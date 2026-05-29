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Dमहिला आरक्षण के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा: कानून मंत्री मेघवाल

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला कानून “ज्यादा समय तक प्रतीक्षा नहीं करेगा” और संकेत दिया कि यह 2029 के संसदीय चुनावों से पहले लागू हो जाएगा.

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मेघवाल ने गुरुवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक विशेष साक्षात्कार में यह भी कहा कि अगले लोकसभा चुनावों से पहले कई चीजें होंगी. उन्होंने कहा,‘‘इसलिए, हम ‘नारी शक्ति वंदन’ को ज्यादा इंतजार नहीं करने देंगे. देश भी ‘नारी शक्ति वंदन’ (महिला आरक्षण कानून) के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता.’’

अप्रैल में लोकसभा में 2023 के महिला आरक्षण कानून से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के विफल होने के बाद मेघवाल से सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा गया था. संविधान संशोधन विधेयक में 2029 में होने वाले अगले संसदीय चुनावों से पहले लोकसभा में सीट की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रावधान था.

मेघवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि 2023 का कानून 16 अप्रैल को लागू किया गया था क्योंकि यह आवश्यक था, क्योंकि किसी भी अधिनियम में संशोधन उसके लागू होने के बाद ही किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कानून ही लागू नहीं होगा, तो आप किसमें संशोधन करेंगे?’’ परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा में उत्तर से दक्षिण तक सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व की मांग पर पूछे जाने पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार परिसीमन विधेयक के साथ-साथ संविधान संशोधन भी लाई ताकि महिला आरक्षण कानून लागू हो सके.

मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने ‘गलत तर्क’ पेश किया और 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका क्योंकि सरकार को सदन में दो-तिहाई बहुमत नहीं हासिल नहीं हो सका.