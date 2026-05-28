भारत में महिला नेताओं और मशहूर हस्तियों को 'साइबरबुलिंग' का सामना करना पड़ रहा
रेखा गुप्ता, आतिशी, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण समेत कई लोगों को पिछले दो सालों में लगातार ऑनलाइन हमलों का सामना करना पड़ा.
Published : May 28, 2026 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को चुप कराने के लिए डिजिटल दुरुपयोग का इस्तेमाल तेजी से हथियार बन रहा है, क्योंकि भारत में जानी-मानी महिला राजनीतिज्ञों और सार्वजनिक हस्तियां साइबरबुलिंग (डिजिटल माध्यमों से किसी व्यक्ति को धमकाने, डराने, अपमानित करने या परेशान करने का एक तरीका) , लिंगभेदी ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न की ऐसी लहर का सामना कर रही हैं, जो पहले कभी नहीं हुई.
यह मुद्दा हाल ही में तब सामने आया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किए गए कथित महिला विरोधी और जातिसूचक कमेंट्स पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई.
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन श्याम ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और फेसबुक के शिकायत और कानूनी अनुपालन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला के खिलाफ साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक कंटेंट सर्कुलेट करने का आरोप लगाया.
अपनी शिकायत में श्याम ने आरोप लगाया कि आप विधायक और प्रवक्ता संजीव झा की प्रोफ़ाइल से अपलोड किए गए एक फेसबुक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में गाली-गलौज वाली बातें की गई थीं. खबर है कि पोस्ट में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई तस्वीर थी, जिस पर कमेंट्स किए गए, जिसमें कथित तौर पर उनकी तुलना “भैंस” से की गई और जाति से जुड़ी अपमानजनक बातें कही गईं.
शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की बातें ऑनलाइन उत्पीड़न, लिंग आधारित अपमान और संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला का जाति के आधार पर अपमान किया गया. श्याम, जो डिजिटल डोमेन के एक्सपर्ट भी हैं, का कहना है कि ये कमेंट्स गरिमा, बराबरी और भाईचारे के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं, और इन पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियम लागू हो सकते हैं.
श्याम ने गुरुवार को ईटीवी भारत से कहा, "मैंने अधिकारियों से आरोपी अकाउंट्स की पहचान करने, डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और फेसबुक को आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की अपील की है.
कई जानी-मानी महिलाएं शिकार हुईं
पिछले दो साल में, कई जानी-मानी महिला नेता और पत्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलकर चलाए गए ट्रोलिंग कैंपेन, बदली हुई सामग्री, गाली-गलौज वाले कमेंट्स और गलत जानकारी का निशाना बनीं. जिन लोगों पर लगातार ऑनलाइन हमले हुए उनमें रेखा गुप्ता, आतिशी, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, राणा अयूब वगैरह शामिल थे.
डेटा से पता चलता है कि 2025 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर महिलाओं के खिलाफ 76,650 से ज़्यादा साइबर अपराध की घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जैसे ऑनलाइन दुर्व्यवहार, अश्लील सामग्री और चुपके-चुपके जाना. यह 2024 से 28,322 ज़्यादा है.
साल दर साल घटनाओं की संख्या बढ़ रही है
गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने हाल ही में संसद में एक लिखित जवाब में कहा है कि शिकायतों में अश्लील सामग्री, यौन रूप से स्पष्ट कृत्य, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार से संबंधित यौन अपमानजनक सामग्री और ऑनलाइन रिपोर्ट किए गए बच्चों के यौन शोषण का ऑनलाइन मामला सामने आया.
पिछले पांच सालों में राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के डेटा का ज़िक्र करते हुए कुमार ने कहा कि ऐसी शिकायतों की संख्या 2021 में 52,048, 2022 में 62,224, 2023 में 40,066, 2024 में 48,335 और 2025 में 76,657 थी.
डेटा के अनुसार, 2025 में अश्लील सामग्री से जुड़ी शिकायतें सबसे ज़्यादा 37,743 थीं, इसके बाद यौन संबंधी एक्ट 19,703, रेप या गैंग रेप से जुड़ा यौनजनक अपमानजनक सामग्री 8,780 और यौन शोषण सामग्री 10,431 था.
“भारत में राजनीतिक दलों की जानी-मानी महिला नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा, डीपफेक और सुनियोजित साइबरबुलिंग अभियानों का सामना करना पड़ रहा है.
महिला अधिकार कार्यकर्ता एनी राजा ने ईटीवी भारत से कहा, "यह पैटर्न भारतीय डिजिटल स्पेस में व्यापक लिंग आधारित विषाक्तता को दर्शाता है." महिला नेताओं को ट्विटर पर चौंकाने वाले स्तर पर गाली-गलौज का सामना करना पड़ा. एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की रिसर्च के अनुसार, देश में महिला नेताओं को ट्विटर पर बहुत ज़्यादा गाली-गलौज का सामना करना पड़ता है.
'ट्रोल पेट्रोल इंडिया: भारत में महिला राजनेताओं द्वारा सामना किए जाने वाले ऑनलाइन दुर्व्यवहार को उजागर करना' नाम की रिसर्च में 95 महिला राजनेताओं को भेजे गए 114,000 से ज़्यादा ट्वीट्स का एनालिसिस किया गया.
रिसर्च में पाया गया कि महिलाओं को ऑनलाइन सिर्फ उनकी राय की वजह से ही नहीं, बल्कि जेंडर, धर्म, जाति और वैवाहिक स्थिति जैसी अलग-अलग पहचान की वजह से भी बुरा-भला कहा जाता है. एमनेस्टी की रिसर्च में पाया गया कि स्टडी में शामिल 13.8 प्रतिशत ट्वीट या तो समस्यात्मक थे या अपमानजनक थे.
