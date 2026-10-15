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SIR के साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत गर्म, पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर

क्या महिला सुरक्षा सिर्फ एक मुद्दा है ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं. काक्रोच जनता पार्टी, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थीं. अब इस राजनीतिक माहौल के बीच महिला सुरक्षा से जुड़े दो संवेदनशील मामलों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है. एक तरफ उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और पीड़ित परिवार ने भाजपा के राज्यपाल पद पर नियुक्ति का विरोध शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले को लेकर भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत अन्य छात्र संगठन कांग्रेस पर हमलावर हैं. महिला सुरक्षा से जुड़े इन दोनों मुद्दों से आम आदमी पार्टी अभी दूरी बनाए हुए है.

देश को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों में एक तरफ वर्षों पुराने अंकिता भंडारी हत्याकांड को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जेएनयू मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद और पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा व एबीवीपी आंदोलन कर रहे हैं. दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन राजनीतिक बहस में महिला सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय, संस्थागत जवाबदेही व राजनीतिक दलों की भूमिका जैसे सवाल प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं.