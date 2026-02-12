ETV Bharat / bharat

बदला हुआ टाइटल बताए बिना फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे', फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म की OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने फिल्म के खिलाफ एक याचिका पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन और नीरज पांडे को नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं से कहा कि, आफ ऐसे शीर्षक का इस्तेमाल करके समाज के एक वर्ग को बदनाम नहीं कर सकते हैं. यह नैतिकता और सार्वजनिक आदेश के खिलाफ है. अदालत ने फिल्ममेकर नीरज पांडे की फिल्म 'घूसखोर पंडित' को लेकर उनकी खिंचाई की.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल पर कड़ी आपत्ती जताई है. अदालत ने कहा कि, अगर फिल्म का नाम नहीं बदला गया तो उसकी रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जब तक फिल्म का टाइटल बदला नहीं जाएगा तब तक वह फिल्म को रिलीज करने की इजाजत नहीं देगा. बेंच ने पांडे को एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया कि फिल्म 'घूसखोर पंडित' समाज के किसी भी हिस्से को बदनाम नहीं करती है.

बेंच इस मामले पर 19 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म जाति और धर्म के आधार पर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक आदेश, सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा है. फिल्ममेकर नीरज पांडे की बनाई 'घूसखोर पंडित' की घोषणा नेटफ्लिक्स ने हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में की थी.

फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और दिव्या दत्ता हैं. याचिका में जाति और धर्म से जुड़ी टाइटल 'पंडत' के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई, साथ ही घूसखोर शब्द का मतलब रिश्वत और नैतिक भ्रष्टाचार है.

