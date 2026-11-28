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दुनिया में 78 हजार महिलाओं की हत्या, 47 हजार को अपनों ने ही मारा

महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, पढ़िए रिपोर्ट. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) और UN Women की ताजा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में 78 हजार महिलाओं की हत्या हुई. इनमें से 60% यानी करीब 47 हजार महिलाओं को उनके ही पति, ब्वॉयफ्रेंड या परिवार के किसी सदस्य ने मार दिया. यानी हर घंटे 5 और हर दिन 129 महिलाओं की जान ली गई.

महिला हत्या की दर अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, जहां प्रति एक लाख महिलाओं पर 2.9 हत्याएं दर्ज की गईं. ये आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं कि महिलाएं खुद को जिनसे सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती हैं, वही उनकी जान का दुश्मन बना है. यानी महिला के लिए उसका अपना घर ही सबसे खतरनाक जगह बन गया है. पिछले कई सालों में इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.