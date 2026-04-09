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महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी बोले- भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है

पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है.

PM MODI ON WOMEN RESERVATION BILL
महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 10:56 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण बिल को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रस्तावित संशोधन सिर्फ एक कानूनी काम नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है. उन्होंने सभी सांसदों से इस कदम का समर्थन करने के लिए एक साथ आने की अपील की.

पीएम मोदी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक आर्टिकल में यह भी कहा कि यह कदम उस उसूल की पुष्टि है जो लंबे समय से भारत की सभ्यता की सोच को दिखाता रहा है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है. उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि लोकसभा चुनाव 2029 और आगे आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाएं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक ऐतिहासिक मौके की दहलीज पर खड़ा है, और यह देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और बराबरी और सबको साथ लेकर चलने के लिए मिलकर किए गए वादे को फिर से पक्का करने का मौका है. उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को संसद में महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा और उसे पास करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक कानूनी काम कहना कम होगा. यह पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है.

संसद के बजट सत्र 2026 को बढ़ा दिया गया है और 16 से 18 अप्रैल तक सदन की तीन दिन की विशेष मीटिंग बुलाई गई है, जब 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जिसे महिला आरक्षण बिल के नाम से जाना जाता है, में बदलाव किया जाएगा ताकि इसे 2029 के आम चुनावों से लागू किया जा सके. इससे लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी.

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन देने का प्रोविजन 2023 में संविधान में बदलाव करके लाया गया था, लेकिन यह 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कार्य का काम पूरा होने के बाद लागू होगा. इसलिए, अगर मौजूदा कानून जैसा है वैसा ही रहता है तो इसके 2034 में ही लागू होने की उम्मीद है. यह रिजर्वेशन 'वर्टिकल बेसिस' पर भी किया जाएगा, जिसमें SC और ST के लिए सीटें दी जाएंगी. चुनाव क्षेत्रों का दोबारा चुनाव 2027 की प्रस्तावित जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा.

अपने लेख में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है, देश के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा और कीमती है और आज भारत हर फील्ड में महिलाओं की शानदार कामयाबी देख रहा है. उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, स्पोर्ट्स से लेकर आर्म्ड फोर्सेज तक और म्यूजिक से लेकर आर्ट्स तक, भारत की तरक्की में महिलाएं सबसे आगे हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा माहौल बनाने की लगातार कोशिशें की गई हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा तक ज्यादा पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर फाइनेंशियल इनक्लूजन और बेसिक सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की नींव को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि फिर भी, राजनीति और कानूनी संस्थाओं की दुनिया में उनका प्रतिनिधित्व हमेशा समाज में उनकी भूमिका के हिसाब से नहीं रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि यह खास तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जब महिलाएं एडमिनिस्ट्रेशन और फैसले लेने में हिस्सा लेती हैं, तो वे अपने साथ ऐसे अनुभव और समझ लाती हैं जो पब्लिक में बातचीत को बेहतर बनाते हैं और गवर्नेंस की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं. उन्होंने कहा कि दशकों से पिछली सरकारों ने डेमोक्रेटिक संस्थाओं में महिलाओं को उनकी सही जगह दिलाने की बार-बार कोशिश की है. कमेटियां बनाई गईं, बिल के ड्राफ्ट पेश किए गए लेकिन वे कभी लागू नहीं हुए.

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