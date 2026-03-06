Special: मास्टरशेफ से मसालों की दुनिया तक: कौशल्या बनी प्रेरणा, फैक्ट्री-आउटलेट्स में महिलाओं को प्राथमिकता
जोधपुर की कौशल्या चौधरी ने परंपरागत मारवाड़ी मसालों से शुरू किया 'सीधी मारवाड़ी' ब्रांड, जो शुद्ध मसाले और कोल्ड-प्रेस्ड तेल बनाता है.
Published : March 6, 2026 at 6:38 AM IST
मनोज वर्मा
जोधपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आपको मिलवाते हैं जोधपुर की कौशल्या चौधरी से जो 'सीधी मारवाड़ी' ब्रांड के माध्यम से सशक्तिकरण की अनुपम मिसाल कायम कर रही हैं. मास्टरशेफ से प्रेरित परंपरागत मसालों और घानी तेलों का सफर आज 50 आउटलेट्स, करोड़ों टर्नओवर और ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं तक पहुंच चुका है. 8 मार्च को लॉन्च होने वाला ऐप ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन बाजार से जोड़ेगा और अतंरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाएगा.
शहर से निकलकर कौशल्या चौधरी ने न केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन चुकी हैं. सीमित संसाधनों से शुरू हुए उनके 'सीधी मारवाड़ी' ब्रांड ने मात्र दो वर्षों में उल्लेखनीय ऊंचाइयों को छुआ है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कौशल्या ने साझा किया कि छोटे स्थान से निकलकर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, बस इसके लिए कठोर परिश्रम और अटूट हौसले की आवश्यकता होती है. व्यवसाय के साथ-साथ वे सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं.
इसे भी पढ़ें- स्वदेशी तकनीक और महिला सशक्तिकरण की मिसाल: जयपुर में ईवी व्हीकल कम साइकिल का निर्माण
मास्टरशेफ से मसालों की दुनिया तक: कौशल्या चौधरी का सफर मशहूर टीवी शो मास्टरशेफ से शुरू हुआ, जहां उन्होंने महसूस किया कि किसी भी व्यंजन का असली स्वाद मसालों से आता है. यही सोचकर उन्होंने परंपरागत तरीके से मसालों का उत्पादन शुरू करने का फैसला लिया. गांव में ही एक छोटी फैक्ट्री स्थापित की गई, जहां सीधे किसानों से कच्चा माल खरीदा जाता है. इसके बाद घट्टी (पारंपरिक पिसाई यंत्र) से मसालों को पीसकर पैकिंग शुरू हुई.
कौशल्या ने बताया कि वो खुद मसालों की पिसाई की प्रक्रिया पर नजर रखती हैं, ताकि शुद्धता बरकरार रहे. मसालों के साथ ही उन्होंने खाद्य तेलों का निर्माण भी शुरू किया, जो पूरी तरह से घानी (पारंपरिक तेल निकालने की विधि) से तैयार होते हैं. इनमें सरसों, तिल और मूंगफली जैसे बीजों के प्राकृतिक गुण बरकरार रहते हैं. कौशल्या जोर देकर कहती हैं कि "हमारे उत्पाद 100% शुद्ध हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते. कोई मिलावट नहीं, सिर्फ देशी स्वाद और पोषण." यह ब्रांड न केवल स्वादिष्ट व्यंजनों को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय किसानों को भी मजबूत बाजार उपलब्ध कराता है.
इसे भी पढ़ें- धोरों की माटी में सेब, बादाम उगाने वाली महिला किसान का कामयाब सफर, घूंघट से निकल राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी संतोष
उत्पादन विस्तार की तैयारी: कौशल्या ने बताया कि मारवाड़ी खान-पान की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करते हुए शुरू किया गया 'सीधी मारवाड़ी' आज एक स्थापित ब्रांड है. उन्होंने बताया कि हाल ही में कई देशों से मसालों और तेलों को खरीदने के लिए पूछताछ हो रही है. कौशल्या ने कहा कि "हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. जल्द ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करेंगे, ताकि मारवाड़ी स्वाद दुनिया भर में फैल सके." वर्तमान में ब्रांड के 50 आउटलेट्स जयपुर से लेकर प्रमुख शहरों और कस्बों तक फैले हुए हैं, जिनमें से 30 महिलाओं द्वारा संचालित हैं और करोड़ों रुपये का टर्नओवर है.
8 मार्च को लॉन्च होगा नया ऐप: कौशल्या ने बताया कि शुरुआती दिनों में उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उत्पाद लिस्टिंग के लिए 6-7 महीनों की मशक्कत करनी पड़ी. इस अनुभव से प्रेरित होकर वे अब अन्य महिलाओं की मदद करना चाहती हैं. कई कामकाजी महिलाएं अपने हस्तशिल्प या उत्पाद बनाती हैं, लेकिन ऑनलाइन बेचने में असमर्थ रहती हैं. ऐसी महिलाओं की संख्या लाखों में है. इसी उद्देश्य से कौशल्या 8 मार्च को महिला दिवस के दिन एक विशेष ऐप लॉन्च करने जा रही हैं, जो ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ेगा. यह प्लेटफॉर्म न केवल बिक्री की सुविधा देगा, बल्कि ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रदान करेगा, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें.
इसे भी पढ़ें- विदेश की धरती पर काबिलियत से देश को गौरवान्वित करने वाले भारतीयों को नमन- रूमा देवी
महिलाओं को प्राथमिकता: शादी के बाद स्नातक पूरा करने वाली कौशल्या ने यूट्यूब चैनल से अपना सफर शुरू किया था, जहां मारवाड़ी व्यंजनों की रेसिपीज साझा कीं. बीएड में सफलता मिलने के बावजूद, उन्होंने चैनल को प्राथमिकता दी और कड़ी मेहनत से आज इस मुकाम तक पहुंचीं. उनकी फैक्ट्री और ऑफिस में कुल कर्मचारियों का 50% हिस्सा महिलाओं का है, जो नौकरी की बजाय रोजगार सृजन पर फोकस को दर्शाता है.
इसे भी पढ़ें- महिला उद्यमिता दिवस पर बोलीं उद्यमी, आज भी समानता और अधिकारों के लिए कई चुनौतियां