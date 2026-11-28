दुनिया में 78 हजार महिलाओं की हत्या, 47 हजार को अपनों ने ही मारा
UNODC और UN Women की ताजा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पति, प्रेमी और परिवार वाले ही निकले सबसे बड़े कातिल. जानिए भारत में क्या स्थिति?
Published : November 28, 2026 at 3:07 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) और UN Women की ताजा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में 78 हजार महिलाओं की हत्या हुई. इनमें से 60% यानी करीब 47 हजार महिलाओं को उनके ही पति, ब्वॉयफ्रेंड या परिवार के किसी सदस्य ने मार दिया. यानी हर घंटे 5 और हर दिन 129 महिलाओं की जान ली गई.
महिला हत्या की दर अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, जहां प्रति एक लाख महिलाओं पर 2.9 हत्याएं दर्ज की गईं. ये आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं कि महिलाएं खुद को जिनसे सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती हैं, वही उनकी जान का दुश्मन बना है. यानी महिला के लिए उसका अपना घर ही सबसे खतरनाक जगह बन गया है. पिछले कई सालों में इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.
प्रति दिन 129 महिलाओं की हत्या: रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में हुई कुल 78 हजार महिला-हत्याओं (femicide) में से 60 फीसदी मामले पति-ब्वॉयफ्रेंड या परिवार के सदस्य द्वारा मार दिए जाने के थे. यानी औसतन हर एक घंटे में 5 महिलाओं की हत्या किसी गैर ने नहीं बल्कि अपनों ने ही की. प्रतिदिन की बात करें तो करीब 129 महिलाओं की जान ली गई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां महिलाएं या लड़कियां हत्या के खतरे से सुरक्षित हों.
अफ्रीका में सबसे ज्यादा हत्याएं: अंतरंग साथी (पति-ब्वॉयफ्रेंड) या परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जाने वाली महिला-हत्याओं की दर के मामले में अफ्रीका सबसे आगे है. यहां प्रति एक लाख महिला आबादी पर 2.9 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद, अमेरिका महाद्वीप (1.4), ओशिनिया (1.1), एशिया (0.6) और यूरोप (0.5) का स्थान आता है. यूएन महिला संस्था के अनुसार, महिला-हत्या शायद ही कभी कोई अचानक घटित होने वाली घटना होती है.
कई महिलाओं और लड़कियों के लिए यह लम्बे समय से चली आ रही हिंसा, धमकियों और दुर्व्यवहार की अंतिम परिणति होती है, जिसे रोका जा सकता था. लेकिन इसके बावजूद, शारीरिक या यौन हिंसा झेलने वाली अधिकांश महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय या अधिकारियों से कभी मदद नहीं मांगती हैं. बहुत-सी महिलाओं को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया जाता है, जबकि हिंसा के अपराधी कानून के शिकंजे और न्यायिक कार्रवाई से बच निकलते हैं.
शारीरिक या यौन हिंसा शिकार 7% महिलाएं ही पुलिस तक पहुंचतीं: यूएन वीमैन की रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हर 4 में से केवल एक महिला ही अपने परिवारजन, समुदाय या प्रशासन से किसी तरह की मदद मांगती है. सिर्फ 7% महिलाएं ही ऐसी किसी घटना की जानकारी पुलिस को दे पाती हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, यदि महिलाएं अपने अनुभव को सामने लाने के लिए तैयार भी होती हैं, तो भी उनके लिए न्याय की गारंटी नहीं है. यौन हिंसा के अपराध मामलों में दोष साबित होने की सम्भावना सबसे कम होती है. यही कारण है कि विश्व स्तर पर, 84 करोड़ महिलाएं व लड़कियां अपने जीवनकाल में शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार हुई हैं. यानि लगभग हर 3 में से एक महिला के साथ ऐसी घटना हुई है.
हिंसा की शिकार महिलाएं नहीं बयां करतीं अपनी व्यथा: संयुक्त राष्ट्र संस्था के आंकड़ों के अनुसार, एशियाई देशों में हिंसा की चपेट में आने वाली केवल 16% महिलाएं ही मदद मांगती हैं. अफ्रीका में यह आंकड़ा 31% है. योरोपीय संघ के देशों में, हिंसा का सामना करने वाली 64% महिलाएं अपने किसी करीबी के साथ आपबीती साझा तो करती हैं, लेकिन केवल 14% महिलाएं ही पुलिस तक पहुंचती हैं. विश्व भर में दर्ज किए गए मामलों में से 63 से 97 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि नहीं हो पाती है. ऐसे मामले न्याय प्रणाली से बाहर हो जाते हैं.
ऑनलाइन हिंसा का भी शिकार हो रही महिलाएं: रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में सत्ता और प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों को उनके अपराधों के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया जाता. इससे दंडमुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है. यही स्थिति ऑनलाइन जगत में भी देखने को मिल रही है. सार्वजनिक जीवन में ऑनलाइन हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं में से केवल 25 प्रतिशत ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है.
PTI INFOGRAPHICS | Mapping Dowry Deaths in India: State-wise Breakdown of Total Cases Registered in 2024 India recorded a total of 5,737 dowry deaths in 2024, translating to an overall national dowry death rate of 0.8 cases per lakh women population. The data, based on official figures provided by states and union territories and compiled by the NCRB, includes cases registered under both Section 80 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Section 304B of the Indian Penal Code (IPC). While high-population states naturally reported higher absolute figures, Uttar Pradesh (2,038) and Bihar (1,078) led in total cases and also recorded the highest dowry death rates, at 1.8 and 1.7 per lakh women population, respectively. Here is a detailed look at the state-wise distribution of cases and the reported dowry death rate per lakh women population across the country. (n/1)— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
भारत में 5,737 दहेज हत्याएं: यूएन की रिपोर्ट में अलग-अलग देशों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया गया है. लेकिन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट Crime in India – 2024 के अनुसार, 2024 में पूरे देश में पुरुष और महिला मिलाकर के 27,049 हत्या के मामले दर्ज हुए. इसमें 5,737 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं. यानी देश में हर दिन औसतन लगभग 16 महिलाओं की मौत दहेज से जुड़ी प्रताड़ना या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई. यानी हर 90 मिनट में एक महिला. इसमें उत्तर प्रदेश 2,038 मामले और बिहार 1,078 मामले के साथ सबसे आगे हैं.
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