16 की उम्र में शादी, 12 साल बाद कतर से लौटी, जिद से बनी टीचर.. फरहाना की कहानी सच्ची हिम्मत की मिसाल है!
फरहाना इमाम ने 16 साल की उम्र में शादी के बावजूद 20 साल बाद फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया, सरकारी आर्ट शिक्षिका बनीं. पढ़ें खबर-
Published : March 8, 2026 at 6:08 PM IST
रिपोर्ट- सरताज अहमद
गया: बिहार के गया जिले की रहने वाली फरहाना इमाम ने साबित कर दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती. मात्र 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाने के बावजूद उन्होंने 20 साल बाद फाइन आर्ट्स में शिक्षा हासिल की, सरकारी शिक्षिका बनीं और पेंटिंग में कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड जीते. उनकी यह कहानी साहस, जज्बे और आत्मनिर्भरता की मिसाल है, जो बिहार की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है.
कम उम्र में हुई शादी: 1992 में मैट्रिक पास करने के बाद फरहाना का नामांकन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था. 1994 में 11वीं कक्षा पढ़ते हुए ही माता-पिता ने उनकी शादी कर दी. पति शाहनवाज सऊदी अरब में बड़ी कंपनी में प्रबंधक थे, इसलिए शादी के तुरंत बाद फरहाना वहां चली गईं. लगभग 10-12 साल तक सऊदी में रहीं, जहां उनके तीन बच्चे पैदा हुए. सऊदी में रहते हुए भी उन्होंने पेंटिंग का शौक नहीं छोड़ा.
ससुर की बीमारी से हुई वतन वापसी: 2006 में ससुर की अचानक तबीयत बिगड़ने पर फरहाना को बिहार लौटना पड़ा. गया शहर के व्हाइट हाउस मोहल्ले में बसकर उन्होंने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए निजी स्कूल में दाखिला कराया. एक साल घरेलू जीवन बिताने के बाद 2007 में बचपन का शौक फाइन आर्ट्स फिर उभरा, लेकिन परिवार, पति और समाज के तानों का डर था.
बिना बताए शुरू की ग्रेजुएशन: फरहाना ने पहले बिना घरवालों को बताए फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन पूरी की. जब परिवार को पता चला, तो उन्होंने उनका साथ दिया और फरहाना ने मास्टर डिग्री भी हासिल कर ली. इस दौरान उनके तीन बच्चे भी पढ़ रहे थे, और फरहाना खुद बच्चों की तरह क्लास में बैठकर पढ़ाई करती थी. पढ़ाई में 12 साल का गैप था, लेकिन जुनून ने उन्हें आगे बढ़ाया.
पति को बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर टाला वापसी: 2007 के बाद सऊदी जाने की बात हुई, लेकिन फरहाना ने मना कर दिया क्योंकि पढ़ाई शुरू हो चुकी थी. सीधे शिक्षा की वजह नहीं बता सकीं, इसलिए बच्चों की बेहतर शिक्षा का हवाला देकर पति को कुछ सालों के लिए राजी किया. उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी और घर-परिवार संभालते हुए डिग्री पूरी की.
2016 में मिली सरकारी नौकरी: लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद 2016 में शिक्षक बहाली परीक्षा पास कर फरहाना गया हाई स्कूल (करिमगंज स्थित +2 गया हाई स्कूल) में आर्ट विषय की सरकारी शिक्षिका बनीं. उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी बाधा नहीं आने दी. आज उनका बड़ा बेटा शाह जेब मर्चेंट नेवी में इंजीनियर, बेटी शिवरह इंटीरियर डिजाइनर और छोटा बेटा शाह जर चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) है.
पेंटिंग में महारत, मिले कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड: फरहाना बताती हैं कि उनकी पेंटिंग्स महिलाओं की समस्याओं, कम उम्र की शादी और उम्मीद जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं. उन्हें दिल्ली में ऑनलाइन इंटरनेशनल आर्ट कंटेस्ट 2022 में गोल्डन आर्टिस्ट इंटरनेशनल अवॉर्ड, आर्ट सिंह पंजाब से गोल्ड मेडल, पीट राइट अवॉर्ड, कला बाबू राव पेंटर अवॉर्ड, भारतीय कलाकार संघ अवॉर्ड और महारानी लक्ष्मी बाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
"मैं घर की इकलौती संतान हूं, सऊदी में मेरा दिल नहीं लगता था, मैने बड़ी मुश्किलों से 12 साल वहां गुजारे हैं, पढ़ाई और नौकरी के साथ आज भी मैं अपनी पेंटिंग कला को जीवित रखे हुए हूं."- फरहाना इमाम, सरकारी शिक्षिका
प्रसिद्ध पेंटिंग्स से दिया मजबूत संदेश: उनकी एक मशहूर पेंटिंग कम उम्र की शादी पर है, जिसमें मायूस महिला का चित्र है और संदेश है कि इससे कई ख्वाब अधूरे रह जाते हैं. दूसरी पेंटिंग में बंद दरवाजे में एक छोटा सुराख और आंख दिखाई गई है, जो कहती है कि जिंदगी में थोड़ा सा मौका मिले तो उसे मत छोड़ना. ये पेंटिंग्स सामाजिक जागरूकता फैलाती हैं.
स्कूल में छात्रों पर गहरा प्रभाव: गया हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नदीम कौसर कहते हैं कि फरहाना का पढ़ाने का अंदाज अनोखा है, जिससे बच्चों में छिपी कला बाहर आ रही है. छात्र जैनुल आब्दीन और सानिया परवीन बताते हैं कि फरहाना मैम की वजह से वे पेंटिंग में रुचि ले रहे हैं और अन्य विषयों में भी प्रगति कर रहे हैं. सानिया आईएएस बनना चाहती है, लेकिन पेंटिंग का शौक भी जारी रखेगी.
महिलाओं के लिए प्रेरणा, मां का भी समर्थन: फरहाना कहती हैं, "सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हार न मानें, खुद का सपना पूरा करें और आत्मनिर्भर बनें." उनकी मां हामिदा खातून कहती हैं कि बचपन से पेंटिंग का शौक था, लेकिन कम उम्र में शादी हो गई. बाद में पता चलने पर साथ दिया। फरहाना आज हर घरेलू महिला के लिए आइकन हैं, जो बताती हैं कि मेहनत और जज्बे से कोई भी बंदिश तोड़ी जा सकती है.
