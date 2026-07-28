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पलामू टाइगर रिजर्व का ऐतिहासिक महत्व! जानिए क्यों है खास

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में महिलाओं की एक श्रृंखला तैयार की गई है, जो 'बाघ दीदी' के नाम से जानी जाती है. नीरज कुमार की रिपोर्ट

Palamau Tiger Reserve
पलामू टाइगर रिजर्व (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 11:26 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास कार्यक्रम को मंजूरी दी है. पलामू टाइगर रिजर्व में बाहर से दो बाघिन और एक बाघ को लाने की तैयारी है.

2023 के बाद से शुरू हुआ बाघों की मूवमेंट का रिकॉर्ड

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक, अगले 10 सालों में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या 15 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. 2023 के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है लेकिन कोई भी बाघ स्थाई तौर पर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में रुका नहीं है.

इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाने की योजना है. पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार, साल के अंत तक पलामू टाइगर रिजर्व में दो बाघिन और एक बाघ पहुंच जाएगा.

पलामू टाइगर रिजर्व का ऐतिहासिक महत्व (Etv Bharat)

स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों को बाघ संरक्षण अभियान से जा रहा है जोड़ा

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों के संरक्षण से स्कूली बच्चे और ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा जा रहा है. रिजर्व के इलाके में 200 के करीब गांव मौजूद है. गांव में रहने वाली अधिकतर आबादी आदिवासियों की है. आदिवासी बच्चे और महिलाओं को जंगल को बचाने और बाघों के संरक्षण को लेकर जोड़ा जा रहा है.

पलामू टाइगर रिजर्व में तैयार की गई 'बाघ दीदी' श्रृंखला

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में महिलाओं की एक श्रृंखला तैयार की गई है, जो 'बाघ दीदी' के नाम से जानी जाती है. 'बाघ दीदी' बाघों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों को जागरूक करती है, साथ ही साथ शिकार के खिलाफ भी कार्रवाई करती है. 'बाघ दीदी' पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में मौजूद आबादी को स्वरोजगार से भी जोड़ रही है. दरअसल, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे है.

बेतला में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और महिलाओं को आमंत्रित किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार, गांव में रहने वाली आबादी पर्यावरण और जंगल को अच्छी तरह से समझती है. यही वजह है कि बाघों के संरक्षण अभियान से बच्चों और महिलाओं को जोड़ा गया है.

यहां से शुरू हुई थी बाघों की संरक्षण के लिए अभियान की शुरुआत

1973 में पूरे भारत में एक साथ 9 टाइगर रिजर्व का गठन किया गया था. पलामू टाइगर रिजर्व भी देश के नौ टाइगर रिजर्व में शामिल है. बाघों के संरक्षण को लेकर टाइगर रिजर्व के गठन के बाद सबसे पहली बैठक पलामू टाइगर रिजर्व में ही हुई थी.

पलामू टाइगर रिजर्व के दस्तावेज के अनुसार, 1968 के दौरान वर्ल्डवाइड फाउंडेशन एंड नेचर की नजर सबसे पहले अविभाजित पलामू के इलाके पर पड़ी थी, जो वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व है. वर्ल्डवाइड फाउंडेशन एंड नेचर को ट्रस्टी एन राइट 1969 में पहली बार पलामू के इलाके में पहुंची थी.

अविभाजित बिहार के इलाके में मौजूद थे 85 बाघ

1973 में एन राइट की तरफ से बाघों की संरक्षण के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को एक गाड़ी दी गई थी, जिस वक्त पलामू टाइगर रिजर्व का गठन हुआ था, उस दौरान बिहार के इलाके में 85 बाघ मौजूद थे. जिनमें से 41 बाघ पलामू टाइगर रिजर्व में ही थे. उस दौरान अविभाजित बिहार के पलामू में 41, चंपारण में 14, हजारीबाग में 13, सिंहभूम में 9, गया में 4, रांची और शाहाबाद में दो 2-2 बाघ मौजूद थे.

अंग्रेज और राजपरिवारों ने किया था बड़े पैमाने पर शिकार

पलामू टाइगर रिजर्व, अंग्रेज और राजशाही परिवारों द्वारा बाघ के शिकार के लिए एक बड़ा केंद्र रहा है. सैंडर्स की रिपोर्ट में पलामू के इलाके में बाघ के शिकार के बारे कई बातों का जिक्र किया गया है. 1898 में जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि पलामू के इलाके में बाघ के शिकार पर अंग्रेजी हुकूमत 25 रुपए का इनाम दिया करती थी.

पलामू गजट में जिक्र है बाघों के शिकार की जानकारी

पलामू गजट में भी कई जगह पर बाघों के शिकार के बारे में जिक्र किया गया है और इनाम की बात कही गई है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव के अनुसार, छत्तीसगढ़ का चर्चित राजघराने ने सबसे अधिक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाग का शिकार किया था. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में कई शूटिंग ब्लॉक चिन्हित थे, जहां शिकार होता था.

