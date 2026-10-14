Special: सास ने शुरू की दुर्गा पूजा की परंपरा, बहुएं संभाल रहीं विरासत, 33 वर्षों से धनबाद के श्रीनगर में महिला शक्ति की अनूठी मिसाल
धनबाद के पुटकी में, बहुएं अपनी सास द्वारा शुरू की गई दुर्गा पूजा की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 2:34 PM IST
धनबाद: कहते हैं कि परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जातीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी भी जाती हैं. धनबाद के पुटकी स्थित श्रीनगर में दुर्गा पूजा की एक ऐसी ही कहानी देखने को मिल रही है, जहां सास ने मां दुर्गा की आराधना की जो परंपरा शुरू की थी, आज उसे बहुएं आगे बढ़ा रही हैं.
वर्ष 1993 में शुरू हुई इस पूजा को 33 साल हो चुके हैं. कभी सास और घर की बुजुर्ग महिलाएं पूजा की जिम्मेदारी संभालती थीं, तो आज बहुएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ चंदा जुटाने से लेकर पूजा की तैयारी तक का काम कर रही हैं. यह कहानी सिर्फ दुर्गा पूजा की नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच विश्वास, रिश्तों की मजबूती और महिला सशक्तीकरण की भी है. क्योंकि यहां की दुर्गा पूजा में चंदा से लेकर विसर्जन तक की जिम्मेदारी महिलाएं ही संभालती हैं.
1993 में धनबाद के पुटकी स्थित श्रीनगर में दुर्गा पूजा की शुरुआत घोष परिवार की रेणुका घोष ने की थी. उस वक्त किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि यह पहल आने वाले वर्षों में महिला एकता की पहचान बन जाएगी. समय बदला, उनके निधन के बाद अब उनकी बहू कुमकुम घोष ने पूजा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है. लेकिन पूजा के प्रति श्रद्धा और समर्पण आज भी वैसा ही है.
मोहल्ले में दुर्गा पूजा शुरू करने के पीछे की कहानी
दरअसल, पहले श्रीनगर की महिलाओं को पूजा-अर्चना और पुष्पांजलि के लिए पुटकी बाजार स्थित मंदिर जाना पड़ता था. वहां श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक होती थी कि कई बार उन्हें ठीक से पूजा करने का अवसर नहीं मिल पाता था. इसके बाद महिलाओं ने अपने ही मोहल्ले में दुर्गा पूजा शुरू करने का फैसला किया. रेणुका घोष और परिवार की अन्य महिलाओं की इस पहल को अब बहुएं आगे बढ़ा रही हैं. इसके लिए महिला समिति बनाई गई. इस तरह एक पीढ़ी ने परंपरा की नींव रखी, तो दूसरी पीढ़ी उसे मजबूती देने में जुटी है.
महिला समिति की सदस्य कुमकुम घोष ने कहा कि हमारी सास और घर की बुजुर्ग महिलाओं ने पूजा की शुरुआत की थी. अब वे बुजुर्ग हो गई हैं, इसलिए हम लोग इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं. हम सभी महिलाएं मिलकर चंदा जुटाती हैं और पूजा का आयोजन करती हैं. हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी सास की शुरू की गई परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.
मुश्किल जिम्मेदारी, महिलाओं ने बनाया आसान
वह बताती हैं कि सास से मिली जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं है. बहुओं को घर संभालना है, बच्चों की देखभाल करनी है और नौकरी या दूसरे काम भी करने हैं. इसके बावजूद मां दुर्गा की पूजा के लिए समय निकालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. सुबह घर का काम निपटाने के बाद महिलाएं चंदा जुटाने निकलती हैं. यह सिलसिला करीब एक से डेढ़ महीने तक चलता है. श्रीनगर से लेकर पुटकी बाजार और आसपास के इलाकों तक जाकर सहयोग जुटाया जाता है. करीब दो लाख रुपये के बजट से होने वाली इस पूजा में स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता है.
यहां सास-बहू का रिश्ता केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि परंपरा को आगे बढ़ाने की एक कड़ी भी है. बुजुर्गों ने जिस विश्वास के साथ पूजा की शुरुआत की, बहुएं उसी विश्वास के साथ इसकी जिम्मेदारी निभा रही हैं. पूजा के दौरान सभी महिलाएं मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करती हैं. डांडिया, नृत्य और नाटक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन को उत्सव का रंग देते हैं. अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और पूरा मोहल्ला मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है.
पूजा में नहीं होता कोई भेदभाव
स्थानीय महिला बनासो देवी ने कहा कि हम लोगों को यहां पूजा करके बहुत अच्छा लगता है. सभी महिलाएं मिल-जुलकर रहती हैं. जाति का कोई भेदभाव नहीं है. सब एक समान हैं. डांडिया होता है, नाच-गाना होता है और विसर्जन के समय भी सभी महिलाएं मिलकर जाती हैं. यहां बहुत अपनापन महसूस होता है.
श्रीनगर की इस पूजा की एक खास पहचान सामाजिक एकता भी है. यहां अलग-अलग जातियों और परिवारों की महिलाएं एक साथ मिलकर आयोजन करती हैं. किसी के लिए यह धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो किसी के लिए आपसी रिश्तों को मजबूत करने का अवसर. मां दुर्गा की आराधना के बीच सास से बहू तक पहुंची यह परंपरा अब पूरे मोहल्ले को एक सूत्र में बांध रही है.
विसर्जन में नाचते-गाते घाट तक जाती हैं महिलाएं
पूजा के अंतिम दिन जब मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलती है, तो महिलाएं ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते घाट तक जाती हैं. मां को विदाई देने के इस पल में खुशी भी होती है और अगले साल फिर उनके आगमन की प्रतीक्षा भी. 33 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा अब केवल पूजा का आयोजन नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिले संस्कार, विश्वास और जिम्मेदारी की कहानी बन चुकी है.
सास ने जिस परंपरा की शुरुआत की, बहुएं आज उसे पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही हैं. श्रीनगर की यह दुर्गा पूजा बताती है कि विरासत केवल संपत्ति से नहीं, संस्कारों और जिम्मेदारियों से भी आगे बढ़ती है. मां दुर्गा की भक्ति के साथ सास-बहू के रिश्ते और महिला एकजुटता की यह मिसाल समाज को एक खूबसूरत संदेश दे रही है.
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