SIR के साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत गर्म, पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर
अंकिता भंडारी और जेएनयू यौन उत्पीड़न मामले के मुद्दे पर राजनीति गर्म है. महिला सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है.
Published : October 15, 2026 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं. काक्रोच जनता पार्टी, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थीं. अब इस राजनीतिक माहौल के बीच महिला सुरक्षा से जुड़े दो संवेदनशील मामलों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है. एक तरफ उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और पीड़ित परिवार ने भाजपा के राज्यपाल पद पर नियुक्ति का विरोध शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले को लेकर भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत अन्य छात्र संगठन कांग्रेस पर हमलावर हैं. महिला सुरक्षा से जुड़े इन दोनों मुद्दों से आम आदमी पार्टी अभी दूरी बनाए हुए है.
देश को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों में एक तरफ वर्षों पुराने अंकिता भंडारी हत्याकांड को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जेएनयू मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद और पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा व एबीवीपी आंदोलन कर रहे हैं. दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन राजनीतिक बहस में महिला सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय, संस्थागत जवाबदेही व राजनीतिक दलों की भूमिका जैसे सवाल प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं.
बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए माता-पिता का विरोध
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति के केंद्र में है. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी सितंबर 2022 में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता को गई थीं. परिवार व जांच के अनुसार बाद में अंकिता की हत्या का मामला सामने आया और रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि 18-19 सितंबर 2022 के दौरान अंकिता के लापता होने की घटना सामने आई. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. 22 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या व उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने अंकिता को वीआईपी मेहमान को विशेष सेवा देने से इनकार करने के बाद नहर में धक्का दे दिया था. दो दिन बाद 24 सितंबर 2022 को एसडीआरएफ ने चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद किया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत और शरीर पर चोट के निशान की बात सामने आई.
18 अगस्त 2025 को अदालत ने तीनों मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी. लेकिन अंकिता के परिवार की ओर से मामले में कथित वीआईपी कनेक्शन व राजनीतिक संपर्कों से जुड़े सवाल लगातार उठाए जाते रहे. अब मामले में वीआईपी को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद यह मामला फिर से चर्चा में है. अंकिता के माता-पिता व कांग्रेस की मांग है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनकी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर रोक लगानी चाहिए. परिवार इसी मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठा और कांग्रेस नेताओं ने भी वहां पहुंचकर उनका समर्थन किया.
इंडिया गेट पर रातभर चला धरना, राहुल-प्रियंका भी पहुंचे
अंकिता के माता-पिता बुधवार रात इंडिया गेट पर धरने पर बैठे. उनका कहना है कि बेटी की हत्या के मामले में जिन सवालों को लेकर वे लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी जोरदार तरीके से उठाया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी इंडिया गेट पहुंचे और अंकिता के माता-पिता से मुलाकात की. राहुल गांधी ने परिवार की मांगों का समर्थन दिया. भाजपा नेता की उपराज्यपाल नियुक्ति पर रोक लगाए जाने और सीबीआई जांच पूरी होने तक मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है. वहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब मामले से जुड़े गंभीर सवाल अभी भी जांच के दायरे में हैं, तब संबंधित राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्त किया जाना उचित नहीं है. हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा नेता के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं.
सुबह पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी
इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं व अंकिता के माता-पिता के मौजूद रहने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई. बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. हालांकि अंकिता के माता-पिता व कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने तथा बाद में रिहा कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला हमला बोला है. आरोप है कि अंकिता के परिवार को अपनी बात रखने व न्याय की मांग करने का अधिकार है. दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को कानून-व्यवस्था व प्रदर्शन संबंधी नियमों के संदर्भ में देखा जा रहा है.
जेएनयू मामला बना कांग्रेस पर भाजपा-एबीवीपी के हमले का आधार
दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामने आए 11 छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर भाजपा, एबीवीपी व अन्य छात्र संगठन कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं. मामले में जेएनयू के प्रोफेसर व कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. मामले में जेएनयू की आंतरिक जांच प्रक्रिया के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की.
बता दें कि मई 2026 में मामले को लेकर आरोप सामने आए थे. इसके बाद जून से सितंबर 2026 के बीच जेएनयू की आंतरिक शिकायत समिति ने मामले की जांच की व संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए. इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को जांच रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू प्रशासन की ओर से प्रोफेसर के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई. हालांकि, आरोपी प्रोफेसर ने आरोपों को खारिज किया है. इस पूरी कार्रवाई को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए सवाल उठाए हैं. 11 अक्टूबर 2026 को पीड़ित छात्राओं की शिकायत के आधार पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज की गई. मामले में पूछताछ के लिए आरोपी सांसद के आवास पर पुलिस की तरफ से नोटिस भी चस्पा किया गया है. 12 से 14 अक्टूबर 2026 के बीच भाजपा व एबीवीपी की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हुए.
