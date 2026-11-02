Special: गोबर से आत्मनिर्भरता! 500 महिलाओं के घर में जला रोजगार का दीया, दीपावली पर शहर रोशन करने की तैयारी
रांची में 'गोवर क्राफ्ट' से महिलाओं की जिंदगी बदल रही है. इससे महिलाएं घर बैठे अच्छी कमाई कर रही हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 11:03 AM IST
रांची: दीपावली का त्योहार हो और घर-आंगन दीयों की रोशनी से न जगमगाए, ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन इस बार रांची की दीपावली में रोशनी के साथ आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी भी जुड़ने जा रही है. शहर के घरों और चौखटों को रोशन करने की तैयारी उन दीयों से हो रही है, जिन्हें गाय के गोबर से तैयार किया जा रहा है.
इन दीयों को बनाने वाले हाथ सिर्फ सजावटी सामान नहीं गढ़ रहे, बल्कि अपने परिवार की खुशहाली और सम्मान का रास्ता भी बना रहे हैं. कोरोना काल में सोनाली और रोशन के मन में आया एक विचार आज 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का जरिया बन चुका है.
'गोवर क्रॉफ्ट' नाम से शुरू हुआ यह स्टार्टअप अब 41 तरह के उपयोगी और सजावटी उत्पाद तैयार कर रहा है. लक्ष्मी-गणेश की आकर्षक मूर्तियां, डिजाइनर दीये, झालर और घर सजाने के सामान तक, इनके उत्पादों में परंपरा के साथ प्रकृति का भी मेल है.
जिस गोबर को समझा जाता था बोझ, उसी में तलाशा रोजगार
इस कहानी की शुरुआत कोरोना काल में हुई. सोनाली और रोशन ने महसूस किया कि दूध देना बंद करने के बाद कई बार गाय पशुपालकों के लिए आर्थिक जिम्मेदारी बन जाती है. वहीं, गाय के गोबर का भी समुचित उपयोग नहीं हो पाता. जिस गोबर को अक्सर बेकार समझकर छोड़ दिया जाता है, उसी में उन्होंने रोजगार की संभावना देखी.
विचार आया कि गोबर से ऐसे उत्पाद तैयार किए जाएं, जिनका इस्तेमाल घरों में हो सके और जिनकी बाजार में भी मांग हो. इसी सोच के साथ उन्होंने गोबर से सजावटी और उपयोगी सामान बनाने की शुरुआत की. शुरुआती प्रयास के बाद धीरे-धीरे नए डिजाइन और उत्पाद जुड़ते गए और यह छोटा-सा विचार एक स्टार्टअप का रूप लेने लगा.
गोबर-मिट्टी से तैयार हो रहे 41 तरह के उत्पाद
इन उत्पादों को तैयार करने के लिए गाय के गोबर के साथ हल्की मिट्टी मिलाई जाती है. इस मिश्रण को अलग-अलग सांचों में आकार दिया जाता है. इसके बाद उत्पादों को सुखाकर उनकी फिनिशिंग की जाती है और आकर्षक रंगों से सजाया जाता है. इसी प्रक्रिया से डिजाइनर दीये, लक्ष्मी-गणेश की अलग-अलग तरह की मूर्तियां, झालर और घर की सजावट से जुड़े सामान तैयार किए जाते हैं. अब इनके पास 41 तरह के उत्पादों की श्रृंखला है. उत्पादों की खासियत यह है कि इनमें स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जा रहा है.
दीपावली पर बढ़ेगा कारोबार, गोबर के दीयों से रोशन होगा शहर
दीपावली इनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रोजगार और कारोबार बढ़ाने का बड़ा अवसर भी है. इस दौरान घरों में दीये, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और सजावटी सामान की मांग बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए इस बार कई तरह के डिजाइनर दीये और दीपावली से जुड़े उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. कोशिश है कि इस दीपावली शहर के घरों, आंगन और चौखटों पर गोबर से बने दीये अपनी रोशनी बिखेरें.
गोबर से तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की तैयारी
स्टार्टअप का मानना है कि त्योहार के दौरान जितनी अधिक मांग होगी, उतना ही अधिक उत्पादन करना पड़ेगा और इससे जुड़ी महिलाओं को भी ज्यादा काम मिलेगा. यानी दीपावली की रोशनी के साथ सैकड़ों परिवारों के घरों में कमाई का उजाला भी पहुंचेगा. एक ओर लोग अपने घरों को सजाएंगे, तो दूसरी ओर इन दीयों को बनाने वाली महिलाओं के घरों में भी खुशियों की रोशनी बढ़ेगी.
घर बैठे मिल रहा महिलाओं को मिल रहा रोजगार
इस स्टार्टअप की सबसे बड़ी उपलब्धि इससे जुड़ी महिलाओं की संख्या है. रांची के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की 500 से अधिक महिलाओं को इस काम से जोड़ा गया है. खास बात यह है कि महिलाएं अपने घरों में रहकर भी उत्पाद तैयार कर सकती हैं. इससे उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ रोजगार करने का अवसर मिल रहा है.
विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया. इसके बाद प्रशिक्षित महिलाओं ने दूसरी महिलाओं को काम सिखाना शुरू किया. एक महिला से दूसरी महिला तक हुनर पहुंचने लगा और धीरे-धीरे यह समूह बड़ा होता गया. अब यह काम एक श्रृंखला की तरह आगे बढ़ रहा है. महिलाएं उत्पाद तैयार करती हैं और उनका काम बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्टार्टअप उठाता है.
गोबर की खरीदारी से पशुपालकों को भी हो रहा फायदा
इस प्रयास का फायदा सिर्फ उत्पाद बनाने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं है. पशुपालकों को भी इससे जोड़ने की कोशिश की गई है. स्टार्टअप की ओर से करीब 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदा जाता है. इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले देसी गाय के गोबर को प्राथमिकता दी जाती है. इससे पशुपालकों के लिए भी गोबर आमदनी का एक साधन बन रहा है. यानी गाय के दूध के अलावा उसके गोबर से भी आर्थिक लाभ की संभावना तैयार हो रही है. एक तरफ पशुपालकों को अतिरिक्त आय मिल रही है, तो दूसरी तरफ उसी गोबर से तैयार उत्पाद ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का आधार बन रहे हैं.
ऑनलाइन बिक्री और बड़े बाजार तक पहुंचने की तैयारी
उत्पाद तैयार करना जितना जरूरी है, उन्हें बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही अहम है. इसके लिए ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है. अलग-अलग बड़े मेलों और प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाकर भी उत्पादों की बिक्री की जाती है. इससे लोगों को इन उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर मिलता है. अब तैयारी शहर के बड़े मॉल और प्रतिष्ठित संस्थानों तक अपने उत्पाद पहुंचाने की है. इसके लिए बाजार की मांग और ग्राहकों की पसंद के अनुरूप उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है. दीपावली के मौके पर विशेष रूप से दीयों और सजावटी सामान की मांग को देखते हुए उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है.
कमाई के साथ बढ़ रहा महिलाओं का सम्मान
इस काम से जुड़ी महिलाओं के लिए यह सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का अवसर भी है. उनका कहना है कि पहले घर की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था. बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी कई बार परेशानी होती थी. लेकिन अब घर बैठे काम करके कुछ कमाई हो रही है. बच्चों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों को पूरा करने में वे परिवार की मदद कर पा रही हैं. घर के खर्च में योगदान देने से परिवार में उनका सम्मान भी बढ़ा है. अब छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी नहीं है. उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि उनकी मेहनत से घर की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और परिवार में उनकी भूमिका भी मजबूत हुई है.
पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों से परंपरा को नया रूप
गोबर से बने ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में भी अपनी पहचान बना रहे हैं. खासकर दीपावली जैसे त्योहार पर प्राकृतिक सामग्री से बने दीये और मूर्तियां लोगों को एक अलग विकल्प देते हैं. स्थानीय संसाधनों से तैयार होने वाले इन सामानों में ग्रामीण हुनर और पारंपरिक कला की झलक भी दिखाई देती है. इन उत्पादों के जरिए गोबर का उपयोगी रूप सामने आ रहा है और ग्रामीण महिलाओं को अपने हुनर के प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है.
सोनाली और रोशन ने जिस विचार की शुरुआत कोरोना काल में की थी, आज वह 500 से अधिक महिलाओं के जीवन में बदलाव की वजह बन रहा है. कभी जिस गोबर को बेकार समझा जाता था, वही अब दीये, मूर्तियां और सजावटी सामान बनकर बाजार तक पहुंच रहा है. इन उत्पादों के पीछे उन महिलाओं की मेहनत है, जो घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं. इस दीपावली जब शहर के घर गोबर से बने दीयों की रोशनी से जगमगाएंगे, तो उस रोशनी में सिर्फ एक प्राकृतिक उत्पाद की चमक नहीं होगी, बल्कि 500 से अधिक महिलाओं के सपने, मेहनत और आत्मनिर्भरता की चमक भी दिखाई देगी.
ये भी पढ़ें: Special: जिनके बनाए दीयों से घर होते हैं रोशन, वही गम में बिता रहे जिंदगी, संकट में पलामू के 30 हजार कुम्हार परिवार
SPECIAL: दीयों में रंग भरकर बच्चों के भविष्य में रोशनी भर रहीं महिलाएं, मेहनत की लौ से रोशन हो रही विशेष बच्चों की जिंदगी
Special: जिनके बनाए दीयों से घर होते हैं रोशन, वही गम में बिता रहे जिंदगी, संकट में पलामू के 30 हजार कुम्हार परिवार