हिमाचल में इतने बिगड़ गए हालात, चिट्टे से बच्चों को बचाने के लिए सड़क पर पहरा दे रही महिलाएं

रात को पहरा देती महिलाएं ( ETV Bharat )

बिलासपुर: हिमाचल इस समय चिट्टे (हेरोइन) जैसे खतरनाक ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है. इस ड्रग्स के कारण कई युवा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं. हिमाचल के युवा मेहनतकश रहे हैं, किसी ने एक दशक पहले तक ये सोचा भी नहीं था कि चिट्टे के खिलाफ लोगों को इतनी बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी. ये सफेद जहर कई घरों को बर्बाद कर चुका है. सरकार, पुलिस, पंचायत और स्थानीय लोग इस बुराई से मिलकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये और घरों के चिराग ना बुझा पाए. अब इसके खिलाफ लड़ाई गांव गांव में शुरू हो चुकी है. बिलासपुर जिले में सदर विधानसभा क्षेत्र के लघट गांव की महिलाएं चिट्टे के खिलाफ लड़ाई में उतर गई हैं. ये लड़ाई महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य और आने वाली पीढ़ी को इस जहर से बचाने के लिए लड़ रही हैं. एकजुटता और हाथों में डंडा इस लड़ाई में उनका हथियार हैं. महिला मंडल लघट से जुड़ी महिलाएं नशा तस्करों को दबोचने के लिए रात को पहरा दे रही हैं, ताकि गांव का माहौल सुरक्षित रहे और उनके बच्चे चिट्टे जैसी लत से सुरक्षित रहें. रात को बड़ जाती है गाड़ियों की आवाजाही अंजू शर्मा और कुसुमलता भी दूसरी महिलाओं के साथ पहरा दे रही हैं. इनका कहना है कि 'गांव में नया लिंक रोड़ निकला है और रात होते ही बाहरी लोगों की आवाजाही यहां बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर नशा तस्कर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. लघट गांव दो पंचायतों बैरी रजादियां और बरमाणा के बीच संपर्क का मुख्य मार्ग है. बरमाणा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां दिन-रात वाहनों की आवाजाही रहती है, जिससे नशा माफिया की गतिविधियों के लिए यह इलाका आसान रास्ता बन गया है. रात को पहरा दे रही महिलाएं (ETV Bharat)