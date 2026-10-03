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दिल्ली-NCR रेपकांड पर SC की नाराजगी के बीच जानिये, देश में महिला सुरक्षा के क्या-क्या हैं इंतजाम?

भारत में महिला सुरक्षा कानून की क्या है स्थिति. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में हुए यौन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को नीतिगत और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है. दिल्ली के एक पार्क में सामूहिक दुष्कर्म और चलती स्लीपर बस के भीतर नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न के मामलों पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने व्यवस्था को कड़े निर्देश दिए हैं.

यह प्रणाली फोन कॉल, एसएमएस, वेब रिक्वेस्ट और '112 इंडिया ऐप' के माध्यम से संकट के संदेश स्वीकार करती है. सरकार ने इसकी तकनीकी क्षमता और रिस्पांस टाइम को और बेहतर बनाने के लिए इसे ERSS 2.0 में अपग्रेड किया है. ऐप में मौजूद एसओएस (SOS) फीचर संकट के समय यूजर की लाइव लोकेशन सीधे कंट्रोल रूम को भेजने में सक्षम है.

यह भारत का मुख्य और एकीकृत राष्ट्रव्यापी आपातकालीन नंबर है. 'एक देश, एक आपातकालीन नंबर' की तर्ज पर काम करने वाला यह प्लेटफॉर्म पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य (एम्बुलेंस) और अन्य आपातकालीन सेवाओं को एक साथ जोड़ता है.

महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी एकीकरण तेजी से बढ़ा है. केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल और तकनीकी नेटवर्क तैयार किए हैं.

नारी अदालत: सामुदायिक स्तर पर लैंगिक न्याय और आपसी सहमति से छोटे विवादों को सुलझाने के लिए यह महिलाओं की एक वैकल्पिक विवाद समाधान चौपाल है, जो मुख्य कानूनी प्रणाली को सहयोग देती है.

महिला हेल्पलाइन (181): यह 24 घंटे काम करने वाली एक देशव्यापी टोल-फ्री सेवा है, जो संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत आपातकालीन सेवाओं, वन स्टॉप सेंटरों और अन्य संस्थागत सहायता प्रणालियों से जोड़ती है.

वन स्टॉप सेंटर (OSC): जिला स्तर पर काम करने वाले ये केंद्र हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करते हैं. यहां पीड़ितों को अस्थायी आश्रय , तत्काल चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा मिलती है, ताकि उन्हें अलग-अलग विभागों के चक्कर न काटने पड़ें.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के महत्वाकांक्षी 'मिशन शक्ति' को दो व्यापक हिस्सों में विभाजित किया गया है. पहला है 'सामर्थ्य' , जो महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है. दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 'संबल' , जो पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को समर्पित है. 'संबल' के अंतर्गत तीन प्रमुख प्रणालियां काम करती हैं:

निर्भया फंड एक ऐसा फंड है जो कभी खत्म नहीं होता. इसका गठन विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को मजबूत करने वाली परियोजनाओं को वित्तीय मदद (फंड) देने के लिए किया गया है. इस फंड के माध्यम से सहायता पाने वाली परियोजनाओं में शामिल हैं:

यह प्रभाग नीति (पॉलिसी) बनाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, कानून व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने, अपराध डेटा सिस्टम, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्भया फंड, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) व सेफ सिटी जैसी परियोजनाओं पर काम करता है.

भारत में महिला सुरक्षा की व्यवस्था को एक बहु-स्तरीय प्रणाली के तहत संभाला जाता है. इसमें केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्यों की पुलिस पहल, आपातकालीन प्रतिक्रिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी प्लेटफॉर्म, पीड़ित सहायता सेवाएं और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की प्लानिंग शामिल हैं. राष्ट्रीय स्तर पर, गृह मंत्रालय (MHA) अपने 'महिला सुरक्षा प्रभाग' के माध्यम से महिला सुरक्षा ढांचे के प्रमुख हिस्सों में तालमेल बिठाता है.

इस अदालती सख्ती के बीच यह समझना बेहद जरूरी है कि वर्तमान में देश के भीतर महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र, राज्यों, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर कौन-कौन सी प्रणालियां काम कर रही हैं. उनकी जमीनी हकीकत क्या है और एक आम महिला यात्री के लिए सबसे व्यावहारिक सुरक्षा नेटवर्क क्या हो सकता है?

