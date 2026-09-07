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'दिन-रात काम करें…', CJI ने अरावली समिति को 6 महीने का विस्तार देने से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और सुरक्षा पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति को छह महीने का विस्तार देने से मना कर दिया. सीजेआई ने कहा कि समिति को फरवरी 2027 तक का समय मांगने के बजाय 'दिन-रात काम करना चाहिए'. CJI ने रिपोर्ट में देरी करने की अपनी अनिच्छा को रेखांकित करते हुए कहा, "उन्हें बस मेरे रिटायरमेंट के बाद इसे लेने का अनुरोध करना चाहिए था." इस मामले की सुनवाई CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि समिति ने कोर्ट से छह महीने के विस्तार की इजाजत मांगी थी. CJI ने कहा, "उन्हें बस यह अनुरोध करना चाहिए था कि इसे मेरे रिटायरमेंट के बाद जमा किया जाए... वे फरवरी 2027 तक (समय बढ़ाने) का अनुरोध कर रहे हैं... उनसे दिन-रात काम करने के लिए कहें. दो महीने के भीतर रिपोर्ट दें. अगर वे सक्षम नहीं हैं, तो हमें बताएं, हम (समिति का) पुनर्गठन करेंगे." एक वकील ने इस बात पर जोर दिया कि समिति को अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने के बजाय अदालत के सामने अंतिम रिपोर्ट पेश करनी चाहिए. पीठ ने कहा, "अंतरिम रिपोर्ट काफी है... हम उसका परीक्षण करेंगे, लेकिन यह तरीका नहीं है (6 महीने का विस्तार मांगना)." एक अन्य वकील ने बताया कि समिति ने उनके मुवक्किल को नहीं सुना और पीठ से आग्रह किया कि एक प्रभावी सुनवाई होनी चाहिए ताकि उसके समक्ष कुछ सामग्री लाई जा सके. पीठ ने कहा कि उसने सभी हितधारकों की सुनवाई के संबंध में एक आदेश पारित किया था. CJI ने कहा, "सबके हित में, अगर समिति तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे... ताकि जो कुछ भी अनुमति योग्य है, उसकी अनुमति दी जा सके और जो अनुमति योग्य नहीं है, उसकी अनुमति न दी जा सके." पीठ ने कहा, "हमारी आज की सुनवाई में मुख्य चिंता उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट से संबंधित है... जिसने व्यापक रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने (28 फरवरी, 2027) का विस्तार मांगा था. शुरुआत में ही, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के ऐसे अनुरोध को खारिज किया जाता है."