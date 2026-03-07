Women's Day: एयर ट्रैफिक कंट्रोल की फील्ड में करियर बना रहीं महिलाएं, साझा किया अनुभव
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में महिलाओं की संख्या बढ़ी है. अब ज्यादा महिलाएं भारत के व्यस्त आसमान को आत्मविश्वास के साथ मैनेज कर रही हैं.
Published : March 7, 2026 at 5:01 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विमानन के सबसे अधिक डिमांड और हाई-प्रेशर वाले प्रोफेशन- एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC)- में काम करने वाली महिलाओं पर सबका ध्यान जा रहा है. भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट – दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट – पर महिला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की संख्या हाल ही में बढ़ी है, जो देश में पुरुषों के दबदबे वाली एविएशन इंडस्ट्री में धीरे-धीरे लेकिन बड़े बदलाव को दिखाता है.
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कमर्शियल और प्राइवेट विमानों के सुरक्षित ऑपरेशन बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सभी विमानों को ट्रैफिक नियमों के हिसाब से आने-जाने या उस क्षेत्र से गुजरने का रास्ता दिखाना है. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत महत्वपूर्ण लेकिन मुश्किल काम करते हैं क्योंकि उनके काम का असर यात्रियों के डेस्टिनेशन पर सुरक्षित पहुंचने और उस विमान को चलाने वाले पायलट पर पड़ता है.
इसके अलावा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर बहुत अच्छा काम करने का लगातार दबाव रहता है, क्योंकि उन्हें अक्सर बहुत ज्यादा तनाव में जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं और अगर वे संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के नियमों के हिसाब से अपना काम नहीं करते हैं, तो इससे भारी नुकसान हो सकता है.
इन चुनौतियों के बावजूद, ज्यादा महिलाएं इस पेशे में आ रही हैं. एविएशन डेटा के मुताबिक, भारत में अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं हैं, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर, जो हर दिन 1,200 से अधिक फ्लाइट्स को हैंडल करता है, महिला ऑफिसर रडार कंसोल और कंट्रोल टावर पर तेजी से दिख रही हैं, जो देश के कुछ सबसे बिजी एयर कॉरिडोर को मैनेज कर रही हैं.
टावर से आसमान का प्रबंधन
कई महिला कंट्रोलर्स के लिए एविएशन में सफर जिज्ञासा और पक्के इरादे से शुरू हुआ. दिल्ली टावर में काम करने वाली एक युवा ATC ऑफिसर साक्षी ने कहा कि हमारा काम हर दिन विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया, "हमारी मुख्य भूमिका एयरक्राफ्ट ट्रैफिक को सुरक्षित रूप से मैनेज करना है. जब पायलट पहली बार हमारे संपर्क में आते हैं, तो वे अपने स्टैंड से टैक्सी क्लीयरेंस के लिए अनुरोध करते हैं. प्रोसीजर और यातायात प्रवाह के आधार पर, हम निर्देश देते हैं ताकि एयरक्राफ्ट सुरक्षित रूप से रनवे की ओर बढ़ सकें."
एयरक्राफ्ट के ग्राउंड मूवमेंट को मैनेज करना अक्सर मुश्किल हो सकता है, खासकर व्यस्त समय में जब कई विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहे होते हैं. साक्षी ने कहा, "ट्रैफिक फ्लो को आसान बनाने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं. ज्यादातर समय यह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर काम करता है, लेकिन कभी-कभी हम इस आधार पर विमान को प्राथमिकता देते हैं कि कौन सा विमान होल्डिंग पॉइंट (रनवे से पहले टैक्सीवे) पर पहले पहुंचता है. हमारा उद्देश्य हमेशा सुरक्षा बनाए रखते हुए ट्रैफिक को तेज करना होता है."
इस काम में रोटेशनल शिफ्ट चलती है, जिसमें नाइट ड्यूटी भी शामिल है. उन्होंने कहा, "हां, हम रोटेशनल शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं. यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमने इसे अच्छी तरह से मैनेज करना सीख लिया है."
महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति
वरिष्ठ ATC अधिकारियों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में कंट्रोल टावरों में महिलाओं की मौजूदगी काफी बढ़ गई है. ATC की वरिष्ठ मैनेजर ज्योति ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एविएशन ऑपरेशन की रीढ़ है. उन्होंने कहा, "ATC यह सुनिश्चित करता है कि एयरक्राफ्ट आसानी से चलें और यात्रा सुरक्षित हो. हम सभी फ्लाइट्स को मैनेज करते हैं और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और तालमेल करते हैं."
अपने करियर के बारे में बताते हुए ज्योति ने बताया कि जब वह 2008 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) में शामिल हुईं, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी. उन्होंने कहा, “जब मैंने शुरुआत की थी, तो इस फील्ड में बहुत कम महिलाएं थीं. लेकिन हाल के वर्षों में, खासकर 2022 और 2023 से, महिला कंट्रोलर्स की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. अब हम देखते हैं कि महिला ऑफिसर्स अलग-अलग ATC यूनिट्स में एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करते हुए काम कर रही हैं."
