना किया
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अरावली मुद्दे पर गठित समिति को फरवरी 2027 तक का समय मांगने के बजाय 'दिन-रात काम करना चाहिए'.
By Sumit Saxena
Published : September 7, 2026 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और सुरक्षा पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति को छह महीने का विस्तार देने से मना कर दिया. सीजेआई ने कहा कि समिति को फरवरी 2027 तक का समय मांगने के बजाय 'दिन-रात काम करना चाहिए'.
CJI ने रिपोर्ट में देरी करने की अपनी अनिच्छा को रेखांकित करते हुए कहा, "उन्हें बस मेरे रिटायरमेंट के बाद इसे लेने का अनुरोध करना चाहिए था."
इस मामले की सुनवाई CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि समिति ने कोर्ट से छह महीने के विस्तार की इजाजत मांगी थी.
CJI ने कहा, "उन्हें बस यह अनुरोध करना चाहिए था कि इसे मेरे रिटायरमेंट के बाद जमा किया जाए... वे फरवरी 2027 तक (समय बढ़ाने) का अनुरोध कर रहे हैं... उनसे दिन-रात काम करने के लिए कहें. दो महीने के भीतर रिपोर्ट दें. अगर वे सक्षम नहीं हैं, तो हमें बताएं, हम (समिति का) पुनर्गठन करेंगे."
एक वकील ने इस बात पर जोर दिया कि समिति को अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने के बजाय अदालत के सामने अंतिम रिपोर्ट पेश करनी चाहिए.
पीठ ने कहा, "अंतरिम रिपोर्ट काफी है... हम उसका परीक्षण करेंगे, लेकिन यह तरीका नहीं है (6 महीने का विस्तार मांगना)."
एक अन्य वकील ने बताया कि समिति ने उनके मुवक्किल को नहीं सुना और पीठ से आग्रह किया कि एक प्रभावी सुनवाई होनी चाहिए ताकि उसके समक्ष कुछ सामग्री लाई जा सके. पीठ ने कहा कि उसने सभी हितधारकों की सुनवाई के संबंध में एक आदेश पारित किया था.
CJI ने कहा, "सबके हित में, अगर समिति तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे... ताकि जो कुछ भी अनुमति योग्य है, उसकी अनुमति दी जा सके और जो अनुमति योग्य नहीं है, उसकी अनुमति न दी जा सके."
पीठ ने कहा, "हमारी आज की सुनवाई में मुख्य चिंता उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट से संबंधित है... जिसने व्यापक रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने (28 फरवरी, 2027) का विस्तार मांगा था. शुरुआत में ही, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के ऐसे अनुरोध को खारिज किया जाता है."
CJI ने स्पष्ट किया कि छह महीने के विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता और उच्चाधिकार प्राप्त समिति को दिन-रात काम करके 30 नवंबर, 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. उच्चाधिकार प्राप्त समिति को यह सलाह दी जाती है कि वे इस बीच प्रमुख मुद्दों को अलग करके एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्योंकि इससे इस अदालत को उन मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी जिनके लिए अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है."
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते में निर्धारित की.
पिछले हफ्ते, स्थानिक, पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक, जलवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक और हितधारक साक्ष्यों को एकीकृत करने की जरूरत का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अरावली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छह और महीने का समय मांगा था.
31 अगस्त के अपने अनुपालन-पत्र में, समिति ने कहा कि नाजुक पर्वत श्रृंखला का केवल "व्यापक और बचाव योग्य" आकलन ही उसके निष्कर्षों को सही ठहराएगा, जिसके कारण समय सीमा बढ़ाने की जरूरत है. इसने सुप्रीम कोर्ट से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने का अनुरोध किया. समिति ने अरावली का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच अपने क्षेत्र के दौरे किए, जिसके दौरान जनसुनवाई भी हुई.
समिति ने इस बात पर जोर दिया कि अरावली से जुड़े मुद्दे तकनीकी सीमांकन से कहीं अधिक हैं और इन्हें सिर्फ किसी एक इलाके-आधारित मानदंड या साक्ष्य के किसी एकल स्रोत के माध्यम से ठीक से हल नहीं किया जा सकता है.
समिति ने आगे कहा कि अरावली के "व्यापक भूवैज्ञानिक, भूआकृतिक, जलवैज्ञानिक, जैव-भौगोलिक, पारिस्थितिक, जैव विविधता, खनिज-संसाधन और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं" की जांच जरूरी है.
इस साल मई में एक आदेश द्वारा गठित समिति अरावली की परिभाषा और सीमांकन पर केंद्र की रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से समीक्षा कर रही है. इस समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा 31 अगस्त थी.
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