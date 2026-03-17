डोसा, फ्राइड राइस कैसे बनाएंगे... एलपीजी संकट ने लौटाए पुराने दिन! लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हुए होटल मालिक
विशाखापत्तनम में जलाने वाली लकड़ी की कीमतें आसमान छूती हुई 10 हजार रुपये प्रति टन हो गई है.
Published : March 17, 2026 at 6:39 PM IST
अमरावती: ईरान का अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कुकिंग गैस की बढ़ती कमी आंध्र प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाल रही है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी होने से, छोटे होटल और सड़क किनारे बेचने वाले गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि ग्राहक खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं.
विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापत्तनम, तिरुपति और नेल्लोर जैसे शहरों में, बज्जी, पानी पूरी और फ्राइड राइस जैसी पॉपुलर चीजें बेचने वाली खाने की दुकानें या तो बंद हो गई हैं या उन्होंने अपना काम कम कर दिया है. कई वेंडर्स का कहना है कि उन्हें पिछले दो दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं, जिससे उन्हें दूसरे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं.
नाश्ते की जरूरी चीज़ें जैसे इडली, डोसा, पूरी, चपाती और वड़ा की कीमत अब 10 से 20 रुपये ज्यादा हो गए हैं, जबकि चाय और कॉफी की कीमतें तेजी से बढ़कर 15 से 25 रुपये हो गई हैं. विजयवाड़ा के एक छोटे होटल मालिक ने कहा, “हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. गैस के बिना, हम खाना नहीं बना सकते.. और जो थोड़ा बहुत हम अब मैनेज करते हैं, उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है."
नियमित सप्लाई न होने की वजह से, कुछ वेंडर्स ब्लैक मार्केट का रुख कर रहे हैं, जहां 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 4,500 से 5,000 रुपये में बेचा जा रहा है. जो लोग इतने रेट नहीं दे पा रहे हैं, वे पारंपरिक लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर लौट रहे हैं, जिससे उनके काम का बोझ बढ़ रहा है.
सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के यह कहने के बावजूद कि कोई कमी नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. नेल्लोर में संकट सबसे ज्यादा गंभीर दिख रहा है, जहां होटल मालिकों का दावा है कि अभी एक भी कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं है. स्टेट स्टार होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर वी स्वामी ने ईनाडू-ईटीवी भारत को बताया कि हालात और खराब होने की संभावना है.
इस बीच, जलाने वाली लकड़ी की तरफ जाने से कीमतों में फिर से उछाल आया है. विशाखापत्तनम में, जलाने वाली लकड़ी की कीमतें आसमान छूती हुई 10 हजार रुपये प्रति टन हो गई हैं, जो पहले के 3,500 से Rs. 4,000 रुपये के रेट से लगभग दोगुनी हैं. तिरुपति में, कीमतें 6,500 रुपये प्रति टन को पार कर गई हैं. होलसेल मार्केट में घटिया और बेकार लकड़ी भी बिक रही है.
खेती के कचरे और लकड़ी के बुरादे से बने ब्रिकेट जैसे दूसरे फ्यूल की भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि व्यापारी अपनी रसोई चालू रखने के लिए जूझ रहे हैं. हालांकि, कई छोटे वेंडर्स के लिए, जैसे-जैसे संकट गहराता जा रहा है, उनके सामने परेशानी विकराल रूप लेती जा रही है.
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