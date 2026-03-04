ETV Bharat / bharat

अचारवाली अंजलि ने खुद के दम पर बनाया ब्रांड, लोगों को दे रहीं रोजगार, पढ़िये सक्सेस स्टोरी

महिला दिवस पर ईटीवी भारत हुनरमंद महिलाओं की कहानी पाठकों के सामने ला रहा है. इसी कड़ी में आज पढ़ें अंजलि गुप्ता की कहानी.

अंजलि गुप्ता सक्सेस स्टोरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 4, 2026 at 9:45 AM IST

8 Min Read
धीरज सजवाण

देहरादून: उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करने वाली कई कहानियां हैं. इन कहानियों में से एक कहानी देहरादून रायपुर ब्लॉक के बड़ासी गांव की महिला अंजलि गुप्ता की भी है. अंजलि गुप्ता ने कुछ सालों पहले घर में अपने स्वादिष्ट अचार बनाने के हुनर को पहचाना. इस हुनर को उन्होंने ब्रांड बनाया. लोगों से मिली तारीफ के चलते उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर 'अविका' होम मेड आचार का एक नया ब्रांड बाजार में उतारा. उनके आर्गेनिक अचार के लोग इतने दीवाने हैं कि दूर-दूर से इसे ऑर्डर करते हैं.

अचार बनाने का शौक बना आजीविका का आधार: ईटीवी भारत से बात करते हुए अंजलि गुप्ता ने बताया कि उन्हें शुरू से ही अचार बनाने का शौक था. उनके परिवार, पड़ोसियों को उनके हाथ का बना अचार काफी पसंद आया. जिसके बाद उन्होंने इसे अपने स्वयं सहायता समूह के जरिए बेचना शुरू किया. शुरू में वह बिना किसी ब्रांड के इसे ऐसे ही बेचते थी. अचार की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए उन्होंने इसे एक ब्रांड बनाने पर काम किया.

अंजलि गुप्ता सक्सेस स्टोरी (Etv Bharat)

अचार बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत उन्होंने आम के अचार से की. शुरू में वह मात्र 15-20 किलो आम सीजन में खरीदती थी. आज निरंतरता और कठिन परिश्रम के चलते हैं वह तकरीबन 200 से 300 किलो आम सीजन में खरीदकर रख लेती हैं. अभी भी उनके पास अचार की डिमांड बढ़ती जा रही है.

2 साल पहले शुरू किया ब्रांड: अंजलि बताती हैं कि शुरुआत भले ही उन्होंने आम की अचार से की थी लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने गाजर, मूली, आंवला, मिर्ची और लहसून से भी अचार बनाया. वह पहले घर में ही शौकिया तौर पर अचार तैयार करती थीं, लेकिन पिछले 2 सालों से वह इसे एक व्यावसायिक तौर पर कर रही हैं. इसे व्यावसायिक तौर पर चलाने के लिए उन्होंने एक शॉप भी रेंट पर ली है. जहां वह खुद ही अकेले रेस्टोरेंट चलाती हैं. अपने इस अचार के ब्रांड को भी डिस्प्ले करती हैं. यहीं से इसे बेचती हैं. उन्होंने बताया अभी इस वक्त उनके पास कई अलग-अलग फ्लेवर हैं, जिसमें लहसुन, हींग, आंवला, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, आम का ड्राई और सामान्य फ्लेवर का अचार उपलब्ध है.

अंजलि गुप्ता का अचार वाला ब्रांड (Etv Bharat)

होम मेड अचार क्यों है खास? अविका होम मेड अचार तैयार करने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्य अंजली गुप्ता बताती हैं कि वह अपने इस अचार के व्यवसाय में सभी घरेलू उत्पाद इस्तेमाल करती हैं. उनका अचार उनके गांव में मिलने वाले सभी आर्गेनिक उत्पादों से मिलकर बनता है. स्थानीय आम के बगीचे से वह आम खरीदती हैं. गांव में ही उपलब्ध होने वाली लहसून और घर की ही मसालों से वह अचार तैयार करती हैं.

सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही अंजलि: इतना ही नहीं अंजलि गुप्ता अचार बेचने के अलावा ख़ुद ही अकेले अपना रेस्टोरेंट भी संचालित करती हैं. इस तरह से वह महिला सशक्तिकरण की एक नायब मिशाल पेश कर रही हैं. उन्होंने अपनी जैसी सभी सशक्त महिलाओं को संघर्ष का संदेश दिया है. उन्होंने बताया काम हर कोई महिला करती है. उत्तराखंड में महिलाएं संघर्ष भी काफी करती हैं, लेकिन इस तरह से कंपनी बनाकर ब्रांड तैयार करना यहां उन्होंने सीखा है. उन्हें कई लोगों ने बहुत सारी चीजें सिखायी हैं. उनसे सीख कर ही वह आगे बढ़ी हैं.

