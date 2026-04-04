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पुरुषों के मुकाबले दोगुना लोन ले रहीं महिलाएं, चुकाने में भी उस्ताद; जानिए- कैसे बढ़ी बहू-बेटियों की फाइनेंशियल मजबूती

शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस शुरू करने का रिस्क, समझदारी भरे फैसलों से हर क्षेत्र में निकल रहीं आगे.

लोन लेने और चुकाने में पुरुषों से बेहतर है आधी आबादी.
लोन लेने और चुकाने में पुरुषों से बेहतर है आधी आबादी. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 5:17 PM IST

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हैदराबाद : भारतीय महिलाओं की भूमिका तेजी से बदल रही है. घर-परिवार संभालने के अलावा वे अपनी फाइनेंशियल ताकत भी बढ़ा रहीं हैं. लोन लेने और समय पर इसे चुकाने में वे पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं. रिस्क कैपेसिटी में भी वे पुरुषों को मात देती दिखाई दे रहीं हैं. वे महंगी कारें और घर खरीद रहीं हैं. हाल ही में जारी वॉटरफील्ड एडवाइजर्स की 'वीमेन ऑफ वेल्थ 2026 रिपोर्ट में 'आधी आबादी' में आ रहे इस बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार करीब 73 प्रतिशत महिलाएं शेयर मार्केट में निवेश कर रहीं हैं. 2 साल में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले दोगुने लोन लिए. लोन की हर कैटेगरी यानी होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन समेत सभी में उन्होंने समय से कर्ज चुकाए. इसके कारण पुरुषों की तुलना में उनकी सिबिल स्कोर बेहतर बना रहा. फिनटेक प्लेटफॉर्म जावो की रिपोर्ट भी इन मामलों में महिलाओं को पुरुषों से बेहतर मानती है.

30 लाख से ज्यादा लोगों पर आधारित Zavo की इस स्टडी में यह बात सामने आई कि 10 में से करीब 7 महिलाएं समय पर अपना कर्ज चुका देती हैं. महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर और बैंक रिकॉर्ड की निगरानी करने में भी काफी दिलचस्पी लेती हैं. महिलाओं के आगे रहने की वजह क्या है?, लोन न चुकाने से कितने लोग डिफॉल्टर हो चुके हैं?, दुनिया के किन देशों की महिलाएं निवेश के मामले में आगे हैं? इस रिपोर्ट में जानिए इन सभी सवालों के जवाब...

किस उम्र और कैटेगरी की महिलाओं पर हुई स्टडी? : वीमेन वेल्थ स्टडी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, सूरत, इंदौर, कोयंबटूर, कोच्चि, विशाखापत्तनम, नागपुर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आदि शहरों की 22 से 76 वर्ष की महिलाओं पर आधारित है. इनमें सबसे बड़ा एज ग्रुप 31 से 50 साल का है. इनका प्रतिशत 52.1% रहा. वहीं 22-30 उम्र वाली महिलाओं की साझेदारी 19.5% जबकि 50 साल से अधिक उम की महिलाओं की हिस्सेदारी 28.4% थी. इन महिलाओं में वेतनभोगी, उद्यमी, गृहणी, सेवानिवृत्त समेत अन्य शामिल रहीं. यह रिपोर्ट साल 2024 की रिपोर्ट का अगला संस्करण है. अब रिपोर्ट को 7 प्वाइंट में विस्तार से जानेंगे...

1-हाई नेटवर्थ में बढ़ रही महिलाओं की हिस्सेदारी : कैपजेमिनी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेजी से हाई-नेट-वर्थ (HNW) और अल्ट्रा हाई-नेट-वर्थ (UHNW) में इजाफा हो रहा है. इसमें महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है. भारत में कुल करीब 3 लाख 33 हजार हाई नेटवर्थ (निवेश योग्य पर्याप्त संपत्ति का होना) वाले लोग हैं. इनकी कुल संपत्ति 62893 करोड़ है. UHNW आबादी (250 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले लोग) में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 11% है. साल 2048 तक महिलाओं की हिस्सेदारी 70% होने की उम्मीद है.

2-समझदारी से फैसले ले रहीं महिलाएं : वीमेन वेल्थ स्टडी साल 2025 में किए गए सर्वे में 10 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ वाली 169 महिलाओं ने हिस्सा लिया. यह साल 2024 की तुलना में 63% ज्यादा था, स्टडी के नतीजों से पता चला कि धन-संपत्ति के मामले में महिलाएं सोच-समझतकर फैसले ले रहीं हैं. साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में वित्तीय बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. वे आगे बढ़कर खुद ही फाइनेंशियल फैसले ले रहीं हैं. बाजार से सक्रिय रूप से जुड़ भी रहीं हैं, एक्सपर्ट की सलाह भी ले रहीं हैं. इसके बावजूद उनकी उपस्थिति को और मजबूत बनाने की जरूरत है.

