Women's Day 2026: कभी क्रेन बेदी तो कभी MADAM SIR, इंदिरा गांधी से भी इन्हें नहीं लगा डर, मिलिए देश की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी से

महिला दिवस 2026 स्पेशल में आज उनकी बात जिनका नरम व्यवहार और अनुशासन अच्छे-अच्छों की बोलती बंद करने की ताकत रखता है. कहते हैं जिसे प्रधानमंत्री की गाड़ी भी ना डरा सकी वो हैं किरण बेदी....देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और सोशल एक्टिविस्ट किरण बेदी का व्यक्तित्व अनुशासन, साहस और सुधार की एक अनूठी मिसाल है. ETV भारत ने उनसे खास बातचीत की..

नई दिल्ली: जब देश की आधी आबादी की चर्चा होती है तो कई प्रेरणादायक हस्तियों के चेहरे आंखों के सामने आने लगते हैं, ऐसी ही एक शख्सियत है जिनके जेल से सड़क तक, कड़क एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा अक्सर होती है. जिनके नाम और काम की मिसाल बड़े-बड़े अफसर दिया करते हैं.

जवाब: किरण बेदी कहती हैं, पुलिस सेवा में जाने की "इंटरनल इंस्पिरेशन" थी. बेदी के मन में शुरू से ही समाज में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा थी. उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अगर उन्हें पुलिस सेवा में काम करने का मौका मिलता है तो वह व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी. उनका लक्ष्य स्पष्ट था और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शुरुआत से ही खुद को तैयार किया. यही स्पष्ट सोच और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरक साबित हुआ.

जवाब: किरण बेदी का कहना है कि उन्होंने 'ग्लास सीलिंग' को बहुत पहले ही तोड़ दिया था. वह बताती है कि 16 साल की उम्र में नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियन बनी. और 21 साल की उम्र में एशियाई टेनिस चैंपियन का खिताब हासिल किया. खेलों ने उन्हें आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने की ताकत दी. बेदी कहती हैं, भारत में अवसर मौजूद हैं, बस सोच बड़ी होनी चाहिए. उन्होंने कभी खुद को किसी से काम नहीं समझा और आत्मविश्वास के साथ ट्रेनिंग के दौरान चुनौतियों का सामना किया.

3. सवाल- तिहाड़ जेल में आपके द्वारा किए गए सुधारों (जैसे विपश्यना और शिक्षा) ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. एक 'सख्त पुलिस अधिकारी' से 'सुधारक' बनने के इस सफर को आप कैसे देखती हैं?



जवाब: बेदी कहती है कि भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले ही उनका उद्देश्य बेहद स्पष्ट था. पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने इस सोच के साथ अपनी जिम्मेदारियां को निभाया. बेदी का मानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना भी जरूरी है. पुलिस सेवा के दौरान जब भी उन्हें ऐसी जिम्मेदारी मिली, जहां सुधार की आवश्यकता थी, उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ बदलाव लाने का प्रयास किया.

4. सवाल - पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की उपस्थिति क्या संवेदनशीलता बढ़ाती है?

जवाब: बेदी मानती हैं कि पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की मौजूदगी संवेदनशीलता को बढ़ाती है. उनके अनुसार, प्रभावी पुलिसिंग केवल मसल पावर पर आधारित नहीं होती बल्कि उसमें भावनात्मक समझ और संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. महिलाओं की भागीदारी से पुलिस व्यवस्था अधिक संतुलित और मानवीय बनती है. इसलिए महिलाओं के बिना पुलिसिंग को पूरी तरह प्रभावित नहीं माना जा सकता.



5. आज के समय में पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

जवाब: किरण बेदी के मुताबिक, पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती 'शिफ्ट सिस्टम' का अभाव है. पुलिस व्यवस्था में शिफ्ट सिस्टम न होने के चलते पुलिसकर्मियों को अक्सर लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है और उनके लिए निश्चित शिफ्ट तय नहीं होती. पुरुष इस व्यवस्था के साथ लंबे समय से काम करते आए हैं क्योंकि कई बार उनके पीछे पारिवारिक सहयोग मौजूद होता है लेकिन महिलाओं के लिए यह स्थिति अधिक कठिन हो जाती है खासकर शादी और मातृत्व के बाद. एक महिला पुलिसकर्मी जब मां बनती है तो उसकी परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी भी निभानी होती है. इसलिए मौजूदा समय में पुलिसिंग में व्यवस्थित शिफ्ट सिस्टम लागू करना बेहद जरूरी है ताकि महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य परिस्थितियों उपलब्ध हो सके.

जवाब: किरण बेदी का मानना है कि पुलिस व्यवस्था में सहानुभूति यानी एंपैथी की अहम भूमिका होती है. पुलिसिंग केवल कानून लागू करने का काम नहीं है बल्कि लोगों की परिस्थितियों और भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है. खासतौर पर किसी अपराध के पीड़ित के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ पेश आना बहुत जरूरी होता है. महिला नेतृत्व में 'इम्पैथी' (सहानुभूति) एक अतिरिक्त शक्ति के रूप में काम करती है.

6. सवाल - पुडुचेरी की उप-राज्यपाल के रूप में आपका कार्यकाल काफी सक्रिय रहा. प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए 'जवाबदेही' और 'पारदर्शिता' सुनिश्चित करने के आपके क्या मंत्र हैं?

जवाब: किरण बेदी का मानना है कि प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि अधिकारी फील्ड से जुड़े रहे. सरकारी अधिकारियों को एक सरल लेकिन सख्त नियम अपनाना चाहिए. दिन की शुरुआत दफ्तर से नहीं बल्कि फील्ड से करनी चाहिए. यह नियम केवल वरिष्ठ अधिकारियों पर ही नहीं बल्कि जूनियर से लेकर सीनियर स्तर तक के सभी अधिकारियों पर लागू होना चाहिए. जब जिम्मेदार अधिकारी खुद मैदान में जाकर समस्याओं को अपनी आंखों से देखते हैं तो समाधान भी तेजी से निकलता है और सिस्टम में सुधार आता है.