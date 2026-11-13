ETV Bharat / bharat

कॉरपोरेट में महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन बोर्डरूम तक पहुंचते-पहुंचते क्यों थम जाते हैं कदम? ILO की रिपोर्ट ने खोली कंपनियों की हकीकत

ILO की रिपोर्ट ने खोली कंपनियों की हकीकत ( Etv Bharat )

वीडियो टीम, ईटीवी भारत

हैदराबाद: कॉरपोरेट ऑफिस में महिलाओं की मौजूदगी अब कोई नई बात नहीं है. वे पढ़ाई में आगे हैं, बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं, टीम संभाल रही हैं और अपनी काबिलियत भी साबित कर रही हैं. लेकिन जब बात कंपनी के सबसे ऊंचे पदों, बड़े फैसले लेने की ताकत और बोर्डरूम में जगह बनाने की आती है, तो तस्वीर अचानक बदल जाती है. आखिर ऐसा क्यों है कि एक महिला अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर करियर की सीढ़ियां चढ़ती तो है, लेकिन लीडरशिप के मुकाम तक पहुंचने में उसके सामने कई दीवारें खड़ी हो जाती हैं? क्या वजह सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियां हैं या कॉरपोरेट दुनिया की सोच में भी कोई ऐसी बाधा है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है?

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की ताजा रिपोर्ट ने इस सवाल को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मैनेजरियल पोजिशन्स पर महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में भारत 34 एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में 32वें स्थान पर है. देश में मैनेजमेंट के पदों पर महिलाओं की भागीदारी महज 11 से 12 फीसदी के आसपास है. यानी महिलाओं की प्रतिभा और काम करने की क्षमता के बावजूद कॉरपोरेट लीडरशिप में उनकी हिस्सेदारी बेहद सीमित है. ILO की रिपोर्ट ने खोली कंपनियों की हकीकत (ETV Bharat) योग्यता है, अनुभव है, फिर लीडरशिप की कुर्सी तक पहुंचने में रुकावट क्यों? ILO की ‘वुमेन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: स्केलिंग सक्सेस’ रिपोर्ट बताती है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियां अपनाने वाली कंपनियों में मिडिल, सीनियर और टॉप मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है. ऐसी कंपनियों में बेहतर कारोबारी नतीजे सामने आने की संभावना 29.4 फीसदी और मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना 17.9 फीसदी अधिक पाई गई. इसके बावजूद महिलाओं के लिए लीडरशिप तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है. सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की प्रोफेसर नीता एन के मुताबिक, इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं की क्षमताओं को लेकर बनी पुरानी धारणाएं हैं. अक्सर ये मान लिया जाता है कि महिलाएं परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण बड़े पदों की चुनौतियां नहीं संभाल पाएंगी. उनकी काबिलियत का आकलन कई बार उनके काम के बजाय उनकी पारिवारिक स्थिति को देखकर किया जाता है. उनका कहना है कि मैनेजमेंट के कई पदों पर नियमित ऑफिस टाइम के बाद भी काम करना, लगातार यात्रा करना और देर तक मीटिंग में शामिल होना जरूरी होता है. ऐसे में महिलाओं पर घर और परिवार की जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ उनके करियर की राह में बाधा बनता है. कई बार महिलाएं खुद भी ऐसे प्रमोशन लेने से पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नौकरी और परिवार की दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पाएंगी. देविना मेहरा की कहानी: जब किसी ने नहीं किया, तो मैंने क्यों नहीं? इन चुनौतियों के बीच कुछ महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है. फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देविना मेहरा ऐसी ही एक मिसाल हैं. उन्हें फॉर्च्यून इंडिया की 2025 की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी जगह मिली है. देविना की कहानी सिर्फ एक सफल कारोबारी महिला की कहानी नहीं, बल्कि उन सीमाओं को चुनौती देने की भी है, जिन्हें अक्सर महिलाओं के सामने खड़ा कर दिया जाता है. वे कहती हैं कि उन्हें कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि किसी काम को पहले किसी ने किया है या नहीं. उनके लिए सवाल हमेशा यही रहा कि क्या वह काम करना सही है और क्या वे उसे कर सकती हैं? 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट ने उन्हें कारोबार को सिर्फ भारत तक सीमित रखने के जोखिम का अहसास कराया. इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने का फैसला किया. देविना के मुताबिक, 1990 के दशक में रिसर्च को दूसरे देशों में आउटसोर्स करने के बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था. उनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज की पहली भारतीय सदस्य बनी और जापानी कंपनियों के अलावा एशिया की शुरुआती सदस्य कंपनियों में शामिल हुई. उनका मानना है कि महिलाओं को यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि कोई काम पहले किसी ने नहीं किया है. दूसरों की बनाई सीमाओं को स्वीकार करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि कोई काम आखिर क्यों नहीं किया जा सकता? इसके लिए लगातार सीखना, अपनी सोच को विकसित करना और खुद पर भरोसा रखना जरूरी है. ILO की रिपोर्ट ने खोली कंपनियों की हकीकत (ETV Bharat) शादी और मैटरनिटी: क्या महिलाओं के प्रमोशन की राह में यही सबसे बड़ी बाधा हैं? देविना की कहानी एक तरफ है, लेकिन कॉरपोरेट जगत में काम कर रही ज्यादातर महिलाओं का अनुभव कुछ अलग है. दिल्ली में काम करने वाली सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर उर्वी का कहना है कि निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऊंचे पदों और बेहतर वेतन तक पहुंचने में आज भी पूर्वाग्रह बड़ी बाधा हैं. शादी, प्रेग्नेंसी और मां बनने की जिम्मेदारी को लेकर कई बार पहले ही यह मान लिया जाता है कि महिला पहले की तरह काम नहीं कर पाएगी. इसका असर उसके प्रमोशन और करियर की संभावनाओं पर पड़ता है. उनका मानना है कि किसी भी कर्मचारी का मूल्यांकन उसके काम, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि उसके महिला या पुरुष होने के आधार पर. वहीं, HSBC में काम करने वाली अरिशा जिलानी एक दूसरी समस्या की ओर ध्यान दिलाती हैं. उनके मुताबिक, कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोहरी जिम्मेदारी है. ऑफिस में काम पूरा करने के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारी भी अक्सर उन्हीं के हिस्से आती है.