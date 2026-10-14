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Special: सास ने शुरू की दुर्गा पूजा की परंपरा, बहुएं संभाल रहीं विरासत, 33 वर्षों से धनबाद के श्रीनगर में महिला शक्ति की अनूठी मिसाल

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: कहते हैं कि परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जातीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी भी जाती हैं. धनबाद के पुटकी स्थित श्रीनगर में दुर्गा पूजा की एक ऐसी ही कहानी देखने को मिल रही है, जहां सास ने मां दुर्गा की आराधना की जो परंपरा शुरू की थी, आज उसे बहुएं आगे बढ़ा रही हैं.

वर्ष 1993 में शुरू हुई इस पूजा को 33 साल हो चुके हैं. कभी सास और घर की बुजुर्ग महिलाएं पूजा की जिम्मेदारी संभालती थीं, तो आज बहुएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ चंदा जुटाने से लेकर पूजा की तैयारी तक का काम कर रही हैं. यह कहानी सिर्फ दुर्गा पूजा की नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच विश्वास, रिश्तों की मजबूती और महिला सशक्तीकरण की भी है. क्योंकि यहां की दुर्गा पूजा में चंदा से लेकर विसर्जन तक की जिम्मेदारी महिलाएं ही संभालती हैं.