अंजलि गुप्ता (Etv Bharat)

खुद की आजीविका के साथ रोजगार भी सृजन: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अंजलि गुप्ता बताती हैं वह लगातार अपने काम को बढ़ा रही हैं. उनके पास डिमांड अधिक रहती है. जिसकी वजह है कि हर साल उनकी कमाई भी बढ़ रही है. उन्होंने बताया अब काम काफी ज्यादा होने लगा है, जिसके लिए वह महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ती हैं. उनको मेहनताना भी देती हैं. उन्होंने कहा अब इतना ज्यादा काम होने लगा है कि उन्हें किसी को रेगुलर बेसिस पर रखना पड़ेगा. वह कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ कुछ महिलाएं और जुड़ें, उनके इस काम में वह भी रोज़गार पाए, जिससे उनके साथ वे महिलाएं भी आगे बढ़ सके. अंजलि गुप्ता से हमने कुछ सवाल भी किए. जैसे उन्हें इस काम के लिए किसने प्रेरित किया, ब्रांड बनाने में कितना वक्त लगा, महिलाओं के लिए महिला दिवस पर संदेश आदि सवालों का अंजलि ने काफी परिपक्वता से जवाब दिया.

प्रश्न- पहले आप सिर्फ घर के लिए अचार बनाती थीं, कैसे ख्याल आया कि इसे बड़े स्तर पर करना चाहिए. किसी ने प्रेरित किया या खुद ही सोचा.

उत्तर- जी हां मैंने बचपन से अपनी दादी-नानी को अचार डालते हुए देखा है. उनके बनाए अचार का स्वाद बहुत लोगों को पसंद आता था. इसलिए हम लोगों ने अचार का काम शुरू करने की सोची.

अंजलि गुप्ता अविका ब्रांड (Etv Bharat)

प्रश्न- व्यावसायिक तौर पर काम करने के बाद कितना वक्त लगा अपना ब्रांड बनाने में... ताकि लोग ब्रांड देख खरीद सकें.

उत्तर- हमें इस काम को करने में काफी समय लगा. बहुत मेहनत की, तब लोगों से राय ले लेकर हमने इस ब्रांड को बनाने की सोची. आज यह ब्रांड लोगों के मुंह पर है.

प्रश्न- आप शॉप, अचार मेकिंग सब खुद ही मैनेज कर रही हैं या कोई मदद मिलती है.

उत्तर- इस काम के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है. काफी मेहनत लगती है. जैसे-जैसे अचार का ऑर्डर मिलता है या जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत पड़ने लगती है. जैसे की सीजन पर अचार की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसी के आधार पर परिवार वाले व घर के सदस्यों से ही कार्य को पूरा किया जाता है. अतिरिक्त महिलाओं की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम पैसे देकर कार्य कराते हैं.

रेस्टोरेंट्स से अचार की ब्रांडिंग (Etv Bharat)

प्रश्न- आप एक वर्किंग महिला हैं. घर में कौन-कौन हैं और घर-बिजनेस कैसे मैनेज करती हैं. क्या उनकी मदद मिली इस कार्य में.

उत्तर- हमारे घर में कुल 5 सदस्य हैं. घर का कार्य करके मैं अपने व्यवसाय पर जाती हूं और दोनों चीजों को बखूबी निभाती हूं.

प्रश्न- आपसे प्रेरणा लेकर कोई महिला अपना कार्य शुरू करना चाहे, तो उनके लिए क्या सुझाव देंगी. कैसे शुरुआत करें, कहां से मदद लें. आपने कहां से मदद ली है.

उत्तर- मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि वह कोई भी कार्य शुरू करें, तो जिस कार्य में वह निपुण हों, वही कार्य करने की सोचें. मुझे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का सहयोग मिला. फिर मैं उससे जुड़ी तो मुझे उससे काफी मदद मिली. मैंने उसे सीरियसली लिया और आगे अपने काम को बढ़ाने के लिए मुझे काफी हेल्प मिली.

प्रश्न- जब बिजनेस शुरू करते हैं तो एक तय धनराशि खर्च का अनुमान होता है. कितने वक्त में प्रॉफिट मिल सकता है ऐसे बिजनेस में ताकि घर खर्च में मदद हो सके.

उत्तर- जैसे कि हमें पैसों के लिए बहुत तंगी थी, तो हमने बहुत ही कम बजट से अपना व्यापार शुरू किया. धीरे-धीरे इसको हमने बढ़ाया. आज हमें इसमें 5 से 10 परसेंट तक का मुनाफा हो जाता है. हम ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें लेते हैं, उसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है.

प्रश्न- महिला दिवस पर अपने जैसी हार्ड वर्किंग महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी.

उत्तर- कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. कोई भी मेहनत से किया काम कभी असफल नहीं होता. मैं तो अपनी सभी बहन, महिलाओं से कहना चाहूंगी कि घर से निकलें और थोड़ा आगे बढ़ें. अगर आप अपने सपनों का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, तो खुद पर विश्वास रखिए. छोटे काम से शुरुआत कीजिए. सीखते रहिए और असफलताओं को सफलता की सीधी बनाएं. आपकी सोच आपकी बड़ी पूंजी है. आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है. आपका संघर्ष आपकी सबसे बड़ी पहचान है.

