समाज के तानों से स्वर्ण पदक तक: भरतपुर की पैरा खिलाड़ी सोनिया चौधरी, जो 'मजबूरी' नहीं 'मजबूत' इरादों की मिसाल हैं

देवेंद्र झाझड़िया से मिली सीख: सोनिया की जिंदगी का वह मोड़ आया जब उन्होंने पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का साक्षात्कार पढ़ा. उन पंक्तियों में उन्होंने खुद को देखा. एक ऐसा आईना जो कह रहा था, "शरीर की सीमाएं मन की उड़ान को नहीं बांध सकतीं." भरतपुर के ऐतिहासिक लोहागढ़ स्टेडियम में अभ्यास की शुरुआत हुई, लेकिन यहां भी तानों का सिलसिला थमा नहीं, लेकिन इस बार सोनिया ने जवाब अपनी मेहनत से दिया. हर पसीने की बूंद, हर थकान भरी सांस ने उन्हें मजबूत बनाया.

तानों की चुभन, मां का अटूट संबल: सोनिया का जन्म ही एक संघर्ष था. जन्मजात दिव्यांगता ने उनके बचपन को सामान्यता की चकाचौंध से वंचित कर दिया. गांव के खेलकूद के मैदान पर, जहां अन्य बच्चे हंसी-खुशी दौड़ते-कूदते, सोनिया की कोशिशें अक्सर क्रूर धक्कों और कटु तानों पर ठहर जातीं. "अक्षम हो तुम, यहां क्या करोगी?" ऐसी आवाजें उनके हृदय को चीरती रहीं. कई बार तो लोग उन्हें जानबूझकर गिरा देते, लेकिन हर गिरावट के बाद उठाने वाली शक्ति बनीं उनकी मां वीरमति. पिता का निराशाजनक रवैया भी मां की दृढ़ता के आगे फीका पड़ गया. वीरमति ने न सिर्फ बेटी को भावनात्मक सहारा दिया, बल्कि उसे पढ़ाई के लिए भरतपुर भेजा और दिल में यह भरोसा जगाया, "तेरी पहचान तेरी कमजोरी नहीं, तेरी मेहनत तय करेगी."

भरतपुर जिले के छोटे से गांव उसर में जन्मी सोनिया चौधरी ने न सिर्फ अपनी दिव्यांगता को चुनौती दी, बल्कि समाज की उन संकुचित नजरों को भी चुनौती दी जो उन्हें हमेशा 'अक्षम' की नजरों से देखते थे. जब कंबोडिया के इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ बेस्ट प्लेयर का खिताब हासिल किया, तो वही समाज जो कभी ताने मारता था, अब उनकी उपलब्धियों पर गर्व से सीना तान रहा है. सांतरुक की बहू और जयपुर सचिवालय में क्लर्क सोनिया- एक मां, एक खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि हालात कितने ही कठोर क्यों न हों, अगर संकल्प अडिग हो तो संघर्ष ही स्वर्णिम सफलता की सुनहरी राह बन जाता है.

भरतपुर: कहते हैं कि पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है. महिला दिवस से पहले हम आपको रूबरू करा रहे हैं राजस्थान के भरतपुर की उस बेटी से, जिसने दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी जीत का आधार बनाया. समाज ने जिसे 'बोझ' समझा, उसी बेटी ने दुनिया के खेल मैदानों पर तिरंगा फहराकर यह साबित कर दिया कि एक महिला जब ठान ले, तो तीन महीने की बच्ची को गोद में लेकर भी सात समंदर पार देश के लिए 'गोल्ड' जीत सकती है. आइए जानते हैं पैरा-खिलाड़ी सोनिया चौधरी के उस सफर को, जो हर महिला के लिए साहस का नया अध्याय है.

