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भारत में महिला नेताओं और मशहूर हस्तियों को 'साइबरबुलिंग' का सामना करना पड़ रहा

भारत में महिला नेताओं और मशहूर हस्तियों को 'साइबरबुलिंग' का सामना करना पड़ रहा ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

नई दिल्ली: एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को चुप कराने के लिए डिजिटल दुरुपयोग का इस्तेमाल तेजी से हथियार बन रहा है, क्योंकि भारत में जानी-मानी महिला राजनीतिज्ञों और सार्वजनिक हस्तियां साइबरबुलिंग (डिजिटल माध्यमों से किसी व्यक्ति को धमकाने, डराने, अपमानित करने या परेशान करने का एक तरीका) , लिंगभेदी ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न की ऐसी लहर का सामना कर रही हैं, जो पहले कभी नहीं हुई.

यह मुद्दा हाल ही में तब सामने आया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किए गए कथित महिला विरोधी और जातिसूचक कमेंट्स पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई.

इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन श्याम ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और फेसबुक के शिकायत और कानूनी अनुपालन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला के खिलाफ साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक कंटेंट सर्कुलेट करने का आरोप लगाया.

अपनी शिकायत में श्याम ने आरोप लगाया कि आप विधायक और प्रवक्ता संजीव झा की प्रोफ़ाइल से अपलोड किए गए एक फेसबुक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में गाली-गलौज वाली बातें की गई थीं. खबर है कि पोस्ट में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई तस्वीर थी, जिस पर कमेंट्स किए गए, जिसमें कथित तौर पर उनकी तुलना “भैंस” से की गई और जाति से जुड़ी अपमानजनक बातें कही गईं.

शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की बातें ऑनलाइन उत्पीड़न, लिंग आधारित अपमान और संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला का जाति के आधार पर अपमान किया गया. श्याम, जो डिजिटल डोमेन के एक्सपर्ट भी हैं, का कहना है कि ये कमेंट्स गरिमा, बराबरी और भाईचारे के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं, और इन पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियम लागू हो सकते हैं.

श्याम ने गुरुवार को ईटीवी भारत से कहा, "मैंने अधिकारियों से आरोपी अकाउंट्स की पहचान करने, डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और फेसबुक को आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की अपील की है.

कई जानी-मानी महिलाएं शिकार हुईं

पिछले दो साल में, कई जानी-मानी महिला नेता और पत्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलकर चलाए गए ट्रोलिंग कैंपेन, बदली हुई सामग्री, गाली-गलौज वाले कमेंट्स और गलत जानकारी का निशाना बनीं. जिन लोगों पर लगातार ऑनलाइन हमले हुए उनमें रेखा गुप्ता, आतिशी, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, राणा अयूब वगैरह शामिल थे.

डेटा से पता चलता है कि 2025 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर महिलाओं के खिलाफ 76,650 से ज़्यादा साइबर अपराध की घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जैसे ऑनलाइन दुर्व्यवहार, अश्लील सामग्री और चुपके-चुपके जाना. यह 2024 से 28,322 ज़्यादा है.

साल दर साल घटनाओं की संख्या बढ़ रही है

गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने हाल ही में संसद में एक लिखित जवाब में कहा है कि शिकायतों में अश्लील सामग्री, यौन रूप से स्पष्ट कृत्य, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार से संबंधित यौन अपमानजनक सामग्री और ऑनलाइन रिपोर्ट किए गए बच्चों के यौन शोषण का ऑनलाइन मामला सामने आया.

पिछले पांच सालों में राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के डेटा का ज़िक्र करते हुए कुमार ने कहा कि ऐसी शिकायतों की संख्या 2021 में 52,048, 2022 में 62,224, 2023 में 40,066, 2024 में 48,335 और 2025 में 76,657 थी.

डेटा के अनुसार, 2025 में अश्लील सामग्री से जुड़ी शिकायतें सबसे ज़्यादा 37,743 थीं, इसके बाद यौन संबंधी एक्ट 19,703, रेप या गैंग रेप से जुड़ा यौनजनक अपमानजनक सामग्री 8,780 और यौन शोषण सामग्री 10,431 था.

“भारत में राजनीतिक दलों की जानी-मानी महिला नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा, डीपफेक और सुनियोजित साइबरबुलिंग अभियानों का सामना करना पड़ रहा है.

महिला अधिकार कार्यकर्ता एनी राजा ने ईटीवी भारत से कहा, "यह पैटर्न भारतीय डिजिटल स्पेस में व्यापक लिंग आधारित विषाक्तता को दर्शाता है." महिला नेताओं को ट्विटर पर चौंकाने वाले स्तर पर गाली-गलौज का सामना करना पड़ा. एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की रिसर्च के अनुसार, देश में महिला नेताओं को ट्विटर पर बहुत ज़्यादा गाली-गलौज का सामना करना पड़ता है.

'ट्रोल पेट्रोल इंडिया: भारत में महिला राजनेताओं द्वारा सामना किए जाने वाले ऑनलाइन दुर्व्यवहार को उजागर करना' नाम की रिसर्च में 95 महिला राजनेताओं को भेजे गए 114,000 से ज़्यादा ट्वीट्स का एनालिसिस किया गया.

रिसर्च में पाया गया कि महिलाओं को ऑनलाइन सिर्फ उनकी राय की वजह से ही नहीं, बल्कि जेंडर, धर्म, जाति और वैवाहिक स्थिति जैसी अलग-अलग पहचान की वजह से भी बुरा-भला कहा जाता है. एमनेस्टी की रिसर्च में पाया गया कि स्टडी में शामिल 13.8 प्रतिशत ट्वीट या तो समस्यात्मक थे या अपमानजनक थे.

संसदीय समिति की रिपोर्ट में अपराध के बढ़ते ट्रेंड पर प्रकाश डाला गया

मार्च में जारी महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की एक हालिया रिपोर्ट में भी महिलाओं के खिलाफ क्राइम के बढ़ते ट्रेंड पर रोशनी डाली गई है, जिसमें महिलाओं को टारगेट करने वाले डीपफेक, पब्लिक लाइफ में महिलाओं को ऑनलाइन डराना-धमकाना, साइबर स्टॉकिंग (Cyberstalking) , सेक्सटॉर्शन और सोशल मीडिया पर समन्वित उत्पीड़न अभियान शामिल हैं.

साइबर क्राइम की जटिलता एन्क्रिप्टेड ऐप्स, वीपीएन, क्लाउड होस्टिंग, वर्चुअल नंबर, नकली पहचान और नकली सिम के इस्तेमाल से और बढ़ जाती है. अपराधी अक्सर गुमनाम रूप से, कभी-कभी इंटरनेशनल लेवल पर, डार्क वेब नेटवर्क और अनट्रेसेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम करते हैं. जेनरेटिव एआई ने नकल और सेक्सटॉर्शन को और ज़्यादा मापनीय बना दिया है.