सुबह के 4 बजे। जब दुनिया सो रही थी, तब अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में ले लिया गया। उनका गुनाह? वे इंडिया गेट पर चुपचाप बैठे थे - बोझिल कंधों के साथ, बिना किसी हंगामे के और सिर्फ़ इतना माँग रहे थे कि CBI जाँच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल न बनाया जाए। कल मैं और प्रियंका इन माता-पिता से मिले थे। जिस जाँच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ-बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया। इस सरकार की पहचान यही है: पीड़ितों की आवाज़ दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो। पर न्याय की लड़ाई न दबेगी, न रुकेगी। कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी है, और खड़ी रहेगी - जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। #JusticeForAnkitaBhandari— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 15, 2026
कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च, पुतला फूंका
जेएनयू मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने आंध्र एजुकेशन सोसाइटी से कांग्रेस मुख्यालय की ओर से सोमवार को मार्च किया. प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व आरोपी सांसद के खिलाफ नारेबाजी की तथा पुतला भी फूंका. प्रदर्शन के दौरान स्थिति उग्र होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. इसके अलावा बुधवार शाम जेएनयू के मुख्य द्वार पर एबीवीपी के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि कांग्रेस आरोपी सांसद के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई करे व मामले में अपनी जवाबदेही स्पष्ट करे.
भाजपा व एबीवीपी का राजनीतिक सवाल सीधे कांग्रेस नेतृत्व से जुड़ा है. उनका कहना है कि यदि महिला सुरक्षा व यौन उत्पीड़न के मामलों में भाजपा से जुड़े किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप सामने आते हैं तो कांग्रेस उस पर सवाल उठाती है, लेकिन अब कांग्रेस से भी उसी स्तर की जवाबदेही की अपेक्षा की जानी चाहिए.
#WATCH | Ankita Bhandari murder case | Delhi | Ankita Bhandari's mother says, "We want to state that we will remain steadfast until his (Dushyant Gautam) appointment is revoked... If we are not permitted to sit here, we will sit on a hunger strike in our own homes..." Her father says, "We give the government a 24-hour ultimatum: the appointment of Dushyant Kumar as the Governor of Sikkim must be cancelled. If it is not revoked, the people across the entire country will take to the streets, and the government will be held responsible"— ANI (@ANI) October 15, 2026
कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया पर सवाल
छात्राओं के साथ कथित यौन शोषण के मामले में अभी तक तक कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. दूसरी तरफ आरोपी सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. यहीं से भाजपा व कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस और तेज हो गई है. भाजपा इस मामले को महिला सुरक्षा व कांग्रेस की जवाबदेही के मुद्दे के तौर पर उठा रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अंकिता भंडारी मामले को लेकर केंद्र व भाजपा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प राजनीतिक पैटर्न दिखाई देता है—एक दल जिस मुद्दे पर दूसरे से जवाब मांग रहा है, वहीं दूसरा दल अपने प्रतिद्वंद्वी से दूसरे मामले में जवाब मांग रहा है. नतीजा यह है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र में आ गया है.
इस मुद्दे से आम आदमी पार्टी दूर
जब राजधानी दिल्ली में अंकिता भंडारी और जेएनयू में प्रोफेसर द्वारा छात्रों के साथ गठित यौन शोषण के मुद्दे पर राजनीति गर्म है तो अभी तक इन दोनों मुद्दों से आम आदमी पार्टी फिलहाल डोर है. पूर्व में पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने 26 दिसंबर 2025 को अंकिता भंडारी मामले में एक वीडियो संदेश में सरकार से सवाल किया था कि कथित वीआईपी मेहमान की पहचान क्यों छिपाई जा रही है. उन्होंने इस मामले में दुष्यंत गौतम की भूमिका की जांच किए जाने की मांग भी उठाई थी. लेकिन जेएनयू में यौन शोषण के मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
SIR से महिला सुरक्षा तक दिल्ली में सियासी टकराव
दिल्ली में ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब SIR के मुद्दे को लेकर पहले से ही राजनीतिक प्रदर्शन चल रहे हैं. काक्रोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व अन्य सामाजिक संगठन लगातार सड़कों पर विरोध दर्ज करा रहे हैं. अब महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों ने इस राजनीतिक गतिविधि को एक और नया मुद्दा दे दिया है. एक तरफ अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी के मामले में कथित वीआईपी की उपराज्यपाल की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं. दूसरी तरफ भाजपा व एबीवीपी जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं. दोनों तरफ से महिला सुरक्षा और न्याय का मुद्दा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है.
अक्टूबर 2026 में दिल्ली की राजनीति में महिला सुरक्षा अब केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है. यह न्याय, राजनीतिक जवाबदेही, संस्थागत पारदर्शिता व विपक्ष बनाम सत्ता के आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुकी है. आने वाले दिनों में दोनों मामलों में जांच व कानूनी प्रक्रिया से निकलने वाले तथ्य ही यह तय करेंगे कि राजनीतिक मंच पर लगाए जा रहे आरोपों में से कौन से सवाल जांच की कसौटी पर टिकते हैं और कौन से महज राजनीतिक बयान बनकर रह जाते हैं.
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