Women's Day Special: सिविल सेवा से लेकर कला की साधना तक, संघर्ष और सफलता की मिसाल हैं पद्मश्री गुरु शोवना नारायण

UPSC की परीक्षा पास कर बनीं अधिकारी सोवना नारायण सिर्फ एक प्रख्यात कथक नृत्यांगना ही नहीं रहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट रहीं. भौतिकी में स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS) जॉइन की. कला व प्रशासन दो अलग-अलग संसारों को उन्होंने समान प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ साधा.

1962 में पटना से दिल्ली शिफ्ट हुआ परिवार शोवना नारायण का जन्म 2 सितंबर 1950 को कोलकाता में हुआ. बचपन से ही उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में गहरी रुचि थी. प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई, लेकिन 1955 में उनका परिवार मुंबई चला गया. कुछ वर्षों बाद परिवार पटना में भी रहा, जहां उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की. वर्ष 1962 में उनका परिवार दिल्ली आ गया और तब से उनका जीवन और करियर दिल्ली से ही जुड़ा रहा. दिल्ली में उन्होंने कथक के महान गुरु पंडित बिरजू महाराज के मार्गदर्शन में विधिवत प्रशिक्षण लिया और कथक की प्रमुख नृत्यांगनाओं में अपनी पहचान बनाई. पढ़ाई में भी वे हमेशा उत्कृष्ट रहीं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की. साल 1976 में उनका चयन भारतीय लेखा एवं लेखा सेवा (IA&AS) में हुआ और उन्होंने लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहते हुए कला साधना जारी रखी. वर्ष 2010 में वे इस सेवा से सेवानिवृत्त हुईं.

कथक का सफर कैसे शुरू हुआ? दो सितंबर 1950 को कोलकाता में जन्मीं शोवना नारायण ने बचपन से ही कथक की शिक्षा शुरू कर दी थी. आगे चलकर उन्होंने लखनऊ घराने के आचार्य बिरजू महाराज और जयपुर घराने के आचार्य कुंदन लाल गंगानी से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया. यही कारण है कि उनके नृत्य में दोनों घरानों की बारीकियां व संतुलन स्पष्ट दिखाई देता है.

8 मार्च को पूरी दुनिया विश्व महिला दिवस मना रही है और भारत में भी महिला सशक्तिकरण की चर्चा जोरों पर है. ऐसे समय में पद्मश्री से सम्मानित कथक गुरु शोवना नारायण का जीवन अपने आप में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आता है, जहां कला, प्रशासन व मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम दिखाई देता है.

नई दिल्ली: 8 मार्च ये दिन देश की आधी आबादी के लिए समर्पित माना जाता है, यूं तो हर महिला खास है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मजबूरियों की बेड़ियों को लांघकर अपने आप को मुकाम बना लिया है. ऐसी ही एक शख्सियत हैं पद्मश्री कथक गुरु शोवना नारायण.

प्रस्तुति के दौरान गुरु शोवना नारायण (ETV BHARAT)

हमें कभी लड़की की तरह नहीं, इंसान की तरह पाला गया-शोवना नारायण

Women’s Day के मौके पर ETV भारत से विशेष बातचीत में शोवना नारायण ने अपने बचपन को याद किया और कहा कि उनके माता-पिता ने कभी उन्हें लड़की के दायरे में सीमित नहीं किया. 'हमें एक इंसान की तरह पाला गया. जो करना है पूरे मन से करो, लेकिन अपनी वैल्यूज, इथिक्स और इंटीग्रिटी को कभी मत छोड़ो'.

उन्होंने बताया कि उस दौर में समाज की सोच इतनी उदार नहीं थी. एक लड़की का पेशेवर नृत्यांगना बनना कई लोगों को स्वीकार्य नहीं था. समाज ने उनके माता-पिता से कहा कि लड़की है, डांस को प्रोफेशन न बनाए, लेकिन उनके माता-पिता ने स्पष्ट कहा कि डांस में कोई बुराई नहीं है. यदि वह इसे अपना पेशा बनाना चाहती है, तो जरूर बनाए, बस अपने मूल्यों को कायम रखे. यही पारिवारिक समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और वह अपने इस सफर में आगे बढ़ती गईं.

लखनऊ घराने के आचार्य बिरजू महाराज से प्रशिक्षण हासिल किया (ETV BHARAT)

पिता की मौत के दो दिन बाद मंच पर दी प्रस्तुति

पद्मश्री कथक गुरु शोवना नारायण के जीवन का सबसे भावुक और साहसिक अध्याय 1977 में सामने आया, जब उनके पिता का एक ट्रेन दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया. उस समय उन्होंने न सिर्फ पिता का शव खोजकर दिल्ली लाया, बल्कि स्वयं मुखाग्नि देकर एक बेटे का भी फर्ज निभाया क्योकि सोवना सिर्फ दो बहनें है. उस दौर में बेटियों द्वारा ऐसा करना सामाजिक रूप से सामान्य नहीं माना जाता था. उनकी बहन ने हरिद्वार में अस्थि-विसर्जन किया.