अदालत ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्थानों को बुनियादी प्रशासनिक कमियों के कारण 'हाई-रिस्क जोन' बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना जवाबदेही के सिर्फ चिंता जताना इस संस्थागत संकट का समाधान नहीं है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और हाई कोर्ट को कानून व्यवस्था, संवेदनशील इलाकों की मैपिंग और फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए मुकदमों का निपटारा एक साल के भीतर करने जैसे कई कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिस पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होनी है.

कार्यस्थल पर सुरक्षा: शी-बॉक्स (SHe-Box)

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार 'शी-बॉक्स' (Sexual Harassment electronic-Box) नाम से एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल संचालित करती है. यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत काम करता है. कोई भी कामकाजी महिला इसके जरिए अपने दफ्तर या संगठन में होने वाले उत्पीड़न की शिकायत सीधे दर्ज करा सकती है.

सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स

भारत की महिला-सुरक्षा रणनीति का एक अन्य प्रमुख हिस्सा 'सेफ सिटी' (सुरक्षित शहर) दृष्टिकोण है. सेफ सिटी परियोजनाओं में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है:

सीसीटीवी (CCTV) निगरानी

कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर

सड़कों पर बेहतर रोशनी

आपातकालीन प्रतिक्रिया इंफ्रास्ट्रक्चर

पुलिस की तैनाती

संवेदनशील इलाकों की पहचान करना

निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए तकनीकी प्रणालियां

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs ने सेफ City प्रोजेक्ट्स को अपने 'महिला सुरक्षा प्रभाग' द्वारा संचालित की जाने वाली प्रमुख पहलों में से एक बताया है. इसके पीछे का मूल सिद्धांत यह है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा नहीं है. सड़कों की बनावट, परिवहन प्रणाली (ट्रांसपोर्ट सिस्टम), रोशनी, सार्वजनिक स्थान और आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क का डिजाइन भी इस बात को प्रभावित करता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकती हैं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग कर सकती हैं.

महिला सुरक्षा और पर्यटन

पर्यटकों की सुरक्षा भारत के महिला-सुरक्षा ढांचे में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ती है. यात्रा के दौरान पर्यटकों को अपरिचित परिवहन व्यवस्था, सुनसान जगहों, भाषा की बाधा और स्थानीय अधिकारियों की पहचान करने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय 1363 (या 1800-11-1363) पर 24 घंटे काम करने वाली एक बहुभाषी (मल्टीलिंगुअल) पर्यटक हेल्पलाइन का संचालन करता है.

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, यह सेवा 12 भाषाओं में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की सहायता करती है और भारत में यात्रा के दौरान परेशानी का सामना कर रहे पर्यटकों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है. पर्यटन मंत्रालय ने पहले केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा सहित कई राज्यों में टूरिस्ट-पुलिसिंग व्यवस्था की पहचान की है. हालांकि, किसी भी तत्काल आपात स्थिति के लिए देशव्यापी आपातकालीन नंबर 112 ही रहेगा.

भारतीय रेलवे: 'मेरी सहेली' पहल

रेलवे नेटवर्क के भीतर अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) 'मेरी सहेली' अभियान चलाता है. इसके तहत आरपीएफ की महिला अधिकारी ट्रेनों में जाकर अकेली महिला यात्रियों से संवाद करती हैं, उनके कोच और सीट नंबर नोट करती हैं और पूरी यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जाती है. किसी भी आपात स्थिति के लिए रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 चौबीसों घंटे चालू रहता है.

पर्सनल सेफ्टी ऐप्स: क्या देखें और क्या बरतें सावधानी?

आधुनिक सुरक्षा इकोसिस्टम में सरकारी पहलों के साथ-साथ निजी पर्सनल-सेफ्टी ऐप्स भी एक विकल्प के रूप में उभरे हैं. हालांकि, तकनीक पर पूरी तरह निर्भर होने से पहले कुछ तकनीकी और व्यावहारिक सीमाओं को जानना जरूरी है.

