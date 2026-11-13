कॉरपोरेट में महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन बोर्डरूम तक पहुंचते-पहुंचते क्यों थम जाते हैं कदम? ILO की रिपोर्ट ने खोली कंपनियों की हकीकत
भारत में मैनेजमेंट के पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी महज 11-12 फीसदी, 34 एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में 32वें पायदान पर देश...
Published : November 13, 2026 at 4:12 PM IST
वीडियो टीम, ईटीवी भारत
हैदराबाद: कॉरपोरेट ऑफिस में महिलाओं की मौजूदगी अब कोई नई बात नहीं है. वे पढ़ाई में आगे हैं, बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं, टीम संभाल रही हैं और अपनी काबिलियत भी साबित कर रही हैं. लेकिन जब बात कंपनी के सबसे ऊंचे पदों, बड़े फैसले लेने की ताकत और बोर्डरूम में जगह बनाने की आती है, तो तस्वीर अचानक बदल जाती है. आखिर ऐसा क्यों है कि एक महिला अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर करियर की सीढ़ियां चढ़ती तो है, लेकिन लीडरशिप के मुकाम तक पहुंचने में उसके सामने कई दीवारें खड़ी हो जाती हैं? क्या वजह सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियां हैं या कॉरपोरेट दुनिया की सोच में भी कोई ऐसी बाधा है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है?
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की ताजा रिपोर्ट ने इस सवाल को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मैनेजरियल पोजिशन्स पर महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में भारत 34 एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में 32वें स्थान पर है. देश में मैनेजमेंट के पदों पर महिलाओं की भागीदारी महज 11 से 12 फीसदी के आसपास है. यानी महिलाओं की प्रतिभा और काम करने की क्षमता के बावजूद कॉरपोरेट लीडरशिप में उनकी हिस्सेदारी बेहद सीमित है.
योग्यता है, अनुभव है, फिर लीडरशिप की कुर्सी तक पहुंचने में रुकावट क्यों?
ILO की ‘वुमेन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट: स्केलिंग सक्सेस’ रिपोर्ट बताती है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियां अपनाने वाली कंपनियों में मिडिल, सीनियर और टॉप मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है. ऐसी कंपनियों में बेहतर कारोबारी नतीजे सामने आने की संभावना 29.4 फीसदी और मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना 17.9 फीसदी अधिक पाई गई.
इसके बावजूद महिलाओं के लिए लीडरशिप तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है. सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की प्रोफेसर नीता एन के मुताबिक, इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं की क्षमताओं को लेकर बनी पुरानी धारणाएं हैं. अक्सर ये मान लिया जाता है कि महिलाएं परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण बड़े पदों की चुनौतियां नहीं संभाल पाएंगी. उनकी काबिलियत का आकलन कई बार उनके काम के बजाय उनकी पारिवारिक स्थिति को देखकर किया जाता है.
उनका कहना है कि मैनेजमेंट के कई पदों पर नियमित ऑफिस टाइम के बाद भी काम करना, लगातार यात्रा करना और देर तक मीटिंग में शामिल होना जरूरी होता है. ऐसे में महिलाओं पर घर और परिवार की जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ उनके करियर की राह में बाधा बनता है. कई बार महिलाएं खुद भी ऐसे प्रमोशन लेने से पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नौकरी और परिवार की दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पाएंगी.
देविना मेहरा की कहानी: जब किसी ने नहीं किया, तो मैंने क्यों नहीं?
इन चुनौतियों के बीच कुछ महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है. फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देविना मेहरा ऐसी ही एक मिसाल हैं. उन्हें फॉर्च्यून इंडिया की 2025 की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी जगह मिली है. देविना की कहानी सिर्फ एक सफल कारोबारी महिला की कहानी नहीं, बल्कि उन सीमाओं को चुनौती देने की भी है, जिन्हें अक्सर महिलाओं के सामने खड़ा कर दिया जाता है. वे कहती हैं कि उन्हें कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि किसी काम को पहले किसी ने किया है या नहीं. उनके लिए सवाल हमेशा यही रहा कि क्या वह काम करना सही है और क्या वे उसे कर सकती हैं?
1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट ने उन्हें कारोबार को सिर्फ भारत तक सीमित रखने के जोखिम का अहसास कराया. इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने का फैसला किया.
देविना के मुताबिक, 1990 के दशक में रिसर्च को दूसरे देशों में आउटसोर्स करने के बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था. उनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज की पहली भारतीय सदस्य बनी और जापानी कंपनियों के अलावा एशिया की शुरुआती सदस्य कंपनियों में शामिल हुई.
उनका मानना है कि महिलाओं को यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि कोई काम पहले किसी ने नहीं किया है. दूसरों की बनाई सीमाओं को स्वीकार करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि कोई काम आखिर क्यों नहीं किया जा सकता? इसके लिए लगातार सीखना, अपनी सोच को विकसित करना और खुद पर भरोसा रखना जरूरी है.
शादी और मैटरनिटी: क्या महिलाओं के प्रमोशन की राह में यही सबसे बड़ी बाधा हैं?
