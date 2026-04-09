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महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी बोले- भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण बिल को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रस्तावित संशोधन सिर्फ एक कानूनी काम नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है. उन्होंने सभी सांसदों से इस कदम का समर्थन करने के लिए एक साथ आने की अपील की.

पीएम मोदी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक आर्टिकल में यह भी कहा कि यह कदम उस उसूल की पुष्टि है जो लंबे समय से भारत की सभ्यता की सोच को दिखाता रहा है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है. उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि लोकसभा चुनाव 2029 और आगे आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाएं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक ऐतिहासिक मौके की दहलीज पर खड़ा है, और यह देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और बराबरी और सबको साथ लेकर चलने के लिए मिलकर किए गए वादे को फिर से पक्का करने का मौका है. उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को संसद में महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा और उसे पास करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक कानूनी काम कहना कम होगा. यह पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है.

संसद के बजट सत्र 2026 को बढ़ा दिया गया है और 16 से 18 अप्रैल तक सदन की तीन दिन की विशेष मीटिंग बुलाई गई है, जब 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जिसे महिला आरक्षण बिल के नाम से जाना जाता है, में बदलाव किया जाएगा ताकि इसे 2029 के आम चुनावों से लागू किया जा सके. इससे लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी.

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन देने का प्रोविजन 2023 में संविधान में बदलाव करके लाया गया था, लेकिन यह 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कार्य का काम पूरा होने के बाद लागू होगा. इसलिए, अगर मौजूदा कानून जैसा है वैसा ही रहता है तो इसके 2034 में ही लागू होने की उम्मीद है. यह रिजर्वेशन 'वर्टिकल बेसिस' पर भी किया जाएगा, जिसमें SC और ST के लिए सीटें दी जाएंगी. चुनाव क्षेत्रों का दोबारा चुनाव 2027 की प्रस्तावित जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा.