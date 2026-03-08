ETV Bharat / bharat

आदिवासी गांव से उठकर उत्तर रेलवे की पहली महिला लोको पायलट बनीं लक्ष्मी लाकड़ा, जानिए कैसी रही 21 साल की प्रेरक यात्रा

डिप्लोमा के बाद लक्ष्मी को पता चला कि रेलवे में लोको पायलट की नौकरी भी की जा सकती है. जब उन्होंने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो कई लोगों ने कहा कि यह पुरुषों का काम है और महिलाएं यह नहीं कर सकती हैं. लेकिन लक्ष्मी के लिए यही चुनौती प्रेरणा बन गई. उन्होंने ठान लिया कि अगर पुरुष यह काम कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं.

लक्ष्मी बताती हैं कि जब वे छोटी थीं तो अपनी नानी के घर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करती थीं. उस समय रांची और लोहरदगा के बीच स्टीम इंजन वाली ट्रेनें चलती थीं. ट्रेन और इंजन को देखकर उनके मन में एक कौतूहल पैदा होता था. बाद में जब स्टीम इंजन की जगह डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आने लगे तो उनके मन में यह जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर ट्रेन के इंजन के अंदर क्या होता है और ट्रेन कैसे चलती है? इसी जिज्ञासा ने उन्हें तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित किया. उन्होंने सामान्य पढ़ाई की बजाय डिप्लोमा करने का फैसला किया.

लक्ष्मी बताती हैं कि बचपन में गांव के छोटे से स्कूल से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और दसवीं तक की शिक्षा वहीं से पूरी की. पढ़ाई के साथ-साथ घर के काम और गाय के चारे की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती थी. लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके माता-पिता ने कभी बेटा-बेटी में फर्क नहीं किया. सभी बच्चों को बराबर अवसर दिए. लक्ष्मी को बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना था.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनकी कहानी उन हजारों बेटियों को प्रेरित करती है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस करती हैं. लक्ष्मी लकड़ा का जन्म झारखंड के लोहरदगा जिले के एक छोटे से गांव डेरा टोली में हुआ. उनका परिवार साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से आता है. उनके पिता फागू लकड़ा मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार में दो भाई और दो बहनें थीं और लक्ष्मी तीसरे नंबर पर थीं. घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके पिता की सोच बड़ी थी. वे अक्सर कहा करते थे कि हम एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे.

नई दिल्ली: परंपरागत रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र माने जाने वाले भारतीय रेलवे में आज महिलाएं भी नई पहचान बना रही हैं. इसी बदलाव की एक मजबूत मिसाल हैं उत्तर रेलवे की पहली महिला लोको पायलट (ट्रेन चालक) लक्ष्मी लकड़ा. झारखंड के एक छोटे से आदिवासी गांव से निकलकर रेलवे के इंजन तक पहुंचने की उनकी यात्रा संघर्ष, साहस व आत्मविश्वास की अनोखी कहानी है.

2005 में बनीं असिस्टेंट लोको पायलट

लक्ष्मी लकड़ा ने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की परीक्षा दी और वर्ष 2005 में उनका चयन हो गया. उनका चयन RRB चंडीगढ़ के माध्यम से हुआ और वे असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में उत्तर रेलवे में नियुक्त हुईं. जब उन्होंने नौकरी जॉइन की तो उन्हें पता चला कि वे उत्तर रेलवे की पहली महिला असिस्टेंट लोको पायलट हैं. हालांकि, शुरुआत का समय आसान नहीं था. उस समय रेलवे में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थीं. लक्ष्मी बताती हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार कार्यालय में ही समय बिताना पड़ा, क्योंकि रनिंग रूम में महिलाओं के लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी. धीरे-धीरे समय बदला और रेलवे प्रशासन ने महिलाओं की जरूरतों को समझते हुए सुविधाओं में सुधार करना शुरू किया.