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3-महिलाओं की वित्तीय समझ में इजाफा : रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं अपना फाइनेंशियल जुड़ाव बढ़ा रहीं हैं. इसके अलावा रईस (HNW) महिलाओं की वित्तीय समझ पिछले 2 साल के मुकाबले बढ़ी है. अब महिलाएं रिस्क से बचने के बजाय इसका सामना कर रहीं हैं. वे अब निवेश के लिए पति या पिता की सलाह पर निर्भर नहीं रहतीं. बल्कि खुद आगे बढ़कर फैसले ले रहीं हैं. वे अपने इन्वेस्टमेंट सलाहकार पर आंख बंदकर भरोसा नहीं करती है. वे चाहती हैं कि सलाहकार उनका पैसा पूरी ईमानदारी से मैनेज करें. उनसे कोई जानकारी न छिपाएं.

महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा जोखिम उठाती हैं.
महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा जोखिम उठाती हैं. (Photo Credit; Getty)

4-सोने में बढ़ी महिलाओं की दिलचस्पी : करीब 72.8% महिलाएं घरेलू गतिविधियों में दिलचस्पी रखती हैं. सर्वे में यह भी बात पता चली कि सोने के निवेश में महिलाओं की रुचि बढ़ी है. यह 54.3% से बढ़कर 62.7% हो गई है. महिलाएं शेयर बाजार में निवेश को काफी अहमियत दे रहीं हैं. साल 2024 में इसमें महिलाओं की संख्या 61.90% थी, जबकि साल 2025 में संख्या 72.80% दर्ज की गई. 50 साल से ऊपर की 68.8% महिलाएं शेयर बाजार में निवेश करती मिलीं. 30 साल से कम उम्र की युवा महिला निवेशक स्टार्टअप या प्राइवेट फंड में सबसे कम पैसा लगा रहीं हैं. वे अनुभवी महिलाओं के मुकाबले जोखिम लेने में सावधानी बरतती हैं.

5-परिवार के निवेश के फैसलों में भी मजबूत दखल : रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति को रोजाना मैनेज न करने वाली, प्रॉपर्टी खरीद कर उसे होल्ड करने में भरोसा करने वाली महिलाएं अब डिसीजन मेकर बन रहीं हैं. सर्वे में शामिल 50.9% महिलाओं ने परिवार के निवेश के फैसले में अपनी दखल को काफी मजबूत माना. सर्वे में महिलाओं से पूछा गया कि जब उनका परिवार निवेश के संबंध में कोई फैसले लेता है तो उनकी कितनी चलती है?. उन्हें इसके लिए 10 में से कोई नंबर देने के लिए बोला गया. इसमें इन महिलाओं ने 8 नंबर दिए. यानी निवेश के मामले में महिलाओं के निर्णयों की अहमियत दी जा रही है.

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6-निवेश की वैल्यू में गिरावट से भी नहीं घबराती : रिपोर्ट के अनुसार 16.6% महिलाएं अपने निवेश में 50% की गिरावट को आसानी से झेल सकती हैं. जबकि आधे से ज्यादा 53% महिलाएं अपने निवेश में 20% तक की गिरावट आने पर भी घबराती नहीं हैं. वे यह मानती हैं कि बाजार नीचे गया तो फिर ऊपर भी आएगा ही. यानी आधी आबादी जोखिम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है. महिलाएं अब यह समझ गईं हैं कि अगर निवेश लंबे समय के लिए किया गया है, और इसमें बड़ा पैसा बनाना है तो बाजार के उतार-चढ़ाव को इस प्रक्रिया का एक हिस्सा मानकर चलना होगा. यही वजह है कि वे किसी नतीजे पर पहुंचने में कोई जल्दबाजी नहीं करती हैं.

7-परिवार में जैसी भूमिका, वैसे फैसले लेती हैं महिलाएं : वॉटरफील्ड एडवाइजर्स की वीमेन ऑफ वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार निवेश के मामले में महिला का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि घर की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका किस दर्जे की है. यानी वह संपत्ति की वारिस है तो कम जोखिम लेना चाहती है. यदि वह पारिवार के फैसलों में साझीदार की भूमिका में होती है तो संतुलित फैसले को महत्व देती है. इसके अलावा अगर वह परिवार में मुख्य रूप से कमाने वाली है तो वह संपत्ति को बढ़ाने के लिए ज्यादा जोखिम वाले फैसले भी ले सकती है. निवेश के मामले में महिलाओं की स्थिति काफी हद तक उनकी पारिवारिक भूमिका पर भी आधारित रहती है.

