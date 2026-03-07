Women's Day Special: "खुद को कमजोर समझना बंद करें" जानिए कैसे रेखा मोदी तैयार कर रही हैं हजारों सशक्त महिलाएं
वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मोदीनगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में रेखा मोदी का जन्म हुआ.
Published : March 7, 2026 at 3:47 PM IST
By- DHANANJAY VERMA
नई दिल्ली: महिला सशक्तिकरण की चर्चा जब भी होती है तो कुछ नाम अपने काम की वजह से मिसाल बन जाते हैं. ऐसा ही एक नाम है रेखा मोदी. एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों महिलाओं व बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया.
वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मोदीनगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में रेखा मोदी का जन्म हुआ. उनके पिता के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम मोदी नगर है. बचपन से ही रेखा अलग सोच रखती थीं. भले ही उनका परिवार समृद्ध था, लेकिन उनकी शिक्षा उसी स्कूल में हुई, जहां पर फैक्ट्री के मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे. यही वह शुरुआती अनुभव था, जिसने उन्हें समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं से करीब से परिचित कराया.
मां से मिला सशक्तिकरण का पहला पाठ
ईटीवी भारत से बातचीत में रेखा मोदी बताती हैं कि उनका भी परिवार परंपरागत पुत्र प्रधान था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें आत्मनिर्भर व मजबूत बनने की प्रेरणा दी. 11 भाई-बहनों वाले परिवार में उन्होंने हर बच्चे को पढ़ाया और यही संस्कार रेखा के व्यक्तित्व की नींव बनें. रेखा कहती हैं कि अगर मां सशक्त हो जाए तो पूरा परिवार अपने-आप सशक्त हो जाता है. यही सोच आगे चलकर उनके काम का मूल आधार बनीं.
कोलकाता से शुरू हुई सामाजिक यात्रा
शादी के बाद जब रेखा मोदी कोलकाता पहुंचीं तो वहां गरीबी व बेसहारा बच्चों की हालत देखकर वे विचलित हुईं. वर्ष 1984 में उन्होंने “दिव्य छाया ट्रस्ट” की स्थापना की, जिसने अनाथ व जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा के लिए काम शुरू किया. आज ये संस्था हजारों लोगों की मदद कर चुकी है. इसके बाद रेखा मोदी ने “स्त्री शक्ति – द पैरेलल फोर्स” की स्थापना की. इस नाम का विचार उन्हें विनोबा भावे के “स्त्री शक्ति” शब्द से मिला. उनका मानना है कि महिलाएं पुरुषों की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि समानांतर शक्ति हैं जो समाज को संतुलित बनाती हैं.
महिलाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने का मिशन
रेखा मोदी ने महिलाओं को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार करने की पहल भी की. वर्ष 2020 में शुरू किया गया “She Leads” कार्यक्रम महिलाओं को राजनीति व सामाजिक नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करता है. इस प्रशिक्षण में महिलाओं को छह प्रमुख बातें सिखाई जाती हैं. जिसमें अपने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान, सामाजिक छवि निर्माण, अनुभवी मेंटर से मार्गदर्शन, मीडिया का प्रभावी उपयोग, संसाधन जुटाने की क्षमता और लोगों से संवाद के बारे में बताया जाता है. इससे महिलाएं एक अलग पहचान बनाती हैं.
रेखा मोदी ने बताया कि उनका काम सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब व नॉर्थ-ईस्ट तक महिलाओं के साथ काम किया. उनका अनुभव है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की समस्याएं अलग हैं. कहीं आर्थिक निर्भरता, कहीं हिंसा, तो कहीं सामाजिक प्रतिबंध.
महिलाओं को सम्मान दिलाने की पहल
वर्ष 1998 में रेखा मोदी ने अपनी मां की स्मृति में दयावती मोदी स्त्री शक्ति सम्मान की शुरुआत की. उस समय महिलाओं के लिए सम्मान बहुत कम थे. आज देशभर में हजारों महिला सम्मान दिए जाते हैं और इसे वे अपनी संस्था की एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं. रेखा मोदी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है. उन्होंने शोध कर ये स्थापित करने का प्रयास किया कि महाकवि कालिदास के कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना विद्योत्तमा ने की थी. इस शोध काप्राक्कथन डॉ. किरण सिंह ने लिखा.
विकसित भारत में महिलाओं का भविष्य
रेखा मोदी का मानना है कि अगर राजनीति व नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो 2047 तक भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत होगी. वह याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में ने महिलाओं को सक्रिय भूमिका दी थी, लेकिन बाद में राजनीति से उनका दूर होना एक बड़ी चुनौती बन गया है. वूमेंस डे पर महिलाओं को संदेश देते हुए रेखा मोदी कहा कि महिलाएं खुद को कमजोर समझना बंद करें, हिम्मत रखें, आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर समाज बनाएं. इसके लिए उन्होंने ये पंक्तियां कहीं “हे भगवान! मुझे हौसला दे दे, और फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे दे.
गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता, प्रकाशक, कला संरक्षक, महिला अधिकारों की आवाज व सांस्कृतिक शोधकर्ता रेखा मोदी की यात्रा बताती हैं कि सशक्तिकरण सिर्फ अधिकार पाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने की क्षमता का नाम है. आज वुमेन्स डे पर उनकी कहानी इस बात की प्रेरणा देती है कि जब एक महिला उठती है, तो उसके साथ पूरा समाज उठ खड़ा होता है.