1968 में जारी हुआ था अंतिम बार शिकार के लिए लाइसेंस

1968 में वन्य जीव के शिकार के लिए पूरे भारत में 500 लाइसेंस जारी किए गए थे. इस दौरान पूरे देश में 3000 से अधिक बाघ और तेंदुआ का शिकार हुआ था. बिहार के पूर्व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आईएफएस एसपी शाही ने अपनी किताब बैक्स टु दी वॉल किताब में बाघों के शिकार और इससे जुड़े कई जानकारी लिखी है.

3000 रुपए में बिकती थीं बाघ की खाल

इसी किताब में लाइसेंस के बारे में जिक्र है. किताब में लिखा गया है कि कोलकाता में 1968 के दौर में तेंदुआ की खाल 1400 रुपए जबकि बाघ की खाल 3000 रुपए में बिकती थीं. 1968 के मध्य महीनों में भारत से बाघ और तेंदुआ की खाल के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी. 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे है.

भारत में बाघों के शिकार और इससे जुड़े कई जानकारियां निकलकर सामने आई है. अविभाजित बिहार और वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व के कई हिस्सों में शिकार के लिए लाइसेंस जारी किया जाता था. लात, रामगढ़ समेत कई इलाके शिकार के लिए आमंत्रित किया जाता था.

शिकार से जुड़े हुए दस्तावेज हो गए खत्म!

लाइसेंस जारी होने के बाद संबंधित शख्स को शिकार की पूरी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को देनी होती थीं. शिकार करने वाला व्यक्ति दस्तावेज को तैयार कर स्थानीय स्तर पर वन विभाग के कर्मी और अधिकारियों को देता था.

25 रुपए इनाम देती थीं अंग्रेजी हुकूमत

अंग्रेजों के शासनकाल में बाघ के शिकार पर इनाम भी रखा गया था. बाघ के शिकार पर अंग्रेजी सरकार 25 रुपए का इनाम देती थी. छत्तीसगढ़ के चर्चित राजपरिवार ने सबसे अधिक पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में ही बाघ का शिकार किया था. 90 के दशक में नक्सल का हिंसक स्वरूप निकलकर सामने आया था. इस दौरान नक्सलियों ने वन विभाग के कई भवनों को नष्ट कर दिया था, जिस कारण शिकार से जुड़े हुए अधिकांश दस्तावेज खत्म हो गए. अंग्रेजों के शासनकाल में 1932 में सबसे पहले बाघों की गिनती की शुरुआत हुई थी. उस दौरान पलामू से ही पदचिन्ह के माध्यम से बाघों की गिनती शुरू हुई थी.

1968 में आखिरी बार जारी हुआ था शिकार का लाइसेंस

नक्सलियों के दौर में कई दस्तावेज खत्म हो गए. अंतिम बार 1968 में शिकार को लेकर लाइसेंस जारी हुआ था. शिकार के लिए लाइसेंस डीएफओ या डीएम के स्तर से जारी होता था. उस दौरान लोगों को यह समझ में आ गया था कि यह शिकार का अंतिम दौर है, यही वजह है कि उस दौरान लोगों ने बेतहाशा बाघ का शिकार किया था.

झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में भी कई इलाकों को शिकार के लिए चिन्हित किए गए थे. लात, रामगढ़ समेत कई इलाके हैं, जहां फायरिंग होती थी. उस दौरान अलग-अलग एरिया को चिन्हित किया गया था और उन्हें शूटिंग ब्लॉक कहा जाता था. रूद, लात और रामगढ़ जैसी जगहों पर शूटिंग ब्लॉक थे. शिकार करने वाले लोगों को एक-एक चीज की जानकारी देनी होती थी, क्या देखा क्या पाया और क्या हुआ है: प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट.

ब्रिटिश काल में झारखंड के कई ऐसे ही इलाके थे, जिन्हें केन रिजर्व के रूप में इस्तेमाल किया था. सारंडा के अलावा पलामू टाइगर रिजर्व के लात से संबंधित दस्तावेज मिले है. इस दौरान शिकार प्रचलित था और हुए भी थे. 1968 में पर्यावरण और वन्य जीव को बचाने के लिए लोग जागरुक हो रहे थे और अभियान की शुरुआत हो रही थी. उस दौरान एक मुहिम चली कि कैसे वाइल्डलाइफ को बचाया जाए. उस दौरान डब्लूडब्लूएफ का गठन हुआ था. एन राइट उसके प्रतिनिधि थे. उस दौरान टाइगर रिजर्व का गठन नहीं हुआ था लेकिन पलामू का इलाका ऐतिहासिक रूप से बाघों के लिए चर्चित रहा है. उस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में काफी रिसर्च हुई थी. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है. दो बाघिन और एक बैग को बाहर से लाने की मंजूरी मिली है: प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर.

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