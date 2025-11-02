ETV Bharat / bharat

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

रिपोर्ट: कृष्ण नंदन

पटना: संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम भले ही 2029 से राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसी प्रमुख दल ने इस दिशा में हिम्मत नहीं दिखाई. एनडीए ने 34, महागठबंधन ने 31 और जन सुराज पार्टी ने 25 महिलाओं को टिकट दिया है. हालांकि जीतन राम मांझी की ‘हम’ पार्टी ने 6 सीटों में से 2 पर महिलाओं को मौका देकर 33.33 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में तो बढ़ी है, लेकिन टिकट वितरण में वे अभी भी वंशवाद की छाया में हैं.

वंशानुगत राजनीति की उत्तराधिकारी, बेटी, पत्नी, पुत्रवधू: वर्तमान बिहार विधानसभा में 29 महिला विधायक हैं. इस बार मैदान में उतरीं अधिकांश महिला उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक विरासत की वारिस हैं. इमामगंज से हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी, मोकामा से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, गायघाट से जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह और लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह मैदान में हैं.

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? (Etv Bharat)

लालगंज से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, सासाराम से राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता कुशवाहा, परिहार से राजद नेता रामचंद्र पूर्वे की पुत्रवधू स्मिता पूर्वे, परसा से पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय, मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर और अस्थावां से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की बेटी लता सिंह चुनाव लड़ रही हैं. यह सूची दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की एंट्री मुख्य रूप से पारिवारिक विरासत से हो रही है.

महिला अपराधों में वृद्धि: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं. राजनीतिक दल घोषणापत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है.

वोटिंग में महिलाओं का दबदबा, लेकिन सदन में आवाज गायब: महिलाओं के लिए काम करने वाली समाजसेवी मोनी त्रिपाठी ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 57 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का हिस्सा करीब 59 प्रतिशत था. त्रिपाठी ने कहा, “संवेदनशील महिलाएं समाज के मुद्दों को बेहतर समझती हैं और उन पर काम कर सकती हैं. दलों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए.”