जिन कंपनियों की मालकिन महिलाएं, वहां बढ़ा लोन का प्रतिशत : नीति आयोग की रिपोर्ट 2025 (बॉरोअर्स से बिल्डर्स तक) के अनुसार जिन कंपनियों की मालकिन महिलाएं हैं, वहां साल 2019 के मुकाबले लोन लेने का प्रतिशत 14% बढ़ा है. पुरुषों के मुकाबले उन्होंने दोगुने लोन लिए. महिलाएं क्रेडिट स्कोर यानी कंपनी या फर्म की वित्तीय साख पर बराबर नजर भी रख रहीं हैं. वे कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता का भी आकलन करती रहती हैं. यानी वे अपनी और कंपनी की तरक्की में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती हैं. ऐसी महिलाओं की संख्या में 42% इजाफा हुआ है. कोरोना महामारी के दौरान भी महिलाओं ने हार नहीं मानी. कम साधनों के बावजूद उन्होंने तरक्की का आसान रास्ता खोज निकाला.

लोन चुकाने में क्या है महिला-पुरुषों की स्थिति : www.crifhighmark.com के दिसंबर 2025 तक के डेटा के अनुसार बड़े व्यापारिक वाहनों (CVL) और बिना गारंटी वाले बिजनेस लोन (UBL) को छोड़कर लोन की अन्य श्रेणियों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले समय से पैसा चुकाने में ज्यादा संजीदा रहीं. गोल्ड लोन के बाद होम लोन में भी डिफॉल्ट दर यानी पैसा डूबने का खतरा बहुत कम देखा गया. लोन की किस्त समय पर चुकाने में केवल 2.2% महिलाओं से चूक हुई जबकि पुरुषों में यह थोड़ा ज्यादा यानी 2.5% था. मतलब साफ है कि महिलाएं लोन को एक बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं, वे हर हाल में इसे समय पर चुकाने में गंभीरता दिखाती हैं.

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साल 2026 में बदल रहा निवेश का तरीका : waterfieldadvisors.com के डेटा के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के निवेश करने का तरीका काफी बदल रहा है. साल 2024 की तुलना में 2026 तक शेयर बाजार (इक्विटी) और सोने के प्रति आधी आबादी का भरोसा और बढ़ा है. हालांकि रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) और डेट फंड जैसे पारंपरिक विकल्पों में उनकी दिलचस्पी पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है. निवेश में ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जिनमें इसकी गहरी समझ है. वहीं आगे के वर्षों में भी महिलाओं के निवेश के पैटर्न काफी एडवांस होने की उम्मीद जताई जा रही है. वक्त के साथ इसे जरूरी भी माना जा रहा है.

सुविधानुसार निवेश करती हैं भारतीय महिलाएं.
सुविधानुसार निवेश करती हैं भारतीय महिलाएं. (Photo Credit; Getty)

देश में लोन न चुकाने वाले कितने डिफॉल्टर? : sansad.in/get और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में लोन लेने के बाद जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वाले लोग बैंकों के लिए बड़े संकट बने हुए हैं. ऐसे लोगों को Willful Defaulters कहा जाता है. 31 दिसंबर साल 2025 तक ऐसे लोगों या कंपनियों की संख्या 15637 थी. इन लोगों ने पैसा होने के बावजूद कर्ज नहीं चुकाया. इनमें से 1464 बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ 'लुकआउट सर्कुलर' (LOC) भी जारी किए जा चुके हैं, जिससे वे देश छोड़कर न जा सकें. वसूली के लिए बैंक नोटिस जारी करने के बाद अन्य भी कई तरह के कानूनी प्रावधान का सहारा ले रहे हैं.

किन देशों की महिलाओं को मिल रहा समानता का अधिकार? : वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 और वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी (WPS) इंडेक्स 2025/26 के डेटा के अनुसार दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां महिलाएं हर मामले में पुरुषों से आगे हों. हालांकि 5 ऐसे देश हैं जहां महिलाएं शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में पुरुषों को चुनौती देने के काफी करीब हैं. इनमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड शामिल हैं. यहां काफी लैंगिंक समानता है. यानी महिलाओं के साथ पुरुषों के जैसा ही समान व्यवहार किया जाता है. महिला होने के नाते उनसे कोई भेदभाव नहीं होता है.