कोच ने निखारी प्रतिभा: सच्ची सफलता का मार्ग प्रशिक्षण से होकर गुजरता है, और सोनिया के लिए यह मार्ग जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से होकर गुजरा. यहां कोच नरेंद्र तोमर ने उन्हें दो वर्षों तक नि:शुल्क ट्रेनिंग दी. कठिन अभ्यास, अनुशासन की लोहे की सलाखें और आत्मविश्वास का अमृत, इन सबने सोनिया की प्रतिभा को एक चमकते रत्न में बदल दिया. पैरा थ्रो बॉल, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो जैसे खेलों में उनकी पकड़ मजबूत हुई. राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते-पहुंचते सोनिया न सिर्फ खिलाड़ी बनीं, बल्कि एक प्रेरणा-स्तंभ भी.

पति और बेटी के साथ सोनिया चौधरी (ETV Bharat File Photo)

कई प्रतिस्पर्धाओं में जीते मेडल: सोनिया की सफलता की उड़ान 2017 से शुरू हुई, जब राष्ट्रीय स्तर पर शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते. 2018 में रजत की चमक, फिर 2020 से 2022 तक पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक. श्रीलंका और बांग्लादेश की टी-20 प्रतियोगिताओं में जीत ने उनके परचम को अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों पर लहराया. नेपाल में शॉटपुट और डिस्कस थ्रो के स्वर्ण ने साबित किया कि सीमाएं सिर्फ मन में होती हैं, लेकिन दिसंबर 2024 का कंबोडिया इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज उनके करियर का स्वर्णिम शिखर बना. यहां न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेस्ट प्लेयर का सम्मान भी हासिल किया.

बहुमुखी प्रतिभा की धनी: सोनिया चौधरी बहुमुखी प्रतिभा की धनी पैरा खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत एथलेटिक्स से की, जिसमें शॉटपुट और डिस्कस थ्रो उनकी प्रमुख स्पर्धाएं रहीं. राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों इवेंट्स में वे स्वर्ण और रजत पदक जीत चुकी हैं. इसके अलावा वे पैरा थ्रो बॉल में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. साथ ही वे पैरा एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतियोगिताओं में नियमित शामिल होती रही हैं. साथ ही सोनिया क्रिकेट और तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं.

परिवार बना बड़ा सहारा: कोई भी सफलता अकेले नहीं आती; सोनिया की पीछे खड़ा है एक मजबूत परिवार. पति आरव कुंतल ने न सिर्फ भावनात्मक सहारा दिया, बल्कि अभ्यास के दौरान बेटी की पूरी जिम्मेदारी संभाली. ससुर हरि सिंह और सास पार्वती देवी हर कदम पर प्रोत्साहन की दीवार बने रहे. एक खिलाड़ी, मां और जयपुर सचिवालय में क्लर्क, इन तीनों भूमिकाओं को संतुलित करना सोनिया के लिए कोई आसान चुनौती नहीं थी, लेकिन वे इसे जीवन का हिस्सा मानती हैं और कहती हैं कि "परिवार ही वह ताकत है जो थकान को भूलने का जादू करता है."

महिला दिवस पर संदेश: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोनिया का संदेश हर ग्रामीण पृष्ठभूमि की दिव्यांग लड़की के लिए एक मंत्र है, "रास्ता आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं. परिवार का साथ और खुद पर अटूट विश्वास मिले, तो बड़ी से बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी." नारी शक्ति का अर्थ वे आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सपनों के लिए खड़े होने का साहस मानती हैं.

जेन-जी के लिए सीख: नई पीढ़ी जेन-जी को सोनिया सलाह देती हैं कि "तकनीक और जागरूकता तुम्हारी ताकत है, लेकिन धैर्य मत भूलना. सोशल मीडिया चमक दे सकता है, पर असली पहचान मैदान में पसीना बहाने से मिलती है." तीन स्वर्णिम मंत्र: अनुशासन, निरंतरता और सकारात्मक सोच. "संघर्ष से मत भागो, वही तुम्हें हीरा बनाता है."

