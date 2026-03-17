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डोसा, फ्राइड राइस कैसे बनाएंगे... एलपीजी संकट ने लौटाए पुराने दिन! लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हुए होटल मालिक

अमरावती: ईरान का अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कुकिंग गैस की बढ़ती कमी आंध्र प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाल रही है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी होने से, छोटे होटल और सड़क किनारे बेचने वाले गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि ग्राहक खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं.

विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापत्तनम, तिरुपति और नेल्लोर जैसे शहरों में, बज्जी, पानी पूरी और फ्राइड राइस जैसी पॉपुलर चीजें बेचने वाली खाने की दुकानें या तो बंद हो गई हैं या उन्होंने अपना काम कम कर दिया है. कई वेंडर्स का कहना है कि उन्हें पिछले दो दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं, जिससे उन्हें दूसरे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं.

नाश्ते की जरूरी चीज़ें जैसे इडली, डोसा, पूरी, चपाती और वड़ा की कीमत अब 10 से 20 रुपये ज्यादा हो गए हैं, जबकि चाय और कॉफी की कीमतें तेजी से बढ़कर 15 से 25 रुपये हो गई हैं. विजयवाड़ा के एक छोटे होटल मालिक ने कहा, “हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. गैस के बिना, हम खाना नहीं बना सकते.. और जो थोड़ा बहुत हम अब मैनेज करते हैं, उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है."

नियमित सप्लाई न होने की वजह से, कुछ वेंडर्स ब्लैक मार्केट का रुख कर रहे हैं, जहां 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 4,500 से 5,000 रुपये में बेचा जा रहा है. जो लोग इतने रेट नहीं दे पा रहे हैं, वे पारंपरिक लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर लौट रहे हैं, जिससे उनके काम का बोझ बढ़ रहा है.