देविना की कहानी एक तरफ है, लेकिन कॉरपोरेट जगत में काम कर रही ज्यादातर महिलाओं का अनुभव कुछ अलग है. दिल्ली में काम करने वाली सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर उर्वी का कहना है कि निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऊंचे पदों और बेहतर वेतन तक पहुंचने में आज भी पूर्वाग्रह बड़ी बाधा हैं. शादी, प्रेग्नेंसी और मां बनने की जिम्मेदारी को लेकर कई बार पहले ही यह मान लिया जाता है कि महिला पहले की तरह काम नहीं कर पाएगी. इसका असर उसके प्रमोशन और करियर की संभावनाओं पर पड़ता है. उनका मानना है कि किसी भी कर्मचारी का मूल्यांकन उसके काम, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि उसके महिला या पुरुष होने के आधार पर.
वहीं, HSBC में काम करने वाली अरिशा जिलानी एक दूसरी समस्या की ओर ध्यान दिलाती हैं. उनके मुताबिक, कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोहरी जिम्मेदारी है. ऑफिस में काम पूरा करने के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारी भी अक्सर उन्हीं के हिस्से आती है.
अरिशा कहती हैं कि पुरुषों को आमतौर पर घर में काम और करियर के लिए ज्यादा सहयोग मिलता है, जबकि महिलाओं को दोनों मोर्चों पर खुद को साबित करना पड़ता है. ऐसे में सिर्फ कंपनियों की नीतियां बदलने से काम नहीं चलेगा, घर में भी जिम्मेदारियों का बंटवारा बराबर होना चाहिए.
ट्रैवल इंडस्ट्री में मैनेजर के पद पर काम करने वाली चेतना भी मानती हैं कि महिलाओं के सामने करियर में आगे बढ़ने की चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं. बेहतर प्रदर्शन के बावजूद प्रमोशन और काम के लचीले समय को लेकर उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उनके मुताबिक, बच्चे के जन्म के बाद छुट्टी और काम के समय में लचीलापन जैसी सुविधाएं महिलाओं को अपना करियर जारी रखने और आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं.
कस्टमर सर्विस में काम करने वाली लवली का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है. उनका कहना है कि महिलाएं ऑफिस और घर, दोनों जगह बराबर जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लीडरशिप के पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता. शादी और बच्चे होने के बाद महिलाओं की क्षमता और काम के प्रति समर्पण को लेकर धारणाएं बदल जाती हैं. उनके मुताबिक, वेतन में समानता के मुकाबले प्रमोशन हासिल करना आज भी बड़ी चुनौती है.
कंपनियां क्या कर रही हैं? ILO ने बताए समानता बढ़ाने के उपाय
ILO की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जिन उपायों को सबसे प्रभावी माना, उनमें मैटरनिटी लीव और सहायता कार्यक्रम (74.7 फीसदी), कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न रोकने के उपाय (74.1 फीसदी) और समान वेतन से जुड़ी पहल (70.1 फीसदी) शामिल हैं.
लेकिन यहां एक विरोधाभास भी सामने आता है. एक तरफ कंपनियां मानती हैं कि लैंगिक समानता से कारोबार को फायदा होता है, वहीं दूसरी तरफ इसे जमीन पर लागू करने वाली कंपनियों की संख्या घट रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में दुनिया भर में 37.4 फीसदी कंपनियां लैंगिक समानता और विविधता से जुड़ी पहल लागू कर रही थीं. 2025 में यह आंकड़ा घटकर 26.5 फीसदी रह गया. समान वेतन से जुड़ी पहलों में 19.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई, जबकि मैटरनिटी लीव और सहायता कार्यक्रमों में 11.3 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई.
क्या बदल रही है कॉरपोरेट की सोच?
ग्लोबल हंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गोयल के मुताबिक, महिलाओं की कम भागीदारी की एक बड़ी वजह मिड-करियर में उनका नौकरी छोड़ना या प्रमोशन से पीछे हटना है. परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएं करियर ब्रेक लेती हैं, जिससे नेतृत्व तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम हो जाती है.
हालांकि, उनका मानना है कि आने वाले पांच से दस वर्षों में CEO और बोर्ड स्तर पर महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है. वर्ष 2000 और 2005 के आसपास नौकरी शुरू करने वाली महिलाओं का अनुभव अब उन्हें निर्णय लेने वाले पदों तक पहुंचने में मदद करेगा.
गोयल के मुताबिक, कंपनियां भी अब डायवर्सिटी के महत्व को समझ रही हैं. महिलाओं को फ्लेक्सिबल वर्किंग, करियर ब्रेक के बाद वापसी और दोबारा नौकरी शुरू करने के अवसर दिए जा रहे हैं. उनका मानना है कि डायवर्सिटी से कंपनियों में नए विचार, बेहतर उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ती है.
सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, बराबरी के मौके का है
ILO की रिपोर्ट से एक अहम बात सामने रखती है. लैंगिक समानता सिर्फ महिलाओं को नौकरी देने या उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. असली बदलाव तब आएगा, जब उन्हें बड़े फैसले लेने, अहम कारोबारी जिम्मेदारियां संभालने और नेतृत्व के पदों तक पहुंचने के समान अवसर मिलेंगे.
इसके लिए कंपनियों को सिर्फ नीतियां बनाने से आगे बढ़ना होगा. प्रमोशन में पारदर्शिता, समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, मैटरनिटी के बाद करियर में वापसी और लीडरशिप के पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के ठोस लक्ष्य तय करने होंगे.
सवाल यह नहीं है कि महिलाएं नेतृत्व करने में सक्षम हैं या नहीं. सवाल यह है कि क्या कॉरपोरेट दुनिया उन्हें नेतृत्व करने का बराबर मौका देने के लिए तैयार है?