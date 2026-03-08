Women's Day 2026: कभी क्रेन बेदी तो कभी MADAM SIR, इंदिरा गांधी से भी इन्हें नहीं लगा डर, मिलिए देश की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी से
जब देश की आधी आबादी की चर्चा होती है तो इनका नाम हर किसी की जुबां पर खुद-ब-खुद आने लगता है.
नई दिल्ली: जब देश की आधी आबादी की चर्चा होती है तो कई प्रेरणादायक हस्तियों के चेहरे आंखों के सामने आने लगते हैं, ऐसी ही एक शख्सियत है जिनके जेल से सड़क तक, कड़क एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा अक्सर होती है. जिनके नाम और काम की मिसाल बड़े-बड़े अफसर दिया करते हैं.
महिला दिवस 2026 स्पेशल में आज उनकी बात जिनका नरम व्यवहार और अनुशासन अच्छे-अच्छों की बोलती बंद करने की ताकत रखता है. कहते हैं जिसे प्रधानमंत्री की गाड़ी भी ना डरा सकी वो हैं किरण बेदी....देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और सोशल एक्टिविस्ट किरण बेदी का व्यक्तित्व अनुशासन, साहस और सुधार की एक अनूठी मिसाल है. ETV भारत ने उनसे खास बातचीत की..
1. सवाल- एक ऐसे दौर में जब पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी, आपने इस कठिन क्षेत्र को क्यों चुना? उस समय आपका सबसे बड़ा 'ड्राइविंग फोर्स' क्या था?
जवाब: किरण बेदी कहती हैं, पुलिस सेवा में जाने की "इंटरनल इंस्पिरेशन" थी. बेदी के मन में शुरू से ही समाज में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा थी. उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अगर उन्हें पुलिस सेवा में काम करने का मौका मिलता है तो वह व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी. उनका लक्ष्य स्पष्ट था और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शुरुआत से ही खुद को तैयार किया. यही स्पष्ट सोच और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरक साबित हुआ.
जवाब: किरण बेदी का कहना है कि उन्होंने 'ग्लास सीलिंग' को बहुत पहले ही तोड़ दिया था. वह बताती है कि 16 साल की उम्र में नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियन बनी. और 21 साल की उम्र में एशियाई टेनिस चैंपियन का खिताब हासिल किया. खेलों ने उन्हें आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने की ताकत दी. बेदी कहती हैं, भारत में अवसर मौजूद हैं, बस सोच बड़ी होनी चाहिए. उन्होंने कभी खुद को किसी से काम नहीं समझा और आत्मविश्वास के साथ ट्रेनिंग के दौरान चुनौतियों का सामना किया.
3. सवाल- तिहाड़ जेल में आपके द्वारा किए गए सुधारों (जैसे विपश्यना और शिक्षा) ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. एक 'सख्त पुलिस अधिकारी' से 'सुधारक' बनने के इस सफर को आप कैसे देखती हैं?
जवाब: बेदी कहती है कि भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले ही उनका उद्देश्य बेहद स्पष्ट था. पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने इस सोच के साथ अपनी जिम्मेदारियां को निभाया. बेदी का मानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना भी जरूरी है. पुलिस सेवा के दौरान जब भी उन्हें ऐसी जिम्मेदारी मिली, जहां सुधार की आवश्यकता थी, उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ बदलाव लाने का प्रयास किया.
4. सवाल - पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की उपस्थिति क्या संवेदनशीलता बढ़ाती है?
जवाब: बेदी मानती हैं कि पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की मौजूदगी संवेदनशीलता को बढ़ाती है. उनके अनुसार, प्रभावी पुलिसिंग केवल मसल पावर पर आधारित नहीं होती बल्कि उसमें भावनात्मक समझ और संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. महिलाओं की भागीदारी से पुलिस व्यवस्था अधिक संतुलित और मानवीय बनती है. इसलिए महिलाओं के बिना पुलिसिंग को पूरी तरह प्रभावित नहीं माना जा सकता.
5. आज के समय में पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
जवाब: किरण बेदी के मुताबिक, पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती 'शिफ्ट सिस्टम' का अभाव है. पुलिस व्यवस्था में शिफ्ट सिस्टम न होने के चलते पुलिसकर्मियों को अक्सर लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है और उनके लिए निश्चित शिफ्ट तय नहीं होती. पुरुष इस व्यवस्था के साथ लंबे समय से काम करते आए हैं क्योंकि कई बार उनके पीछे पारिवारिक सहयोग मौजूद होता है लेकिन महिलाओं के लिए यह स्थिति अधिक कठिन हो जाती है खासकर शादी और मातृत्व के बाद. एक महिला पुलिसकर्मी जब मां बनती है तो उसकी परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी भी निभानी होती है. इसलिए मौजूदा समय में पुलिसिंग में व्यवस्थित शिफ्ट सिस्टम लागू करना बेहद जरूरी है ताकि महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य परिस्थितियों उपलब्ध हो सके.
7. सवाल: राजनीति और प्रशासन के बीच तालमेल बिठाना अक्सर मुश्किल होता है. एक महिला प्रशासक के तौर पर आपने इस जटिलता को कैसे संभाला?
