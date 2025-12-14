ETV Bharat / bharat

हिमाचल में इतने बिगड़ गए हालात, चिट्टे से बच्चों को बचाने के लिए सड़क पर पहरा दे रही महिलाएं

सरकार, पुलिस, पंचायत और स्थानीय लोग चिट्टा तस्करों के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये और घरों के चिराग ना बुझा पाए.

रात को पहरा देती महिलाएं
रात को पहरा देती महिलाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 1:10 PM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 1:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: हिमाचल इस समय चिट्टे (हेरोइन) जैसे खतरनाक ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है. इस ड्रग्स के कारण कई युवा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं. हिमाचल के युवा मेहनतकश रहे हैं, किसी ने एक दशक पहले तक ये सोचा भी नहीं था कि चिट्टे के खिलाफ लोगों को इतनी बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी. ये सफेद जहर कई घरों को बर्बाद कर चुका है. सरकार, पुलिस, पंचायत और स्थानीय लोग इस बुराई से मिलकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये और घरों के चिराग ना बुझा पाए. अब इसके खिलाफ लड़ाई गांव गांव में शुरू हो चुकी है.

बिलासपुर जिले में सदर विधानसभा क्षेत्र के लघट गांव की महिलाएं चिट्टे के खिलाफ लड़ाई में उतर गई हैं. ये लड़ाई महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य और आने वाली पीढ़ी को इस जहर से बचाने के लिए लड़ रही हैं. एकजुटता और हाथों में डंडा इस लड़ाई में उनका हथियार हैं. महिला मंडल लघट से जुड़ी महिलाएं नशा तस्करों को दबोचने के लिए रात को पहरा दे रही हैं, ताकि गांव का माहौल सुरक्षित रहे और उनके बच्चे चिट्टे जैसी लत से सुरक्षित रहें.

रात को बड़ जाती है गाड़ियों की आवाजाही

अंजू शर्मा और कुसुमलता भी दूसरी महिलाओं के साथ पहरा दे रही हैं. इनका कहना है कि 'गांव में नया लिंक रोड़ निकला है और रात होते ही बाहरी लोगों की आवाजाही यहां बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर नशा तस्कर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. लघट गांव दो पंचायतों बैरी रजादियां और बरमाणा के बीच संपर्क का मुख्य मार्ग है. बरमाणा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां दिन-रात वाहनों की आवाजाही रहती है, जिससे नशा माफिया की गतिविधियों के लिए यह इलाका आसान रास्ता बन गया है.

रात को पहरा दे रही महिलाएं
रात को पहरा दे रही महिलाएं (ETV Bharat)

महिलाओं की मुहिम को मिल रहा पूरा समर्थन

पहरा दे रही अन्य महिलाओं ने कहा कि महिलाओं ने कहा कि कई बार स्कूली बच्चों और युवाओं को इस रास्ते पर बहकाने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद महिलाओं ने संगठित होकर पहरा देने का फैसला लिया. महिला मंडल की इस मुहिम को गांव के लोगों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है. कई ग्रामीण रात के समय महिलाओं के साथ पहरे में शामिल हो रहे हैं, जबकि अन्य लोग गांव में आने-जाने वालों पर नजर रखते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत महिला मंडल या पुलिस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नशे के खिलाफ आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. महिलाओं की यह सामूहिक और साहसिक पहल न केवल लघट गांव में सुरक्षा और जागरूकता का माहौल बना रही है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी यह संदेश दे रही है कि समाज की एकजुटता से नशे के खिलाफ मजबूत और असरदार लड़ाई लड़ी जा सकती है.

संदिग्ध को किया जाएगा पुलिस के हवाले

महिला मंडल की प्रधान पिंकी शर्मा ने बताया कि 'नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को तबाह कर देता है. पुलिस और प्रशासन के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है. यदि गांव या आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे रोका जाएगा और तत्काल पुलिस को सूचित किया जाएगा. महिला मंडल ने साफ शब्दों में कहा है कि नशे का कारोबार करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों के लिए गांव में कोई स्थान नहीं है. जरूरत पड़ी तो महिलाएं एकजुट होकर और कड़े कदम भी उठाएंगी.'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आज यहां होगी बारिश-बर्फबारी! मौसम विभाग ने दी अपडेट

Last Updated : December 14, 2025 at 1:15 PM IST

TAGGED:

BILASPUR CHITTA
NIGHT WATCH WOMEN AGAINST HEROIN
चिट्टे पर महिलाओं का पहरा
HIMACHAL CHITTA NEWS
WOMEN NIGHT WATCH BILASPUR CHITTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.