महिलाओं के लिए मिसाल बनीं सरस्वती देवी, 800 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड को चुनौती, पैदल कर डाला 350 KM का सफर

इस मामले में ईटीवी भारत ने सरस्वती देवी से बात की. उन्होंने कहा LUCC घोटाले में कई परिवारों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी गंवा दी है. उन्होंने कहा यह पदयात्रा किसी संगठन का औपचारिक आंदोलन नहीं है. यह पदयात्रा उन माताओं, बहनों और बेटियों की करुण पुकार है, जिनके घरों की रसोई से बचत के सिक्के, गहनों की आख़िरी चमक और बच्चों के भविष्य के सपने एक झटके में छिन गए हैं.

350 किलोमीटर की पदयात्रा में सरस्वती देवी का जोश देखने लायक रहा. तपती धूप, सर्द रातों को झेलती हुई अपनी मर्दानी महिलाओं के साथ सरस्वती देवी हर दिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ी. उनके हौंसले बुलंद हैं. वे हर दिन एक नये जोश के साथ आगे बढ़ती हैं. सरस्वती देवी का कहना है कि वे LUCC घोटाले की शिकायत सीधे राष्ट्रपति से करेंगी. साथ ही वे इस मामले में न्याय की मांग करेंगी.

अब वे एलयूसीसी घोटाले के पीड़ितों की आवाज को देश की राष्ट्रपति तक पहुंचाने जा रही हैं. जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक पैदल कूच किया है. तमाम चुनौतियों को पार कर विभिन्न पड़ावों से होती हुई सरस्वती देवी अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ दिल्ली पहुंच चुकी हैं.

दरअसल, उत्तराखंड में 800 करोड़ के LUCC घोटाले ने कई परिवारों का सुख चैन छिना है. जिसे लेकर पहाड़ की सीधी सरल सरस्वती देवी ने आवाज बुलंद की है. LUCC चिटफंड सोसायटी घोटाले से उत्तराखंड की कई गृहिणियां प्रभावित हुई हैं. पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर निवासी सरस्वती देवी इन सभी महिलाओं का सहारा बनी हैं. वे पिछले साल से ही उत्तराखंड के इस सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर धरना दे रही हैं.

देहरादून: महिला दिवस पर इससे जुड़ी सशक्त कहानियां प्रेरित करती हैं. उत्तराखंड की सरस्वती देवी की कहानी भी ऐसी ही है. सरस्वती देवी शक्ति, सामर्थ्य और सशक्तिकरण की मिसाल हैं. वे लोकल महिलाओं को लेकर वोकल रहती हैं. उनके हक हकूकों की बात करती हैं. इसी कड़ी में सरस्वती देवी पहाड़ जैसे बुलंद हौसले को लेकर 350 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर रही हैं. इसमें उनके साथ कई महिलाएं भी शामिल हैं. ये पदयात्रा कई परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर की जा रही है.

सरस्वती देवी ने बताया वे लंबे समय से इस मामले को लेकर आवाज उठा रही हैं. उन्होंने एसडीएम और डीएम के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है. जिसके बाद उन्होंने यह पदयात्रा शुरू कर दी है. उन्होंने बताया वे दिल्ली पहुंच चुकी हैं. अभी तक राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला है. उनकी ओर से कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने कहा जब तक वे राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं कर लेती तब तक दिल्ली से नहीं लौटेंगी.

पदयात्रा का रूट मैप: सरस्वती देवी की पदयात्रा उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से शुरू हुई. जिसके बाद पदयात्रा देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, मंलगौर, रुड़की, मुज्जफरनगर, खतौली, मोदीनगर, गाजियाबाद, मोहननगर होते हुये दिल्ली पहुंची. जिसके बाद वे महिलाओं के साथ राजघाट पहुंची.

सरस्वती देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वे अक्सर जनहित के मुद्दों को लेकर मुखर रहती हैं. वे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल से भी जुड़ी हैं. सरस्वती देवी की कर्मठता को देखते हुए यूकेडी ने उन्हें गढ़वाल महिला प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया है.सरस्वती देवी श्रीनगर गढ़वाल में महिलाओं की एक सशक्त आवाज हैं. राजनीति की अगर बात करें तो सरस्वती देवी शांत मगर प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं. क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वे हमेशा ही लामबद रहती हैं. हाल ही में हुये नगर निगम चुनाव में सरस्वती देवी यूकेडी की ओर से मेयर कैंडिडेट भी रह चुकी हैं.

महिला सशक्तिकरण को लेकर सरस्वती देवी हमेशा ही फ्रंट पर रही हैं. वे रूढ़िवादिता को छोड़कर जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कहती हैं. महिलाओं के साथ हर वक्त खड़ी नजर आती हैं. सामाजिक न्याय की बात करती है. जन आंदोलनों से जुड़ी रहती हैं.उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी न्याय के लिए सरस्वती देवी ने आगे आकर लीड किया. इसके साथ ही महिलाओं से जुड़ी परेशानियों को लेकर भी वे हल्ला बोलती नजर आती हैं.

महिला दिवस पर संदेश देते हुए सरस्वती देवी ने कहा-

ये दिन केवल नाम मात्र का नहीं होना चाहिए. इस दिन को महिला सशक्तिकरण के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए. महिलाओं को शोषण सहना नहीं चाहिए. उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठानी चाहिए. आज महिलाएं सशक्त हैं. ऐसाा कोई काम नहीं हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं. महिला दिवस नारी एकजुटता के प्रतीक का दिन है. इस एक दिन जैसा माहौल 365 दिन रहना चाहिए. सरस्वती देवी, सामाजिक कार्यकर्ता

LUCC फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर अपडेट: LUCC फाइनेंशियल फ्रॉड मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने इस मामले में सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाने की बात कही है. इस पोर्टल पर पीड़ित अपनी शिकायत, निवेश से जुड़े दस्तावेज और अन्य जानकारियां अपलोड कर सकते हैं. इससे जांच एजेंसी को सभी का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा. जिससे पूरे घोटाले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी.

LUCC में पीड़ितों को आकर्षक ब्याज दरों का लालच देकर पैसा जमा कराया गया. बाद में ऑफिस बंद कर दिये गये. समिति से जुड़े लोग फरार हो गए. LUCC में प्रदेश में करीब डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने निवेश किया. अभी तक इसकी कुल अनुमानित राशि करीब 800 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इस मामले में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं.