मां न सिखाया कला में अनुशासन

पिता के निधन के मात्र दो दिन बाद सोवना नारायण मथुरा फेस्टिवल में निर्धारित प्रस्तुति देने पहुंचीं. क्योकि उस समय उनकी मां ने कहा था, “तुम जाओगी और कार्यक्रम करोगी.” यह घटना सिर्फ एक कलाकार का अनुशासन नहीं, बल्कि एक सशक्त व्यक्तित्व की दृढ़ता को दर्शाती है.

अपनी शिष्यों को पैरों पर खड़े होना सिखा रहीं गुरू शोवना नारायण (ETV BHARAT)

माता पिता के आदर्शों ने इस मुकाम तक पहुंचाया- गुरू शोवना (ETV BHARAT)

शोवना नारायण का कहना है कि कथक केवल मंच की कला नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का स्रोत है. कथक महिलाओं को मानसिक शक्ति देता है निर्णय लेने की शक्ति, क्रिटिकल एनालिसिस की शक्ति और अपनी चॉइस पर टिके रहने का साहस.

आर्थिक स्वतंत्रता को मानती हैं जरूरी

पद्मश्री कथक गुरु शोवना नारायण आर्थिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती हैं, लेकिन उससे भी अधिक मानसिक स्वतंत्रता को आवश्यक बताती हैं. उनका कहना है कि कथक ने उनकी शिष्याओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, बल्कि उन्हें अपने परिवारों में निर्णय लेने वाली व समर्थ स्तंभ के रूप में स्थापित किया.

Women's Day Special-कहानी कथक गुरू शोवना नारायण की (ETV BHARAT)

मंच पर कथक गुरु (ETV BHARAT)

जीवन में आए व्यक्तिगत दुख—पिता और बाद में मां का अचानक निधन, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां—इन सबका सामना उन्होंने कथक की साधना के माध्यम से किया. शोवना नारायण कहती हैं कि कथक मेरे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम था. उसी ने मुझे मानसिक बल दिया, स्वास्थ्य दिया व भावनात्मक संतुलन दिया. उनका मानना है कि साधना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है. यही साधना उन्हें प्रशासनिक सेवा के दायित्वों में भी ग्रोउंडेड रखती रही. वे कहती हैं कि सिविल सेवा का पद कभी उनके सिर पर नहीं चढ़ा, क्योंकि नृत्य ने उन्हें संवेदनशीलता, मानवता व संतुलन सिखाया.

कला और प्रशासन का संतुलन

एक ओर शोवना नारायण युवा कथक नृत्यांगना के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान बना रही थीं, दूसरी ओर सिविल सेवा की तैयारी कर रही थीं. उन्होंने सिविल सेवा जॉइन करने का निर्णय उस समय लिया जब वे कथक जगत में एक बड़ा नाम बन चुकी थीं. वह कहती हैं कि जहां दृढ़ता और लगन हो, सब कुछ मैनेज हो जाता है. जैसे शतरंज की कई गोटियां मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाती हैं, वैसे ही जीवन में भी संतुलन बनता है.

सिविल सेवा से लेकर कला की साधना तक (ETV BHARAT)

नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए संदेश

आज जब कई महिलाएं चुनौतियों से घबराकर पीछे हट जाती हैं, उनके लिए शोवना नारायण का संदेश स्पष्ट है कि अगर जुनून व दृढ़ता है, तो आप कुछ भी कर सकती हैं. लेकिन अपने निर्णय की जिम्मेदारी खुद लें. अच्छा हो तो भी आपकी जिम्मेदारी, बुरा हो तो भी आपकी जिम्मेदारी. वे शॉर्टकट से बचने व मेहनत के आनंद को अपनाने की बात करती हैं. उनके अनुसार, सच्चाई, इथिक्स और इंटिग्रेटी ही स्थायी सफलता की नींव हैं.

हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं गुरु शोवना नारायण (ETV BHARAT)

परिवार में कौन-कौन?

शोवना नारायण का विवाह ऑस्ट्रिया के राजनयिक डॉ. हर्बर्ट ट्राक्सल से हुआ और उनका एक बेटा एरविन ईशान है. कथक के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया.



आखिरी सांस तक शिष्या रहूंगी-कथक गुरू शोवना नारायण

आज पद्मश्री शोवना नारायण गुरु की भूमिका में हैं, लेकिन वह खुद को अब भी शिष्या मानती हैं. उनका कहना है कि मैं आखिरी सांस तक स्टूडेंट रहूंगी. हर मुलाकात, हर अनुभव कुछ नया सिखाता है यही सीखने की ललक उन्हें निरंतर प्रासंगिक व प्रेरक बनाए हुए है.

वर्ष1992 में उन्हें से सम्मानित किया गया. इसके अतिरिक्त उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. लेकिन उनकी असली पहचान पुरस्कारों से कहीं बड़ी है. वह है एक ऐसी स्त्री की, जिसने कला व कर्तव्य, संवेदना और साहस, परंपरा व आधुनिकता—सबको एक सूत्र में पिरो दिया.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पद्मश्री कथक गुरु शोवना नारायण की कहानी यह संदेश देती है कि सशक्तिकरण सिर्फ नारे से नहीं आता वह साधना, साहस, जिम्मेदारी व मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा से जन्म लेता है.

