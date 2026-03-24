ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: परमानेंट कमीशन से वंचित सेना की महिला अफसरों को मिलेंगे सभी पेंशन लाभ

यह फैसला विंग कमांडर सुचेता ईडन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आया है, जिसमें परमानेंट कमीशन न दिए जाने को चुनौती दी गई थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : March 24, 2026 at 2:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया कि सेना, नौसेना और वायुसेना की वे महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी, जिन्हें परमानेंट कमीशन (PC) देने से मना कर दिया गया था, वे अब पूरी पेंशन लाभ की हकदार हैं. यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया.

बेंच ने कहा, "हमने पाया कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देना केवल व्यक्तिगत मूल्यांकन का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रणालीगत व्यवस्था का परिणाम था जो उन धारणाओं पर आधारित थी जिनसे करियर में भेदभाव पैदा हुआ. जहां उनके प्रदर्शन को आंकने का तरीका पुरुषों के मुकाबले उतना गहरा और निष्पक्ष नहीं था, उन आकलनों ने अनिवार्य रूप से उनके सर्विस रिकॉर्ड, योग्यता और करियर की प्रगति को प्रभावित किया."

बेंच ने आगे कहा, "इसलिए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना उचित समझते हैं, ताकि दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए उचित राहत दी जा सके." बेंच ने कहा कि 2019, 2020 और 2021 में आयोजित बोर्डों द्वारा जिन शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को पहले ही परमानेंट कमीशन (PC) दिया जा चुका है, उनके दर्जे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

अदालत ने कहा, "एक विशेष उपाय के तौर पर, 2019, 2020 और 2021 के तीनों बोर्डों में परमानेंट कमीशन के लिए विचार की गई सभी महिला अधिकारियों को 20 साल की अनिवार्य सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा. इस आधार पर वे पेंशन और अन्य सभी लाभों की हकदार होंगी, हालांकि उन्हें पिछले वेतन का बकाया नहीं मिलेगा."

यह फैसला विंग कमांडर सुचेता ईडन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर आया है, जिसमें 2019 के नीतिगत बदलावों और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के पुराने फैसलों के आधार पर उन्हें परमानेंट कमीशन न दिए जाने को चुनौती दी गई थी.

बेंच ने कहा कि इन महिला अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट इस धारणा के साथ लिखी गई थीं कि वे कभी करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि सेवा के शुरुआती 10 वर्षों तक वे परमानेंट कमीशन के लिए पात्र नहीं थीं. कोर्ट ने कहा, "चूंकि उनके लिए PC का रास्ता काफी बाद में खुला, इसलिए इस पुरानी धारणा ने उनकी 'उपयोग्यता' के पूरे मूल्यांकन को कमजोर कर दिया और PC के लिए उनकी मेरिट को नुकसान पहुंचाया."

बेंच ने यह भी कहा कि महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने के समान अवसर नहीं मिले, जिससे उनकी आपसी मेरिट प्रभावित हुई और वे अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में नुकसान की स्थिति में रहीं. बेंच ने वायु सेना, नौसेना और थल सेना की महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न दिए जाने के मामलों पर अलग-अलग गौर किया.

वायु सेना के संबंध में, बेंच ने पाया कि 2019 में लागू किए गए "सर्विस लेंथ क्राइटेरिया" और "मिनिमम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया" को बहुत जल्दबाजी में लागू किया गया था, जिससे अधिकारियों को इन्हें पूरा करने का उचित अवसर नहीं मिल सका. बेंच ने कहा कि पेंशन 20 साल की 'मान ली गई सेवा' के आधार पर तय की जाएगी, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी.

बेंच ने उन अधिकारियों के लिए विंग कमांडर के रैंक पर 'काल्पनिक टाइम-स्केल प्रमोशन' देने की याचिका को खारिज कर दिया, जो वर्तमान में सक्रिय सेवा में नहीं हैं. बेंच ने कहा कि इन महिला अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACRs) उस दौरान तैयार की गई थीं, जब नीतिगत रूप से महिलाओं को परमानेंट कमीशन (PC) के लिए अयोग्य माना जाता था.

कोर्ट ने गौर किया, "महिलाओं के लिए करियर में सीमित प्रगति की इस जमी-जमाई धारणा के कारण, उनकी ACRs बहुत लापरवाही से भरी गईं. यह मान लिया गया था कि इन रिपोर्टों का उनके दीर्घकालिक करियर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SHORT SERVICE COMMISSION PENSIONARY
विंग कमांडर सुचेता ईडन केस
PERMANENT COMMISSION FEMALE OFFICER
सुप्रीम कोर्ट महिला अधिकारी पेंशन
SC WOMEN OFFICERS PENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.