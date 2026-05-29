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Dमहिला आरक्षण के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा: कानून मंत्री मेघवाल

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश नारी शक्ति वंदन का ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता.

Union Minister Arjun Ram Meghwal
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (PTI)
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By PTI

Published : May 29, 2026 at 5:41 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला कानून “ज्यादा समय तक प्रतीक्षा नहीं करेगा” और संकेत दिया कि यह 2029 के संसदीय चुनावों से पहले लागू हो जाएगा.

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मेघवाल ने गुरुवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक विशेष साक्षात्कार में यह भी कहा कि अगले लोकसभा चुनावों से पहले कई चीजें होंगी. उन्होंने कहा,‘‘इसलिए, हम ‘नारी शक्ति वंदन’ को ज्यादा इंतजार नहीं करने देंगे. देश भी ‘नारी शक्ति वंदन’ (महिला आरक्षण कानून) के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता.’’

अप्रैल में लोकसभा में 2023 के महिला आरक्षण कानून से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के विफल होने के बाद मेघवाल से सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा गया था. संविधान संशोधन विधेयक में 2029 में होने वाले अगले संसदीय चुनावों से पहले लोकसभा में सीट की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रावधान था.

मेघवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि 2023 का कानून 16 अप्रैल को लागू किया गया था क्योंकि यह आवश्यक था, क्योंकि किसी भी अधिनियम में संशोधन उसके लागू होने के बाद ही किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कानून ही लागू नहीं होगा, तो आप किसमें संशोधन करेंगे?’’ परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा में उत्तर से दक्षिण तक सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व की मांग पर पूछे जाने पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार परिसीमन विधेयक के साथ-साथ संविधान संशोधन भी लाई ताकि महिला आरक्षण कानून लागू हो सके.

मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने ‘गलत तर्क’ पेश किया और 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका क्योंकि सरकार को सदन में दो-तिहाई बहुमत नहीं हासिल नहीं हो सका.

मेघवाल ने कहा कि सरकार ने विपक्ष को यह समझाने की कोशिश की कि 2026 में परिसीमन संभव नहीं है और महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद परिसीमन अनिवार्य है.

संसद का विस्तारित सत्र 17 अप्रैल को आयोजित किया गया, लेकिन इस दौरान विधानसभाओं में 2029 से महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा की सीट संख्या बढ़ाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका.

इस विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया. इस विधेयक को पारित कराने के लिए कुल 528 सदस्यों में दो-तिहाई के तौर पर 352 सदस्यों के मतों की आवश्यकता थी.

इस विधेयक के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीट की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जानी थी.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिए सीट संख्या बढ़ाई जानी थी.

विधेयक के खारिज होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि भारत की महिलाएं महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देने के लिए उन्हें ‘कड़ी सजा’ देंगी. मोदी ने महिलाओं से माफी मांगते हुए कहा था कि सरकार भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन वह उन्हें सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ेगी.

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