जवाब: बेदी कहती हैं, हमेशा अपने काम को ईमानदारी और न्याय की भावना के साथ पूरा किया. प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियों भी सामने आई जब राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन के बीच मतभेद या टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई लेकिन अगर काम पारदर्शिता और सही नियत से किया जाए तो अंत में सच और ईमानदारी की ही जीत होती है. हमेशा नियमों और सिद्धांतों के आधार पर फैसले लिए. जब निर्णय निष्पक्षता और ईमानदारी से लिए जाते हैं तो कानून और न्यायिक व्यवस्था भी उसी का समर्थन करती है. प्रशासन चलाने का मूल मंत्र हमेशा साफ नियत, ईमानदारी और पारदर्शिता रहा है.
8. सवाल - हम 'महिला दिवस' मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि साल के 365 दिन महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं? बदलाव की असली जरूरत कहां है कानूनों में या मानसिकता में?
जवाब: किरण बेदी का कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की ओर से कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं. हालांकि, असल चुनौती इन योजनाओं के क्रियान्वयन की है. यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि सरकार की योजनाएं और नीतियां आखिरी व्यक्ति ताकि यानी की लास्ट माइल तक पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में महिलाओं तक पहुंच रहा है या नहीं. उनका मानना है कि जितनी अधिक महिलाओं को उपलब्ध अवसरों और योजनाओं के बारे में जानकारी होगी उतना ही बेहतर तरीके से वह उसका लाभ उठा सकेंगे और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी.
10. सवाल - आज की युवा लड़कियां जो सिविल सेवाओं या नेतृत्व की भूमिकाओं में आना चाहती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
जवाब: किरण बेदी का कहना है आज पहले के मुकाबले अधिक अवसर मौजूद हैं. इसलिए सबसे जरूरी है कि वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखा जाए और उसी दिशा में पूरी लगन और डिसिप्लिन के साथ मेहनत की जाए. सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी नेतृत्व से संबंधित भूमिका में आने के लिए आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और निरंतर सीखने की इच्छा बेहद जरूरी होती है. खुद पर भरोसा रखें और चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें अवसर के रूप में देखें और अपने भीतर नेतृत्व की क्षमता को विकसित करें.
11. सवाल- आपका जीवन अनुशासन का पर्याय रहा है, क्या आप मानती हैं कि 'अनुशासन' ही वह कुंजी है जो एक महिला को हर बाधा पार करने की शक्ति देती है?
किरण बेदी का मानना है कि अनुशासन के बिना जीवन अधूरा है. अनुशासन का मतलब है समय का सही और सार्थक उपयोग करना. जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन अपनाते हैं वह अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है. अनुशासन व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखना है और उसे अपने उद्देश्य से भटकने नहीं देता है. जो लोग अनुशासित ढंग से जीवन को चलते हैं वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं.
12. सवाल- आप एक टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं. खेल ने आपके व्यक्तित्व और हार-जीत को देखने के नजरिए को कैसे प्रभावित किया?
जवाब: किरण बेदी कहती हैं कि खेल ने उनके जीवन और व्यक्तित्व को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. खेल न केवल प्रतिस्पर्धा बल्कि जीत और हार को स्वीकार करना भी सिखाया. शिक्षा के साथ-साथ खेलों में हिस्सा लेना हर युवा के लिए जरूरी है क्योंकि खेल हमें सिखाते हैं की मेहनत, संयम और रणनीति के साथ चुनौतियों को सामना कैसे करना चाहिए.
13. सवाल - आज के डिजिटल युग में, जहां सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और आलोचना आम है, India vision foundation डिजिटल लिटरेसी को लेकर महिलाओं को कैसे जागरूक कर रही है ?
जवाब: किरण बेदी कहती है कि इंडिया विजन फाऊंडेशन हजारों महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी के बारे में जागरूक कर रही है ताकि महिलाएं सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना और ट्रोलिंग से बच सके. खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कैंपेन चलाए जाते हैं. जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाती है तो वहीं दूसरी तरफ कैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के दौरान खुद को सुरक्षित रखना है इस बारे में भी विस्तृत रूप से बताया जाता है.
14. सवाल - अगले 10 वर्षों में आप भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को कहां देखना चाहती हैं?
किरण बेदी कहती है कि अगले 10 वर्षों में भारतीय समाज में महिलाओं को अधिक सशक्त आत्मनिर्भर और सामान अफसर वाले समाज का हिस्सा बनते हुए देखना चाहती हैं उनका मानना है कि महिलाओं को सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि शिक्षा रोजगार और नेतृत्व में बराबरी के अवसर उपलब्ध होने चाहिए.
15. सवाल - अगर आपको अपने जीवन की यात्रा को एक वाक्य में समेटना हो, तो वह वाक्य क्या होगा?
जवाब में किरण बेदी ने कहा, A life of 100 percent gratitude. उन्होंने अपने माता-पिता और ईश्वर का धन्यवाद किया और लगातार काम करने रहने की बात कही.