लोको पायलट (ट्रेन चालक) लक्ष्मी लकड़ा की कार्य के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

2011 में मालगाड़ी चलाने की जिम्मेदारी

''आज की तुलना में 2005 का समय बहुत अलग था. तब इंजनों में एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी, लेकिन आज कई इंजनों में एसी की सुविधा उपलब्ध है. कई नए इंजनों में शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे महिला लोको पायलटों को काफी राहत मिलती है.''- लक्ष्मी लकड़ा, महिला लोको पायलट

नौकरी के दौरान लक्ष्मी ने लगातार मेहनत की और अनुभव हासिल किया. वर्ष 2011 में उन्होंने मालगाड़ियों को चलाने की जिम्मेदारी संभाली और वर्ष 2016 में वे यात्री ट्रेनों की लोको पायलट बनीं. रेलवे के विशाल नेटवर्क पर ट्रेन चलाना एक बेहद जिम्मेदारी भरा काम होता है, जिसमें पल-पल सतर्कता व अनुशासन की जरूरत होती है.

2025 में चीफ लोको इंस्पेक्टर बनीं लक्ष्मी

समय के साथ उनकी मेहनत अनुभव को देखते हुए उन्हें वर्ष 2025 में पदोन्नति मिली और वे चीफ लोको इंस्पेक्टर (CLI) बन गईं. अब उनकी जिम्मेदारी केवल ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अन्य लोको पायलटों व असिस्टेंट लोको पायलटों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देती हैं. वे ड्राइवरों को ट्रेन संचालन के नियम, सिग्नल की समझ, गति नियंत्रण व सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर काउंसिलिंग करती हैं. इसके साथ ही वे फुटप्लेट निरीक्षण के लिए खुद भी इंजनों में जाकर ड्राइवरों की कार्यशैली का निरीक्षण करती हैं. उनकी जिम्मेदारी अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है. पहले उनका ड्यूटी रोस्टर मुख्य रूप से दिन में होता था, लेकिन अब चीफ लोको इंस्पेक्टर के रूप में उन्हें दिन व रात दोनों समय निरीक्षण करना पड़ता है. कई बार उन्हें रात में भी इंजनों में जाकर यह देखना पड़ता है कि चालक दल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं.

आदिवासी गांव से उठकर उत्तर रेलवे की पहली महिला लोको पायलट बनीं लक्ष्मी लाकड़ा (ETV Bharat)

सफलता में परिवार का बड़ा योगदान: लक्ष्मी के अनुसार उनकी सफलता में उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है. उनके पति और दो बेटियां हैं. उनकी बड़ी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ रही और छोटी बेटी 8वीं कक्षा में है.

''पहले पति निजी नौकरी करते थे, लेकिन जब मुझे चीफ लोको इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो परिवार की देखभाल के लिए पति ने नौकरी छोड़ दी, ताकि मैं अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकूं. गांव और आसपास के इलाके में मेरी सफलता का बड़ा असर पड़ा. जिस गांव में कभी बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, वहां अब परिवार अपनी बेटियों को भी पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. कई लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि लक्ष्मी दीदी को देखो, उन्होंने क्या कर दिखाया है.''- लक्ष्मी लकड़ा, महिला लोको पायलट

महिलाएं खुद को कभी कमजोर न समझें:

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लक्ष्मी लाकड़ा महिलाओं को एक संदेश भी देती हैं. उनका कहना है कि महिलाएं खुद को कभी कमजोर न समझें. अगर वे किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें और मेहनत करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है. लक्ष्मी की कहानी यह बताती है कि अगर दृढ़ निश्चय, परिवार का सहयोग और मेहनत साथ हो तो किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है. झारखंड के एक छोटे से आदिवासी गांव से निकलकर रेलवे के इंजन तक पहुंचने वाली लक्ष्मी लाकड़ा आज न सिर्फ पटरियों पर ट्रेन चला चुकी हैं, बल्कि वे हजारों बेटियों के सपनों को भी नई दिशा दे रही हैं.

