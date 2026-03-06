ETV Bharat / bharat

Women's Day Special: कोटा की धाकड़ बॉक्सर अरुंधति, लड़कों से भिड़कर सीखा दांव-पेंच, जानिए संघर्ष की अनकही दास्तान

पिता की सलाह ने बदला सफर: अरुंधति की खेल यात्रा स्कूल के दिनों में बास्केटबॉल से शुरू हुई. जिला स्तर पर टीम की सदस्य रहीं, लेकिन पिता सुरेश चौधरी का मानना था कि टीम गेम में सफलता के चांस कम होते हैं. उन्होंने बेटी को व्यक्तिगत खेल चुनने की सलाह दी, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग या कुश्ती. अरुंधति ने बॉक्सिंग चुनी, लेकिन कोटा जैसे छोटे शहर में बॉक्सिंग कोच ढूंढना आसान नहीं था. पिता सुरेश चौधरी बताते हैं कि जब अरुंधति छठी कक्षा में थी, तब बॉक्सिंग सीखने का मन बनाया. कोटा में स्पोर्ट्स कल्चर न होने से दुविधा हुई. कई शहरों में कोच तलाशे, आखिरकार वुशु कोच अशोक गौतम से ट्रेनिंग शुरू करवाई. शुरुआत शौक के लिए की, लेकिन 2017 की पहली नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड और बेस्ट बॉक्सर अवॉर्ड ने हमें गंभीर बना दिया.

ईटीवी भारत की टेलीफोनिक बातचीत में अरुंधति ने अपने संघर्षों को बयां किया. वर्तमान में पटियाला के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में कड़ी मेहनत कर रही अरुंधति 13 मार्च से मंगोलिया रवाना हो रही हैं. वहां 13 से 28 मार्च तक कैंप में प्रैक्टिस के बाद 28 मार्च से 11 अप्रैल तक एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नियमित ट्रेनिंग लेने वाली अरुंधति बताती हैं कि बड़े आयोजनों के लिए SAI कैंप में भाग लेना उनकी रूटीन का हिस्सा है.

कोटा: राजस्थान का कोटा शहर, जहां खेल संस्कृति की कमी और सुविधाओं का अभाव आम है, लेकिन इसी शहर से निकली 23 वर्षीय अरुंधति ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मुकाम पर गौरवान्वित किया है. इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति, जो वर्तमान में भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात हैं. उन्होंने 2017 में जूनियर बॉक्सिंग से अपने सफर की शुरुआत की थी, आज वह विश्व की टॉप बॉक्सर्स में शुमार हैं, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं. उनका अंतिम लक्ष्य 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारत को स्वर्ण दिलाना है.

कोच अशोक गौतम ने भी बॉक्सिंग सिखाई, हालांकि वे वुशु विशेषज्ञ थे. बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स की कमी के कारण अरुंधति ने वुशु में कोटा दशहरे मेले की प्रतियोगिता खेली, जहां 'चंबल योद्धा' खिताब जीता, फिर 2017 में वुशु स्टेट और नेशनल में स्वर्ण पदक. उसी साल बॉक्सिंग नेशनल में डेब्यू करते ही गोल्ड, उसके बाद सर्बिया और यूक्रेन में अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक. इसके बाद अरुंधति ने मुड़कर नहीं देखा.

कोटा के छोटे शहर से विश्व मंच: कोटा में बेसिक ट्रेनिंग लेने वाली अरुंधति को चुनौती की कमी महसूस हुई. लड़कियों का साथ न मिलने पर उन्होंने लड़कों के साथ बॉक्सिंग खेली, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा. अरुंधति बताती हैं कि शुरुआत में काफी दिक्कत आई, लेकिन कोटा में अच्छी ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस आया. बड़े सेंटर्स पर सुविधाएं ज्यादा थीं, लेकिन टीम में शामिल होने के बाद मुझे भी बेहतर ट्रेनिंग मिली. पिता सुरेश कहते हैं कि वह SAI सेंटर जाती, लेकिन कोटा लौटने पर डामर या मिट्टी पर प्रैक्टिस करती थी. रिंग न होने से समस्या हुई, लेकिन मेहनत ने SAI को कोटा में बॉक्सिंग सेंटर खुलवाने पर मजबूर कर दिया.

अरुंधति के इंटरनेशनल मेडल (ETV Bharat GFX)

अरुंधति अब भारत की टॉप-5 बॉक्सर्स में शामिल हैं, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन के साथ उनका नाम लिया जाता है. 2023 थाईलैंड ओलंपिक क्वालीफायर में एक बॉक्सर से हार का दर्द है, जिसे पहले 5-0 से हराया था, लेकिन अरुंधति ने हार से सीखा और हाल ही में विश्व कप 2025 में स्वर्ण जीता, जो उनकी वापसी का संकेत है.

परिवार और कोच का साथ: अरुंधति ने बताया कि परिवार का समर्थन उनकी ताकत रहा है. पिता की सलाह, मां का प्यार और कोच अशोक का मार्गदर्शन, इनके बिना यह सफर असंभव था. कोच गौतम कहते हैं कि बॉक्सिंग टूर्नामेंट न आने पर वुशु खिलाया, अब उसका शेड्यूल सख्त है, दिन में तीन बार ट्रेनिंग. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रही है. अरुंधति लड़कियों को प्रेरणा देती हैं कि जिस फील्ड में हों, फोकस और ईमानदारी से मेहनत करें. भारत में अब लड़के-लड़कियों में भेदभाव नहीं, बराबर मौके मिल रहे हैं. पीछे न हटें.

माता-पिता के साथ अरुंधति (ETV Bharat Kota)

ओलंपिक 2028 का सपना: अरुंधति का अल्टिमेट गोल साफ है. 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भागीदारी और स्वर्ण पदक. वे कहती हैं कि देश के लिए कई गोल्ड जीते, लेकिन ओलंपिक अलग है. तैयारी में प्रैक्टिस टाइम बढ़ाया, इंटरनेशनल बॉक्सर्स के मैच स्टडी करतीं हैं. अरुंधित ने कहा कि बॉक्सिंग तकनीक का खेल है, सभी पक्ष मजबूत कर रही हूं, कमियां खुद पहचानती हूं, कोच से डिस्कस कर सुधारती हूं, इंजरी से बचकर अच्छी प्रैक्टिस पर फोकस है. मंगोलिया एशियन चैंपियनशिप उनके ओलंपिक अभियान की पहली सीढ़ी होगी.

कोच के साथ अरुंधति चौधरी (ETV Bharat Kota)

