मदिरा से मिष्ठान तक का सफर: हजारीबाग की महिलाओं ने महुआ को दी नई पहचान, देवघर के बाजार में हो रही चर्चा

ऐसे में बिहार की एक संस्था के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली कि महुआ से पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू और भुंजा भी तैयार किए जा सकते हैं. यह विचार उनके लिए एक नई दिशा बन गया. इस प्रेरणा के बाद स्थानीय महिलाओं ने समूह बनाकर महुआ से लड्डू और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करना शुरू किया. धीरे-धीरे यह प्रयोग सफल होता गया और लोगों ने भी इन उत्पादों को हाथों-हाथ लेना शुरू कर दिया.

चुरचू प्रखंड के चुनरो गांव की वैष्णवी देवी बताती हैं कि उनके इलाके में महुआ के पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. लंबे समय से महुआ का उपयोग मुख्यतः शराब बनाने के लिए होता रहा है, जिसके कारण ग्रामीण समाज में कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं.

खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड से आई महिलाओं का समूह अपने विशिष्ट उत्पादों के कारण लोगों का खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है. इन महिलाओं ने महुआ के पारंपरिक उपयोग की सीमाओं को तोड़ते हुए उससे लड्डू और भुजा जैसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किए हैं, जो अब देवघर के बाजारों में लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं.

देवघर: किसी भी नगर की असली पहचान उसके भवनों, बाजारों या सड़कों से नहीं, बल्कि वहां बसने वाले लोगों की सृजनशीलता और श्रमशीलता से बनती है. देवघर के बाजारों में इन दिनों ऐसी ही एक सृजनात्मक पहल चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने परंपरा को नया अर्थ देते हुए महुआ जैसे पारंपरिक फल को एक नई पहचान प्रदान की है.

महिला कारीगर छवि कुमारी बताती हैं कि महुआ के फल में स्वाभाविक रूप से मिठास और पौष्टिकता होती है. लड्डू बनाने की प्रक्रिया में महुआ के फल को पहले अच्छी तरह धोकर उसका समुचित उपचार किया जाता है. इसके बाद उसमें गुड़ और घी मिलाकर लड्डू तैयार किए जाते हैं, जो स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं.

इसी तरह महुआ से बनने वाला भुंजा भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. इसमें महुआ को अच्छी तरह साफ कर उसमें नमक और अन्य मसालों का संतुलित मिश्रण किया जाता है, जिससे यह एक स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन का रूप ले लेता है.

चुनौतियां और उम्मीदें

हालांकि इन उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन इन महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी भी उचित बाजार और पर्याप्त प्रचार-प्रसार का अभाव है. फिलहाल ये महिलाएं अपने स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेकर या सड़क किनारे छोटे-छोटे स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं.

महिलाओं का मानना है कि यदि सरकार और संबंधित संस्थानों से उन्हें समुचित सहयोग और बाजार उपलब्ध हो जाए, तो आने वाले समय में चुरचू प्रखंड की इन महिलाओं के उत्पाद एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में स्थापित हो सकते हैं. इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा, बल्कि महुआ की पहचान भी शराब के बजाय स्वास्थ्यवर्धक मिष्ठान और नमकीन उत्पादों के रूप में विकसित होगी. देवघर के स्थानीय लोगों ने भी इन महिलाओं की इस पहल की सराहना की है और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी कर उन्हें प्रोत्साहित किया है.

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का आश्वासन

इस संबंध में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक मांगे राम ने बताया कि महिलाओं की इस अभिनव पहल के बारे में उन्हें भी जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि यह महिला समूह बिहार खादी बोर्ड के माध्यम से खादी से जुड़े कार्यों में भी संलग्न है. उन्होंने आश्वासन दिया कि चुरचू प्रखंड की इन महिलाओं की इस अनूठी कला को ग्रामोद्योग से किस प्रकार जोड़ा जाए, इस विषय पर उच्च अधिकारियों से विमर्श किया जाएगा. साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि आने वाले समय में इन उत्पादों को बेहतर बाजार मिले और उनके व्यापक प्रचार-प्रसार की दिशा में ठोस पहल की जाए.

