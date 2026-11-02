ETV Bharat / bharat

Special: गोबर से आत्मनिर्भरता! 500 महिलाओं के घर में जला रोजगार का दीया, दीपावली पर शहर रोशन करने की तैयारी

ग्राफिक्स इमेज ( ETV Bharat )

रांची: दीपावली का त्योहार हो और घर-आंगन दीयों की रोशनी से न जगमगाए, ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन इस बार रांची की दीपावली में रोशनी के साथ आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी भी जुड़ने जा रही है. शहर के घरों और चौखटों को रोशन करने की तैयारी उन दीयों से हो रही है, जिन्हें गाय के गोबर से तैयार किया जा रहा है.

इन दीयों को बनाने वाले हाथ सिर्फ सजावटी सामान नहीं गढ़ रहे, बल्कि अपने परिवार की खुशहाली और सम्मान का रास्ता भी बना रहे हैं. कोरोना काल में सोनाली और रोशन के मन में आया एक विचार आज 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का जरिया बन चुका है.