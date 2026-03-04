ETV Bharat / bharat

अचारवाली अंजलि ने खुद के दम पर बनाया ब्रांड, लोगों को दे रहीं रोजगार, पढ़िये सक्सेस स्टोरी

धीरज सजवाण

देहरादून: उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करने वाली कई कहानियां हैं. इन कहानियों में से एक कहानी देहरादून रायपुर ब्लॉक के बड़ासी गांव की महिला अंजलि गुप्ता की भी है. अंजलि गुप्ता ने कुछ सालों पहले घर में अपने स्वादिष्ट अचार बनाने के हुनर को पहचाना. इस हुनर को उन्होंने ब्रांड बनाया. लोगों से मिली तारीफ के चलते उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर 'अविका' होम मेड आचार का एक नया ब्रांड बाजार में उतारा. उनके आर्गेनिक अचार के लोग इतने दीवाने हैं कि दूर-दूर से इसे ऑर्डर करते हैं.

अचार बनाने का शौक बना आजीविका का आधार: ईटीवी भारत से बात करते हुए अंजलि गुप्ता ने बताया कि उन्हें शुरू से ही अचार बनाने का शौक था. उनके परिवार, पड़ोसियों को उनके हाथ का बना अचार काफी पसंद आया. जिसके बाद उन्होंने इसे अपने स्वयं सहायता समूह के जरिए बेचना शुरू किया. शुरू में वह बिना किसी ब्रांड के इसे ऐसे ही बेचते थी. अचार की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए उन्होंने इसे एक ब्रांड बनाने पर काम किया.

अंजलि गुप्ता सक्सेस स्टोरी (Etv Bharat)

अचार बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत उन्होंने आम के अचार से की. शुरू में वह मात्र 15-20 किलो आम सीजन में खरीदती थी. आज निरंतरता और कठिन परिश्रम के चलते हैं वह तकरीबन 200 से 300 किलो आम सीजन में खरीदकर रख लेती हैं. अभी भी उनके पास अचार की डिमांड बढ़ती जा रही है.

2 साल पहले शुरू किया ब्रांड: अंजलि बताती हैं कि शुरुआत भले ही उन्होंने आम की अचार से की थी लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने गाजर, मूली, आंवला, मिर्ची और लहसून से भी अचार बनाया. वह पहले घर में ही शौकिया तौर पर अचार तैयार करती थीं, लेकिन पिछले 2 सालों से वह इसे एक व्यावसायिक तौर पर कर रही हैं. इसे व्यावसायिक तौर पर चलाने के लिए उन्होंने एक शॉप भी रेंट पर ली है. जहां वह खुद ही अकेले रेस्टोरेंट चलाती हैं. अपने इस अचार के ब्रांड को भी डिस्प्ले करती हैं. यहीं से इसे बेचती हैं. उन्होंने बताया अभी इस वक्त उनके पास कई अलग-अलग फ्लेवर हैं, जिसमें लहसुन, हींग, आंवला, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, आम का ड्राई और सामान्य फ्लेवर का अचार उपलब्ध है.

अंजलि गुप्ता का अचार वाला ब्रांड (Etv Bharat)

होम मेड अचार क्यों है खास? अविका होम मेड अचार तैयार करने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्य अंजली गुप्ता बताती हैं कि वह अपने इस अचार के व्यवसाय में सभी घरेलू उत्पाद इस्तेमाल करती हैं. उनका अचार उनके गांव में मिलने वाले सभी आर्गेनिक उत्पादों से मिलकर बनता है. स्थानीय आम के बगीचे से वह आम खरीदती हैं. गांव में ही उपलब्ध होने वाली लहसून और घर की ही मसालों से वह अचार तैयार करती हैं.

सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही अंजलि: इतना ही नहीं अंजलि गुप्ता अचार बेचने के अलावा ख़ुद ही अकेले अपना रेस्टोरेंट भी संचालित करती हैं. इस तरह से वह महिला सशक्तिकरण की एक नायब मिशाल पेश कर रही हैं. उन्होंने अपनी जैसी सभी सशक्त महिलाओं को संघर्ष का संदेश दिया है. उन्होंने बताया काम हर कोई महिला करती है. उत्तराखंड में महिलाएं संघर्ष भी काफी करती हैं, लेकिन इस तरह से कंपनी बनाकर ब्रांड तैयार करना यहां उन्होंने सीखा है. उन्हें कई लोगों ने बहुत सारी चीजें सिखायी हैं. उनसे सीख कर ही वह आगे बढ़ी हैं.

अंजलि गुप्ता (Etv Bharat)

खुद की आजीविका के साथ रोजगार भी सृजन: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अंजलि गुप्ता बताती हैं वह लगातार अपने काम को बढ़ा रही हैं. उनके पास डिमांड अधिक रहती है. जिसकी वजह है कि हर साल उनकी कमाई भी बढ़ रही है. उन्होंने बताया अब काम काफी ज्यादा होने लगा है, जिसके लिए वह महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ती हैं. उनको मेहनताना भी देती हैं. उन्होंने कहा अब इतना ज्यादा काम होने लगा है कि उन्हें किसी को रेगुलर बेसिस पर रखना पड़ेगा. वह कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ कुछ महिलाएं और जुड़ें, उनके इस काम में वह भी रोज़गार पाए, जिससे उनके साथ वे महिलाएं भी आगे बढ़ सके. अंजलि गुप्ता से हमने कुछ सवाल भी किए. जैसे उन्हें इस काम के लिए किसने प्रेरित किया, ब्रांड बनाने में कितना वक्त लगा, महिलाओं के लिए महिला दिवस पर संदेश आदि सवालों का अंजलि ने काफी परिपक्वता से जवाब दिया.

प्रश्न- पहले आप सिर्फ घर के लिए अचार बनाती थीं, कैसे ख्याल आया कि इसे बड़े स्तर पर करना चाहिए. किसी ने प्रेरित किया या खुद ही सोचा.