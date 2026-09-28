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दिल्ली-NCR में रेप के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, कहा- बयान से रेप नहीं रुकेंगे, जवाबदेही तय करे

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई. कोर्ट ने पार्क में रेप और चलती स्लीपर बस में नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का खुद से संज्ञान लिया.