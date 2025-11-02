बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी
बिहार चुनाव 2025 में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी गौण रही है. 33% टिकट का वादा तो किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों में.
Published : November 2, 2025 at 6:45 PM IST
रिपोर्ट: कृष्ण नंदन
पटना: संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम भले ही 2029 से राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसी प्रमुख दल ने इस दिशा में हिम्मत नहीं दिखाई. एनडीए ने 34, महागठबंधन ने 31 और जन सुराज पार्टी ने 25 महिलाओं को टिकट दिया है. हालांकि जीतन राम मांझी की ‘हम’ पार्टी ने 6 सीटों में से 2 पर महिलाओं को मौका देकर 33.33 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में तो बढ़ी है, लेकिन टिकट वितरण में वे अभी भी वंशवाद की छाया में हैं.
वंशानुगत राजनीति की उत्तराधिकारी, बेटी, पत्नी, पुत्रवधू: वर्तमान बिहार विधानसभा में 29 महिला विधायक हैं. इस बार मैदान में उतरीं अधिकांश महिला उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक विरासत की वारिस हैं. इमामगंज से हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी, मोकामा से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, गायघाट से जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह और लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह मैदान में हैं.
लालगंज से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, सासाराम से राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता कुशवाहा, परिहार से राजद नेता रामचंद्र पूर्वे की पुत्रवधू स्मिता पूर्वे, परसा से पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय, मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर और अस्थावां से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की बेटी लता सिंह चुनाव लड़ रही हैं. यह सूची दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की एंट्री मुख्य रूप से पारिवारिक विरासत से हो रही है.
महिला अपराधों में वृद्धि: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं. राजनीतिक दल घोषणापत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है.
वोटिंग में महिलाओं का दबदबा, लेकिन सदन में आवाज गायब: महिलाओं के लिए काम करने वाली समाजसेवी मोनी त्रिपाठी ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 57 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का हिस्सा करीब 59 प्रतिशत था. त्रिपाठी ने कहा, “संवेदनशील महिलाएं समाज के मुद्दों को बेहतर समझती हैं और उन पर काम कर सकती हैं. दलों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए.”
“राजनीतिक दलों ने महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया है, जिससे सदन में उनकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी. चुनावी सभाओं, सरकारी कार्यक्रमों और जमीनी कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है.” - मोनी त्रिपाठी, समाजसेवी
महिलाओं को मंच देने की जरूरत: साहित्यकार रत्नेश्वर सिंह कुमार ने कहा कि 2029 से लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद यह सभी दलों के लिए मजबूरी बनेगा.
“हमने पुस्तक मेलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाई है. विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट महिलाओं को मंच देकर प्रोत्साहित किया. राजनीतिक दलों को भी ऐसी महिलाओं को खोजकर टिकट देना चाहिए.” - रत्नेश्वर सिंह कुमार, साहित्यकार
रत्नेश कहते हैं कि बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, लेकिन टिकट वितरण में वे अभी भी हाशिए पर हैं. वास्तविक सशक्तिकरण तब होगा, जब महिलाएं अपनी योग्यता से आगे बढ़ें, न कि सिर्फ विरासत के सहारे.
ये भी पढ़ें:
'नहीं लौटाने होंगे 10 हजार रुपया..', महिलाओं को CM नीतीश कुमार का संदेश
Exclusive: लेफ्ट पार्टी की इकलौती महिला कैंडिडेट दिव्या गौतम, जानिए सुशांत सिंह राजपूत का क्या है कनेक्शन?