संसदीय समिति की रिपोर्ट में अपराध के बढ़ते ट्रेंड पर प्रकाश डाला गया
मार्च में जारी महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की एक हालिया रिपोर्ट में भी महिलाओं के खिलाफ क्राइम के बढ़ते ट्रेंड पर रोशनी डाली गई है, जिसमें महिलाओं को टारगेट करने वाले डीपफेक, पब्लिक लाइफ में महिलाओं को ऑनलाइन डराना-धमकाना, साइबर स्टॉकिंग (Cyberstalking) , सेक्सटॉर्शन और सोशल मीडिया पर समन्वित उत्पीड़न अभियान शामिल हैं.
साइबर क्राइम की जटिलता एन्क्रिप्टेड ऐप्स, वीपीएन, क्लाउड होस्टिंग, वर्चुअल नंबर, नकली पहचान और नकली सिम के इस्तेमाल से और बढ़ जाती है. अपराधी अक्सर गुमनाम रूप से, कभी-कभी इंटरनेशनल लेवल पर, डार्क वेब नेटवर्क और अनट्रेसेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम करते हैं. जेनरेटिव एआई ने नकल और सेक्सटॉर्शन को और ज़्यादा मापनीय बना दिया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर कानूनों के बारे में कम जागरूकता, सामाजिक कलंक और सीमित डिजिटल स्वच्छता - खासकर नाबालिगों में - महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से असुरक्षित बनाती है.
राजा ने कहा कि सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन, मीम पेज, गुमनाम खाते और एडिटेड वीडियो ऐसे उत्पीड़न अभियान के लिए बड़े टूल बन गए हैं. उन्होंने कहा, "मजबूत संयम, तेज़ी से कार्रवाई और साइबर कानूनों को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है."
गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप
हालात को समझते हुए, गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से इस मुद्दे पर खास ध्यान देने को कहा है और इसके बाद I4C ने “महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन क्राइम” पर राष्ट्रीय बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस एजेंसियों, टेक कंपनियों, पॉलिसी बनाने वालों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को एक साथ लाया जा रहा है ताकि रिस्पॉन्स सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके.
इस घटनाक्रम से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "आई4सी ने पिछले साल साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन दुर्व्यवहार, डीपफेक और महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराध - सार्वजनिक जीवन में महिलाओं सहित - को संबोधित करने के लिए अपने प्रयासों का काफी विस्तार किया है."
I4C गृह मंत्रालय के तहत एक पहल है जिसे भारत में साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नोडल पॉइंट के तौर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक फ्रेमवर्क देता है और साइबर क्राइम से लेकर वित्तीय फ्रॉड और साइबर आतंकवाद तक के मामलों को संभालता है.
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को भी मज़बूत किया गया ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ़ होने वाले अपराधों पर “खास ध्यान” देते हुए साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग की जा सके, जिसमें सेक्सुअल कंटेंट और अब्यूज़ से जुड़े मामलों के लिए बिना नाम बताए शिकायतें शामिल हैं.
साइबर क्राइम के मामलों में सजा की दर एक बड़ी चिंता बनी हुई है
मजे की बात यह है कि साइबर क्राइम पर बढ़ती कार्रवाई के बावजूद, साइबर क्राइम के मामलों में सजा की दर एक बड़ी चिंता बनी हुई है.
एनसीआरबी से जुड़े एनालिसिस और राज्य-स्तर के डेटा से पता चलता है कि साइबर क्राइम के मामलों में डिजिटल सबूत इकट्ठा करने में देरी, टेक्निकल जांच में कमी और अदालतों में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी की समस्या बनी हुई है. कर्नाटक में, पिछले पांच सालों में साइबर क्राइम के मामलों में सिर्फ 178 लोगों को सजा हुई, और सज़ा की दर सिर्फ़ 0.2 प्रतिशत बताई गई.
आंध्र प्रदेश में, एक्टिव पुलिस जांच के बावजूद 2023 में साइबर क्राइम में सजा की दर सिर्फ़ 1.5 प्रतिशत रही. एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, देश भर में 92 प्रतिशत से ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं.
एडवोकेट मोहन श्याम ने कहा, “हालांकि भारत ने I4C के ज़रिए साइबर पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया है, लेकिन प्रवर्तन अभी भी डिजिटल दुरुपयोगकी स्पीड, गुमनामी और स्केल के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा है.”
महिला अधिकार कार्यकर्ता राजा ने कहा कि महिला नेताओं और आम यूज़र्स को बढ़ते ऑनलाइन हैरेसमेंट से बचाने के लिए मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही, तेज़ टेकडाउन सिस्टम और टाइम-बाउंड जांच ज़रूरी हैं. महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के लिए भारत में कोई अलग कानून नहीं है.
हालांकि, भारत में सिर्फ़ “महिलाओं के खिलाफ़ ऑनलाइन अपराधों” के लिए कोई एक अलग कानून नहीं है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत कई नियम महिलाओं को टारगेट करके साइबरस्टॉकिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, अश्लील कंटेंट, बदनामी, डीपफेक और यौन शोषण के लिए सज़ा का प्रावधान करते हैं.
बीएनएस के स्टॉकिंग से जुड़े नियमों के तहत, किसी महिला की बार-बार ऑनलाइन निगरानी, मैसेजिंग, धमकी या हैरेसमेंट करने पर पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल और दोबारा अपराध करने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है.
आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के तहत, ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पब्लिश या ट्रांसमिट करने पर, पहली बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. यौन सामग्री के लिए 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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