इमरजेंसी एक्सेस: एक आदर्श सुरक्षा ऐप वह है जिसमें अलर्ट भेजने के न्यूनतम स्टेप्स हों. यूजर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐप लॉक स्क्रीन से या केवल पावर/हार्डवेयर बटन दबाने पर भी काम कर सकता है या नहीं.

एक आदर्श सुरक्षा ऐप वह है जिसमें अलर्ट भेजने के न्यूनतम स्टेप्स हों. यूजर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐप लॉक स्क्रीन से या केवल पावर/हार्डवेयर बटन दबाने पर भी काम कर सकता है या नहीं. लोकेशन रिफ्रेश रेट: यदि यूजर किसी चलती गाड़ी या ट्रेन में है, तो केवल एक बार भेजी गई जीपीएस पिन काम नहीं आएगी. ऐप का लोकेशन रिफ्रेश रेट निरंतर (continuous tracking) होना चाहिए.

यदि यूजर किसी चलती गाड़ी या ट्रेन में है, तो केवल एक बार भेजी गई जीपीएस पिन काम नहीं आएगी. ऐप का लोकेशन रिफ्रेश रेट निरंतर (continuous tracking) होना चाहिए. नेटवर्क फॉलबैक : कोई भी डिजिटल ऐप कनेक्टिविटी की गारंटी नहीं दे सकता. अंडरग्राउंड पार्किंग, सुदूर पहाड़ी रास्तों या कमजोर सेल्यूलर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में इंटरनेट पर निर्भर रहने वाले ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं. ऐसी स्थिति में पारंपरिक नॉर्मल फोन कॉल या एसएमएस (SMS) आधारित व्यवस्था ही सबसे मजबूत बैकअप होती है.

कोई भी डिजिटल ऐप कनेक्टिविटी की गारंटी नहीं दे सकता. अंडरग्राउंड पार्किंग, सुदूर पहाड़ी रास्तों या कमजोर सेल्यूलर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में इंटरनेट पर निर्भर रहने वाले ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं. ऐसी स्थिति में पारंपरिक नॉर्मल फोन कॉल या एसएमएस (SMS) आधारित व्यवस्था ही सबसे मजबूत बैकअप होती है. गोपनीयता का खतरा: पर्सनल सेफ्टी ऐप्स यूजर्स की बेहद संवेदनशील जानकारी जैसे लोकेशन हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ऑडियो-वीडियो और ट्रैवल पैटर्न कलेक्ट करते हैं. किसी भी थर्ड-पार्टी सुरक्षा ऐप पर भरोसा करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

राज्य-स्तरीय विशेष पुलिसिंग और सुरक्षा मॉडल

चूंकि पुलिस और कानून-व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य के विषय हैं, इसलिए महिला सुरक्षा उपायों को लागू करने में राज्य सरकारें बड़ी भूमिका निभाती हैं. यही वजह है कि केंद्र सरकार की फंडिंग और कार्यक्रम, राज्यों के अपने पुलिसिंग मॉडलों के साथ मिलकर काम करते हैं. कई राज्यों ने इसके लिए विशेष इकाइयां (स्पेशलाइज्ड यूनिट्स) और तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं.

तेलंगाना पुलिस ने तीन बड़े सुरक्षा तंत्र स्थापित किए हैं:

टी-सेफ (T-Safe): यह एक यात्रा-सुरक्षा सेवा है, जो पारंपरिक आपातकालीन कॉल से आगे बढ़कर काम करती है. इसमें ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग तकनीक के जरिए महिला यात्री की पूरी राइड (यात्रा) को लगातार ट्रैक किया जाता है और किसी भी अप्रत्याशित खतरे या रूट बदलने की स्थिति में पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है.

यह एक यात्रा-सुरक्षा सेवा है, जो पारंपरिक आपातकालीन कॉल से आगे बढ़कर काम करती है. इसमें ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग तकनीक के जरिए महिला यात्री की पूरी राइड (यात्रा) को लगातार ट्रैक किया जाता है और किसी भी अप्रत्याशित खतरे या रूट बदलने की स्थिति में पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है. शी टीम्स (SHE Teams): ये विशेष पुलिस दस्ते सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और कॉलेजों के बाहर छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए सादे कपड़ों में तैनात रहते हैं. इसके साथ डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए क्यूआर-कोड व्यवस्था भी जुड़ी है.