उन्होंने कहा कि कंट्रोलर बनने के लिए पात्रता मानदंड सरल है. उन्होंने कहा, "कोई भी जिसने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ बैचलर डिग्री पूरी की है, या साइंस विषय के साथ इंजीनियरिंग की है, वह ATC परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है."
नौकरी के पीछे कठिन प्रशिक्षण
बाहर से काम भले ही आसान लगे, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत होती है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैनेजर प्रांजलि टोलिया ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेशन का स्तर बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा, "हर दिन हम यहां 1,450 से अधिक विमानों की आवाजाही देखते हैं."
टोलिया ने बताया कि भर्ती के बाद, कंट्रोलर्स को ट्रैफिक संभालने के लिए मान्यता प्राप्त होने से पहले लगभग 180 से 200 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. उन्होंने कहा, "मैंने 2017 में एक ट्रेनी कंट्रोलर के तौर पर जॉइन किया और सारी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2020 में रेटिंग मिली. रेटिंग मिलने के बाद, हमें अकेले विमान की आवाजाही संभालने की इजाजत मिल जाती है."
एक प्लानिंग कंट्रोलर के तौर पर, उनके रोल में एग्जीक्यूटिव कंट्रोलर की सहायता करना शामिल है जो सीधे एयरक्राफ्ट ट्रैफिक को मैनेज करता है. उन्होंने बताया, "मेरा काम संभावित ट्रैफिक टकरावों की पहचान करना और एग्जीक्यूटिव कंट्रोलर को सलाह देना है ताकि एयरक्राफ्ट के बीच दूरी बनी रहे. अगर कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी कॉल भेजता है, तो यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है. हमें ऐसी स्थितियों के लिए बहुत अधिक ट्रेनिंग दी जाती है और हर साल दोबारा ट्रेनिंग मिलती है."
दबाव और आपात स्थितियों से निपटना
इमरजेंसी के दौरान शांत रहने की क्षमता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की खासियत है. ATC में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करुणा ने कहा कि कंट्रोलर्स का मुख्य उद्देश्य हवा और जमीन दोनों जगह टकराव को रोकना है. उन्होंने कहा, "हमारी पहली जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि विमान कभी न टकराएं, चाहे रनवे पर हों या आसमान में. दूसरी जिम्मेदारी है ट्रैफिक का सुचारू और कुशल प्रवाह बनाए रखना."
करुणा ने याद किया कि उन्होंने शुरू में अपनी बहन से इस पेशे के बारे में सीखा था. उन्होंने कहा, "इससे पहले मुझे इस करियर के बारे में कोई आइडिया नहीं था. परीक्षा पास करने के बाद, हम छह महीने की शुरुआती ट्रेनिंग लेते हैं और फिर ट्रैफिक कंट्रोल करने से पहले एयरपोर्ट पर अतिरिक्त ट्रेनिंग लेते हैं."
हालांकि इमरजेंसी टेंशन वाली हो सकती है, लेकिन कंट्रोलर अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं. उन्होंने कहा, "जब हमें कोई इमरजेंसी कॉल आती है, तो हम तुरंत प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे रनवे तैयार करना और फायर सर्विस को अलर्ट करना. यात्री पैनिक हो सकते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें शांत रहने और जल्दी एक्शन लेने में मदद करती है."
काम और परिवार में संतुलन बनाना
दिल्ली ATC में असिस्टेंट जनरल मैनेजर, माल्टू कुमारी, जिन्हें लगभग 16 साल का अनुभव है, ने कहा कि इस प्रोफेशन में लगन और हिम्मत की जरूरत होती है. ATC रोल में कई महिलाओं के लिए, मुश्किल शिफ्ट और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह किया जा सकता है.
उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही अनोखी नौकरी है. यह ऐसी चीज नहीं है जहां आप बस ट्रेनिंग पूरी करके काम करना शुरू कर दें. तैनाती के बाद भी ट्रेनिंग जारी रहती है, और उसके बाद ही आप एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के काबिल बनते हैं."
कुमारी 2009 में इस प्रोफेशन में शामिल हुईं और उन्होंने रडार कंट्रोल और सरफेस मूवमेंट कंट्रोल सहित कई ATC रोल में काम किया है. उन्होंने कहा, "शुरुआत में शिफ्ट की वजह से परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल था. लेकिन समय के साथ आपको रूटीन की आदत हो जाती है. अब यह जिंदगी का एक सहज हिस्सा लगता है."
उन्होंने युवा महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर एविएशन करियर तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित किया. वह कहती हैं, "अगर कोई लड़की इस फील्ड में आना चाहती है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किसी से पीछे है. अगर आपके पास शिक्षा और दृढ़ निश्चय है, तो आप सफल हो सकती हैं. हम पायलटों की आंखें हैं, ATC के मार्गदर्शन के बिना, विमान सुरक्षित रूप से उड़ान नहीं भर सकता."
यह भी पढ़ें- Women's Day: NCW की पहल, 500 जिलों में 'महिला जन सुनवाई, सीधे शिकायतों को दूर करना मकसद