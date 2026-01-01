ETV Bharat / bharat

महिला हॉकी इंडिया लीग: एसजी पाइपर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा को 1-0 से हराया, लगातार दूसरी जीत

रांची: महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) में एसजी पाइपर्स ने अपने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को कड़े मुकाबले में 1-0 से मात दी. इस मुकाबले में पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर द्वारा किया गया शुरुआती गोल निर्णायक साबित हुआ. इस जीत के साथ एसजी पाइपर्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान बनाए रखा.

गोल दागने की कोशिश करतीं खिलाड़ी (ETV BHARAT)

अंत तक एसजी पाइपर्स ने बढ़त बनाए रखी

मैच की शुरुआत से ही एसजी पाइपर्स ने संतुलित और अनुशासित खेल दिखाया. चौथे मिनट में कप्तान नवनीत कौर ने व्यक्तिगत कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को बढ़त दिलाई. उन्होंने अपने ही हाफ में एक पास को इंटरसेप्ट किया, तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए दो डिफेंडरों को छकाया और सर्कल के पास से सटीक शॉट लगाकर गोल दागा. गोल खाने के बाद जेएसडब्ल्यू सूरमा ने वापसी की कोशिशें तेज कीं, लेकिन एसजी पाइपर्स की मजबूत डिफेंस लाइन ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

पहले क्वार्टर के अंत तक पाइपर्स ने 1-0 की बढ़त बनाए रखी. दूसरे क्वार्टर में सूरमा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा सके. इसके बाद पाइपर्स ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए खेल की रफ्तार को अपने पक्ष में रखा. सूरमा को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन खराब ट्रैप के कारण बराबरी का मौका गंवाना पड़ा. हाफ टाइम तक स्कोर 1-0 ही रहा.