देश के किस राज्य में महिला निवेशकों की संख्या ज्यादा? : साल 2025 में जारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार कुल यूनिक इन्वेस्टर्स रजिस्ट्रेशन के आधार पर महाराष्ट्र की महिलाएं नंबर एक पर हैं. निवेश में यहां की महिलाओं की हिस्सेदारी 28.4 % है. गुजरात दूसरे नंबर पर है. यहां पर महिलाओं की भागीदारी जून 2025 में 27.8 % रही. जबकि लैंगिक प्रतिनिधित्व के मामले में यूपी पिछड़ता नजर आया. उत्तर प्रदेश में महिला निवेशकों की संख्या केवल 18.7 % रही. इसके अलावा गोवा, मिजोरम, चंडीगढ़, दिल्ली और सिक्किम में महिला निवेशकों की संख्या बढ़ रही है. यानी देश की महिलाएं अपने बजट और सुविधा के अनुसार निवेश को महत्व दे रहीं हैं.

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किस देश की महिलाएं निवेश में सबसे आगे? : निवेश के मामले में किस देश की महिलाएं सबसे आगे हैं, इसे लेकर ताजा कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि साल 2021 में कनाडा की WP (Wealth Profession) के डेटा के अनुसार फिलीपींस में महिला निवेशकों की संख्या काफी ज्यादा 44% है. जबकि पुरुष निवेशकों की संख्या करीब 56% है. बारबाडोस देश महिला निवेशकों के मामले में दूसरे नंबर पर है. यहां महिला निवेशकों की संख्या 39% है जबकि पुरुष इन्वेस्टर्स 61% है. पापुआ न्यू गिनी में 38% महिला निवेशक हैं. यहां पुरुष निवेशक 62% हैं. ट्रिनिडाड और टोबैगो में भी महिला निवेशकों की संख्या 38% ही है जबकि पुरुष निवेशक 62% है. जमैका में महिला निवेशक 37% हैं. यहां पर पुरुष निवेशकों की संख्या 63% है.

इसी कड़ी में बहामास, बेलोरूस, हांगकांग और मंगोलिया भी टॉप 10 में शामिल हैं. बहामास, बेलोरूस में महिला निवेशकों की संख्या एक जैसी करीब 36% थी. इसी तरह हांगकांग और मंगोलिया में भी महिला निवेशकों की संख्या एक समान 35% थी. चीन में महिला निवेशकों की संख्या 34% थी. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल व्यक्तिगत निवेशकों में महिलाओं की भागीदारी 25% के करीब है.

ग्रेजुएशन करने में दुनियाभर में भारतीय महिलाएं आगे : पीआईबी की प्रेस रिलीज और indiabudget.gov के डेटा के अनुसार STEM यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में ग्रेजुएशन के मामले में भारत की महिलाएं दुनियाभर में सबसे आगे हैं. लड़कियों की शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए समग्र शिक्षा स्कीम के तहत देश में हजारों स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब बनाए गए हैं. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के जरिए Direct Benefit Transfer (DBT) की सुविधा ने महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया है. मिशन शक्ति ने भी महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को मजबूती दी.

क्यों लोन लेने और चुकाने में आगे हैं महिलाएं? : महिलाएं ऐसे ही लोन लेने और चुकाने में पुरुषों से आगे नहीं हैं, इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं. knowindia.india.gov.in के डेटा के अनुसार साल 2011 की जनगणना में देश की साक्षरता दर 74.04% थी. इनमें महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 % थी जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 थी. अन्य कुछ स्टडी के अनुसार मौजूदा समय महिलाओं की साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है. पढ़ी-लिखी महिलाएं अब लोन लेकर अपने सपने पूरे करना चाहती हैं. आत्मनिर्भर बनने की सोच और बाजार में टिके रहने के लक्ष्य के कारण कर्ज चुकाने में उनका रवैया ईमानदारी वाला बना रहता है. इससे कंपनी, फर्म की साख को बचाए रखने में भी काफी मदद मिलती है.

पिछले 5 साल में भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है.
पिछले 5 साल में भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है. (Photo Credit; Getty)

एक वजह यह भी है कि महिलाओं को अपना कारोबार बढ़ाने या अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए कई बार बैंक लोन पर ही निर्भर रहना होता है. एक बार लिया गया लोन समय पर बिना किसी झंझट के पूरा हो जाए तो इससे सिबिल स्कोर भी अच्छा बन जाता है, इससे दोबारा लोन लेने में कोई मुश्किल नहीं आती है. इसके अलावा महिलाओं की बेहतरी के लिए सरकार की ओर से योजनाएं भी चलाईं जा रहीं हैं. इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी योजना, पीएम मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि शामिल हैं. वहीं कई निजी बैंक महिला उद्यमियों के लिए कम दर पर लोन मुहैया कराते हैं. स्त्री शक्ति योजना और देना शक्ति स्कीम के तहत कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज देते हैं. इस भरोसे को कायम रखने के लिए महिलाएं बैंकों के प्रति ईमानदार बनी रहती हैं.

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