ये विशेष पुलिस दस्ते सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और कॉलेजों के बाहर छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए सादे कपड़ों में तैनात रहते हैं. इसके साथ डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए क्यूआर-कोड व्यवस्था भी जुड़ी है. भरोसा केंद्र और 'साहस': हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा और कानूनी सहायता देने के साथ-साथ कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'साहस' (SAHAS) नामक विशेष पहल चलाई जा रही है.

उत्तर प्रदेश: वीमेन पावर लाइन 1090

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित WPL 1090 एक कॉल-सेंटर आधारित समर्पित प्रणाली है. यह विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाली छेड़खानी, फोन पर प्रताड़ना, और साइबर स्टॉकिंग (इंटरनेट पर पीछा करना) जैसी शिकायतों को दर्ज करने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक बेहद लोकप्रिय और केंद्रित मंच है, जो 'मिशन शक्ति' के साथ मिलकर काम करता है.

केरल: पिंक पुलिस पेट्रोल

केरल पुलिस की 'पिंक बीट' व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की दृश्यता और सुरक्षा बढ़ाने का एक बेहतरीन उदाहरण है. इसके तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मियों की गाड़ियां बस स्टॉप, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त करती हैं. ये गाड़ियां जीपीएस और कैमरों से लैस होती हैं, जिनकी लाइव फीड सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को मिलती है.

गोवा: पिंक फोर्स

गोवा पुलिस ने स्थानीय महिलाओं के साथ-साथ वहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'पिंक फोर्स' का गठन किया है. गोवा का मॉडल पर्यटक सुरक्षा को एक अलग थलग व्यवस्था मानने के बजाय उसे मुख्य आपातकालीन नेटवर्क (डायल 112) और महिला हेल्पलाइन (1091) के साथ एकीकृत करता है.

महिलाओं के लिए एक 'व्यावहारिक सुरक्षा नेटवर्क'

तमाम कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक प्रणालियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं, विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को किसी केवल एक ऐप या एक हेल्पलाइन पर निर्भर रहने के बजाय एक 'बहु-स्तरीय सुरक्षा योजना' (Layered Safety Plan) खुद तैयार करनी चाहिए. एक जागरूक और व्यावहारिक सुरक्षा रणनीति के तहत यात्रा के दौरान इन प्रमुख कड़ियों को अपने पास हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए:

स्थिति / आवश्यकता समर्पित हेल्पलाइन / प्लेटफॉर्म मुख्य विशेषता तत्काल आपात स्थिति डायल 112 पूरे भारत में पुलिस, फायर और मेडिकल के लिए एकीकृत देशव्यापी नंबर। विशेष महिला सहायता डायल 181 महिला हेल्पलाइन, जो संकट के समय वन स्टॉप सेंटरों और रेस्क्यू टीम से जोड़ती है। रेलवे में यात्रा के दौरान डायल 139 / 'मेरी सहेली' ट्रेनों के भीतर आरपीएफ की सुरक्षा सहायता और आपातकालीन हेल्पलाइन। पर्यटन और यात्रा के समय डायल 1363 पर्यटन मंत्रालय की 24 घंटे चालू रहने वाली 12 भाषाई सहायता लाइन। कार्यस्थल पर उत्पीड़न शी-बॉक्स (SHe-Box) पोर्टल कामकाजी महिलाओं के लिए सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का सरकारी मंच। राज्य-विशिष्ट प्रणालियां 1090 (UP), T-Safe (Telangana), Pink Patrol (Kerala) जिस राज्य की यात्रा पर हों, वहां की विशेष क्षेत्रीय पुलिसिंग व्यवस्था और ऐप्स की पहले से जानकारी।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने यह साफ कर दिया है कि सुरक्षा तंत्र को कागजी घोषणाओं से आगे बढ़कर मैदानी स्तर पर जवाबदेह और रिस्पांस-टाइम के मामले में सटीक होना होगा. लेकिन तब तक, तकनीक, सरकारी तंत्र और व्यक्तिगत सतर्कता का एक साथ सही तालमेल ही महिलाओं के लिए सबसे व्यावहारिक और सुरक्षित कवच साबित हो सकता है.

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